Univerzita George Washingtona kvůli dezinformacím čelí žalobě o 10 milionů dolarů

29. 3. 2024

čas čtení 3 minuty

Přední americká univerzita byla ve středu žalována kvůli dezinformační kampani, kterou údajně financovaly Spojené arabské emiráty, a byla obviněna ze šíření falešných narativů, které spojují akademiky s radikální skupinou na Blízkém východě. Přední americká univerzita byla ve středu žalována kvůli dezinformační kampani, kterou údajně financovaly Spojené arabské emiráty, a byla obviněna ze šíření falešných narativů, které spojují akademiky s radikální skupinou na Blízkém východě.

Rakouský politolog Farid Hafez podal žalobu ve výši 10 milionů dolarů na Univerzitu George Washingtona a Lorenza Vidina, ředitele jejího programu pro extremismus.

Je to letos už druhý takový případ u amerických soudů, který vrhá světlo na to, co výzkumníci nazývají lukrativním odvětvím "nájemných dezinformací".

Zahraniční vlády jsou už dlouho obviňovány z toho, že si kupují vliv rozsáhlými dary americkým univerzitám a think-tankům. Háfizova žaloba však jde ještě dál a obviňuje přední vysokoškolskou instituci z ničení reputace ve prospěch suverénního státu.

Žaloba, která byla podána u okresního soudu ve Washingtonu, tvrdí, že "GWU a Vidino se zapojili do dobře maskovaného spiknutí s cílem podvést úřady, akademickou obec a čtvrtou velmoc", což je termín používaný k označení tisku, zatímco se po celou dobu "vydávali za nezávislé a objektivní akademické aktéry".

Jako žalovaného také jmenuje společnost Alp Services, firmu pro styk s veřejností se sídlem v Ženevě, která je údajně na výplatní listině Spojených arabských emirátů, a obviňuje ji ze stínových aktivit, jako je placení novinářů a akademiků, včetně společnosti Vidino, aby očerňovali nepřátele státu v Perském zálivu.

Vidino je obviněn z toho, že zneužil vlivného postavení na univerzitě k tomu, aby se zaměřil na akademiky, jako je Háfiz, podniky a charitativní organizace tím, že zveřejnil falešné zprávy, které je spojovaly s Muslimským bratrstvem, které Spojené arabské emiráty označily za teroristickou organizaci.

"Vidino byl nájemný vrah, který prodával a přebaloval neověřené fámy a drby pod pláštíkem akademické objektivity a vzdělanosti a s úmyslem zničit jednotlivce a instituce," uvádí se v žalobě.

"Život byl zničen"

Hafez, hostující profesor na Williams College v Massachusetts, byl zadržen v roce 2020 během operace Luxor, série policejních razií proti rakouským muslimům a podnikům. Nikdo, kdo byl do ní zapleten, nebyl odsouzen a operace byla v roce 2021 prohlášena za nezákonnou.

Háfiz řekl, že se chytil do pasti policejní akce v Rakousku kvůli zprávě od Vidina.

Smluvní dohoda, kterou viděla agentura AFP, ukazuje, že společnost Vidino byla smluvně vázána k poskytování "zájmových stop" společnosti Alp, které ženevská společnost využila jako součást své zjevně dezinformační operace jménem Spojených arabských emirátů.

"Život mého klienta byl zničen aktivitami, které proti němu vedly společnosti GWU, Vidino a Alp Services," řekl agentuře AFP Háfizův právník David Schwartz z New Yorku.

Dodal, že jeho klient požaduje 10 milionů dolarů jako kompenzaci a represivní náhradu škody.

GWU neodpověděla na žádost AFP o komentář k žalobě ani k současnému postavení Vidina na univerzitě.

Vidino se také nevyjádřil.

Háfizova žaloba následuje po loňském článku v časopise New Yorker, který odhalil, jak Alp – najatý Spojenými arabskými emiráty – očernil obchodníka s ropou Hazima Nadu, což nakonec přivedlo jeho firmu Lord Energy k bankrotu.

V lednu Nada zažaloval Spojené arabské emiráty, jejich prezidenta šejka Muhammada bin Zajída Al Nahjana – často známého jako MBZ – národní ropnou společnost ADNOC, představitele Spojených arabských emirátů, Alp a Vidina.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0