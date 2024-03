USA jsou primárním spolupachatelem izraelské genocidy v Gaze, nehledě na jejich rétoriku

26. 3. 2024 / Daniel Veselý

Minulý pátek Bílý dům v Radě bezpečnosti OSN předložil rezoluci, kterou vetovaly Rusko, Čína a Alžírsko reprezentující arabský svět. Navzdory tradičnímu mediálnímu spinu tato zbytečně komplikovaná rezoluce nepožadovala okamžité příměří, nýbrž zdůraznila nutnost jeho přijetí . Američany podporovaný návrh nejenže spojoval příměří s propuštěním všech zbývajících rukojmí Hamásu, ale oslabil původní formulaci apelující na Tel Aviv, aby nezahájil útok na Rafáh. Bílý dům v pondělí ke značné úlevě přítomných diplomatů konečně nevetoval rezoluci volající po okamžitém příměří pouze po zbytek ramadánu do 9. dubna ) a bezpodmínečném propuštění všech rukojmích. Americká politická reprezentace však v rozporu s mezinárodními zvyklostmi prohlásila, že jimi nevetovaná rezoluce je nezávazná .

Nejnovější rezoluci RB OSN mezitím uvítal celý svět, včetně Hamásu, jehož představitelé prohlásili, že jsou připraveni k okamžité výměně vězňů s Izraelem. Tel Aviv svým očekávaným odsudkem návrhu dokazuje, že mu o jeho občany unesené palestinskými militanty vůbec nejde. Jeho konečným řešením je zbavit se Gazanů jednou provždy - což ostatně ilustruje Američany iniciované budování plovoucího doku u pobřeží Gazy - přesně v intencích Netanjahuova plánu, který by usnadnil masový odsun Palestinců z Gazy po moři, když zkrachoval plán na vypuzení Palestinců po souši do Egypta.

Izraelská vláda dokonce zrušila plánovanou schůzku s americkými partnery, jako by snad nebyla životně závislá na kruciální americké diplomatické podpoře, zbraních a munici. Podle izraelského ministra obrany Yoava Gallanta jeho země vojenské operace nezastaví, neboť Izrael nemá morální právo (sic!) válku ukončit. Jinými slovy Izrael, jenž se dle nejnovějších poznatků Rady OSN pro lidská práva s největší pravděpodobností dopouští v Gaze genocidy, cynicky ignoruje vůli mezinárodní komunity a i nadále pokračuje v nelítostném bombardování Gazy a záměrném blokování humanitární pomoci, jak vedle humanitárních organizací nedávno rozčarovaně uvedl i britský ministr zahraničí David Cameron. Je zapotřebí dodat, že Sněmovna reprezentantů v USA schválila návrh zákona, který zakazuje financování UNRWA, na jejíž humanitární činnosti závisí miliony palestinských uprchlíků nejen v Gaze. S ohledem na hladovění v Pásmu se jedná se o neuvěřitelný sadismus, uvážíme-li rovněž, že Izrael nepředložil žádné důkazy o napojení zaměstnanců UNRWA na Hamás, potažmo útoky ze 7. října; ani americká zpravodajská komunita tomuto nařčení příliš nevěří.

Zatímco Izrael odepírá hladovějícím Gazanům potraviny a další humanitární pomoc, podle mínění britského výzkumníka Alexe de Waala bude světové společenství v Gaze svědkem nejintenzivnějšího hladomoru od konce světové války, kde už nyní umírají tisíce dětí v důsledku hladovění a nemocí. S obdobným hodnocením apokalyptické humanitární krize způsobené Izraelem přicházejí i další prominentní pozorovatelé, kupříkladu šéf OSN António Guterres. Odborná skupina OSN minulý týden konstatovala, že obléhání Gazy izraelskou armádou je zřejmě "vypočítáno tak, aby vedlo k fyzickému zničení palestinských dětí", a poukázala na rostoucí počet dětí, které umírají hlady, protože Izrael brání dodávkám humanitární pomoci.

Očití svědkové mezitím líčí otřesná zvěrstva páchaná izraelskou armádou v Pásmu: "Znásilňovali ženy, unášeli ženy a popravovali je. Vytahovali mrtvá těla zpod trosek domů, aby na ně vypustili své psy." Nezávislá organizace se sídlem v Ženevě Euro-Med Human Rights Monitor zveřejnila drastická svědectví z opětovného izraelského obléhání nemocničního komplexu Šífá, kde jeden z očitých svědků potvrdil, že izraelští vojáci opakovaně odváděli vězně do prostoru nemocniční márnice, kde se poté ozvala střelba a vojáci se odtamtud vrátili bez vězňů. Z Izraelem decimované Gazy stále přicházejí děsivé videonahrávky dokumentující zcela očividné válečné zločiny.

Sám Bidenův kabinet však svévolně nakládá s mezinárodním právem a preferuje jím diktovaný diplomatický proces, který navzdory drsným výtkám na adresu Netanjahuovy vlády poskytuje izraelské genocidní mašinérii zelenou. Nezáleží ani tak na washingtonské rétorice, nýbrž na konkrétních krocích Bidenovy vlády.

Izraelský on-line deník Times of Israel tento týden napsal, že USA považují Izrael za zemi, která dodržuje nové memorandum o národní bezpečnosti, neboť od Jeruzaléma (sic!) obdržely písemné ujištění, že používá americké zbraně v souladu s mezinárodním právem a nebrání humanitární pomoci v Gaze." Bílý dům tímto výrokem dokazuje svou spoluvinu na izraelské genocidě, přičemž porušuje i své vlastní zákony.

Deník Washington Post v první půli března publikoval expozé o americké vojenské pomoci, jež "navzdory rostoucímu znepokojení nad průběhem války zaplavuje Izrael". "Spojené státy od začátku války v Gaze 7. října v tichosti schválily a dodaly Izraeli více než stovku samostatných vojenských zásilek (tedy jednu zásilku za 36 hodin) v podobě tisíců kusů přesně naváděné munice, bomb malého průměru, bomb ničících bunkry, ručních zbraní a další smrtící pomoci," dočítáme se v Postu. Bidenův Bílý dům opakovaně obešel Kongres, aby svému toxickému blízkovýchodnímu klientovi mohl poskytnout tisíce kusů munice do tanků a další střelivo.

Ba co více, Netanjahuův režim by svou genocidní kampaň proti Gaze nemohl bez americké vojenské podpory prakticky vůbec realizovat, jak v listopadu minulého roku suše poznamenal penzionovaný izraelský generálmajor Yitzhak Brick: "Všechny naše rakety, munice, přesně naváděné bomby, všechna letadla a bomby, to všechno je z USA. Ve chvíli, kdy zavřou kohoutek, nemůžeme dál bojovat. Nemáme žádné schopnosti. ... Každý chápe, že bez Spojených států nemůžeme tuto válku vést. Tečka."

Suma sumárum: Ačkoli jsou nyní vzájemné vztahy mezi Washingtonem a Tel Avivem poněkud pošramoceny Netanjauovou nadutou ignorací výtek z úst amerických vrcholných představitelů, stále se ze strany Washingtonu jedná o mlácení prázdné slámy, nadto značně pokrytecké a cynické. Dokud Bidenův kabinet bude Izrael zahrnovat municí, zbraněmi a dalším vojenským materiálem a dokud bude pouze předstírat zájem o řešení výbušné blízkovýchodní krize, zůstane hlavním spolupachatelem genocidy v Gaze. Jedině zastavení americké vojenské pomoci a uvalení robustních sankcí může izraelské řádění v Gaze zastavit. K tomu ale - jak soudím - nedojde.

