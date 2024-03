Kryje Meloni záda novým italským černokošiláčům?

27. 3. 2024

Jedné teplé lednové noci Římané zinscenovali oživení své fašistické minulosti. Na akci na jižním předměstí Acca Larentia připomínající tři fašistické mladíky zabité v roce 1978 byly stovky mužů v tmavých košilích vyfotografovány, jak hajlují. Incident byl okamžitě odsouzen liberály. Opoziční lídryně Elly Schlein řekla, že jí to připomíná rok 1924, kdy Mussolini upevnil své držení moci. Sama premiérka však mlčela – jak jen mohla. Ještě v roce 2021 Giorgia Meloni skutečně ocenila oběti vražd z roku 1978 a jejich smrt označila za "tragédii, kde nebyl nikdy nalezen žádný viník" a za "ránu, která se nikdy nezahojila", píše Andrea Valentino. Jedné teplé lednové noci Římané zinscenovali oživení své fašistické minulosti. Na akci na jižním předměstí Acca Larentia připomínající tři fašistické mladíky zabité v roce 1978 byly stovky mužů v tmavých košilích vyfotografovány, jak hajlují. Incident byl okamžitě odsouzen liberály. Opoziční lídryně Elly Schlein řekla, že jí to připomíná rok 1924, kdy Mussolini upevnil své držení moci. Sama premiérka však mlčela – jak jen mohla. Ještě v roce 2021 Giorgia Meloni skutečně ocenila oběti vražd z roku 1978 a jejich smrt označila za "tragédii, kde nebyl nikdy nalezen žádný viník" a za "ránu, která se nikdy nezahojila",

Abychom pochopili rozpolcenost Meloni a vlastně i nestoudnost nových černých košil, musíme udělat víc než jen pochopit vřavu olověných roků v 70. a 80. letech, nebo dokonce krvavé dědictví 2. světové války. Místo toho musíte podle státu pochopit myšlenku: Italiani brava gente; Italové jsou dobří lidé. Je to jeden ze základních principů moderního národa, vyjádřený v knihách, filmech a dokonce i na pouličních značkách, a nyní je zakořeněn hluboko v lidovém povědomí. A tam stále přetrvává, omlouvá zločiny minulosti a ospravedlňuje politiku současnosti.

Má svůj původ v 19. století: Už tehdy se italští politici považovali za odlišné od svých evropských rivalů. Nebyla pro ně krví nasáklá vítězství Francouzů v Alžírsku nebo Němců v Namibii. V roce 1885 ministr zahraničí ospravedlnil své výboje ve východní Africe tvrzením, že Itálie nemůže zůstat stranou "v bitvě mezi civilizací a barbarstvím". Snad povzbuzeni kulturní slávou dřívějších staletí nebo národní pověstí družnosti, se tyto myšlenky brzy rozšířily po proudu. V jedné povídce z roku 1902 například populární spisovatel dobrodružných příběhů Emilio Salgari představil svým čtenářům postavu, kterou italští námořníci osvobodili od pirátů. "Já miluju Italy," koktá "Mouřenín" v pidžinu. "Italové, dobří lidé." Pravda, jak snad není třeba říkat, byla poněkud méně jednoduchá. Itálie možná do kolonizační hry vstoupila pozdě, ale na konci 19. století se do ní zapojila, a to podobně jako její evropští rivalové. Například v roce 1911 její vojáci zmasakrovali nejméně 1000 lidí v Libyi, aby se pomstili za dřívější masakr během italsko-turecké války. Možná obdarovali svět Boccacciem a Brunelleschim, ale Italové dokázali být zlí.

Přesto pocit národní mírnosti přetrval i skrze základní zkušenost moderní Itálie: Fašismus. Možná prohlašoval, že je lepší žít jeden den jako lev než 100 let jako ovce, ale v praxi Benito Mussolini považoval své krajany za poněkud méně divoké. "Italská rasa je rasou ovcí," připustil v předvečer vstupu Itálie do 2. světové války. "Osmnáct let nestačí k tomu, aby se změnila: Potřebujete 180 let, možná 180 století." Tato rozpačitá umírněnost se odráží i jinde, zejména pokud se zabýváte fašistickou propagandou. Po italské invazi do Habeše v roce 1935 jedna karikatura ukazuje skupinu dětských vojáků, kteří vesele zpívají. Jinde se karikaturisté jemně vysmívali poblouznění dobyvatelů místními dívkami. Samotní Etiopané byli vykresleni s hrubými rasistickými stereotypy – ale je těžké si představit, že by Goebbels toleroval podobné žertování v Generálním gouvernementu.

Nejlepším vysvětlením vytrvalosti italského brava gente je však způsob, jakým se Italové mohli srovnávat s nacistickým Německem. Když se holokaust stal osovým morálním zločinem západní civilizace, pomohlo, že italský fašismus nebyl ze své podstaty antisemitský. Ve dvacátých letech byli někteří nadšení fašisté sami Židé, zatímco Mussolini Hitlerovu posedlost odmítal až do roku 1932. A i když se jeho režim nakonec přiklonil k nacistickým rasovým teoriím, Duce nikdy neorganizoval průmyslová jatka v rozsahu Treblinky nebo Osvětimi. Až do kapitulace Itálie v roce 1943 italští důstojníci obecně odmítali podporovat genocidní instinkty svých spojenců – alespoň pokud šlo o Židy. To bylo zvláště patrné v Jugoslávii. V části země okupované Itálií našli Židé útočiště před nacistickou a ustašovskou zkázou a zřejmě mohli slavit i Jom Kippur.

Nic z toho nesmyje pole krve, která Mussoliniho režim nepochybně prolil. Povzbuzeni protislovanským fanatismem a iredentistickými nároky ve Slovinsku a Dalmácii deportovali Italové asi 18 % obyvatel Lublaně do koncentračních táborů. Na jednom místě, na chorvatském ostrově Rab, mohla být úmrtnost horší než v Buchenwaldu. Chování Italů v Habeši bylo stejně strašlivé, přičemž použití yperitu bylo nejhanebnějším zločinem z mnoha. Italové ani nebyli bez viny, pokud jde o holokaust: Nejméně 200 římských Židů bylo udáno nebo zatčeno svými nežidovskými sousedy.

Navzdory tomuto barbarství zasáhly události, které dodaly Italiani brava gente novou sílu. Po kapitulaci Itálie v září 1943 provedl invazi Wehrmacht. Hitler založil na severu loutkový stát, obecně známý jako Republika Salò, a Italové poté bojovali v kruté občanské válce, v níž proněmecký zbytek bojoval se směsí spojeneckých vojsk, antifašistických italských vojáků a levicových partyzánů. Když o dva roky později krveprolití ustalo, země byla otřesena. Jak v červenci 1945 poznamenal jeden spojenecký důstojník, Italové si přáli být osvobozeni "od války, fašismu a od sebe samých". Místní politici souhlasili s Palmirem Togliattim, vůdcem komunistické strany a poválečným ministrem spravedlnosti, který vyhlásil v červnu 1946 amnestii pro drtivou většinu bývalých fašistických funkcionářů.

Brzy se tyto právní machinace smísily do širšího principu: Italští úředníci a Italové obecně byli nevědomými a nedobrovolnými poskoky nacistického totalitarismu. Jak řekl mluvčí vlády belgickému novináři krátce po skončení války, úřady, které měly za úkol vynucovat antisemitské zákony, ve skutečnosti pracovaly na jejich "sabotáži". A vzhledem k tomu, že velká část Itálie byla v poslední době brutálně okupována nacisty, nároky na oběť se těšily jisté věrohodnosti. Zákon o amnestii sice mezitím schválil komunista, ale poválečná dominance křesťanských demokratů znamenala, že pomstychtiví levicoví partyzáni byli marginalizováni. Svou roli sehrála i logika studené války. Vzhledem k tomu, že Terst byl jižním koncem železné opony, neměl Západ chuť zkoumat pochybnou minulost Itálie.

Stejně jako v dřívějších obdobích italských dějin i tato nová iterace italského brava gente poznamenala kulturu země. Memoáry jako Seržant ve sněhu jsou zde důležité – ale tento fenomén je nejzřetelnější v italské kinematografii. Již v roce 1945, Řím, Otevřené město, ukazuje statečné partyzány mučené gestapem. Filmy jako Klášter Santa Chiara (1949) vyprávěly podobné příběhy a scénáře, které se odvážily vyprávět složitější příběhy, byly zmařeny autocenzurou. Film Italiani Brava Gente z roku 1964 tyto postoje vykrystalizoval. V hlavních rolích hrají apolitičtí branci na východní frontě, kteří jsou zděšeni německou krutostí. Na konci 20. století se toto téma ozývalo i v zahraničí: V románu Mandolína kapitána Corelliho z roku 1994 a v adaptaci z roku 2001 s Nicolasem Cagem je italská okupace Řecka vykreslena ve výrazně jemných tónech. Hannah Arendtová zase tvrdila, že během holokaustu zahynulo jen 10 % italských Židů. Nyní víme, že toto číslo se blížilo 20 %.

Každá země mytologizuje svou minulost: Národnost by bez ní pravděpodobně nebyla možná. A zopakujme si, že příběhy, které si Italové vyprávějí, nejsou zcela falešné. Stejně jako fiktivní Corelli na Kefalonii, mnozí skutečně bojovali proti Němcům a jiní se chovali slušně, od Francie až po ruskou step. Neschopnost upřímně uvažovat o dějinách, špatných i dobrých, však postihuje bel paese mnohem déle než jeho sousedy. Tam, kde Německo vyburcoval proces s Eichmannem a Francie začala od 70. let přehodnocovat Vichy, Itálie se pozoruhodně zdráhá následovat jejich příkladu. Jak uvedl jeden dokumentární film z roku 1986 – a mnozí od té doby to tvrdí dodnes – "Italové se chovali lépe než všichni ostatní v Evropě". Nespočet měst se pyšní pamětními deskami připomínajícími "mučedníky za svobodu" popravené v občanské válce. Zjistit, kdo je zabil, je však často mnohem těžší.

Kromě toho, že tyto myšlenky okrádají Italy o historické nuance, mají i nadále hluboký dopad na politiku země. S italskou brava gente v zádech mohou lídři vykreslovat svou zemi jako oběť nacismu – a zároveň odmítat své vlastní autoritářství jako polovičaté nebo neškodné. Jak v roce 2003 (nesprávně) prohlásil Silvio Berlusconi: "Mussolini nikdy nikoho nezabil." Kromě podobných přehmatů byli Italové, kteří se přiklánějí k Berlusconiho pravici, schopni přijmout neofašismus ve velkém, protože věděli, že se netěší opovržení, které se hitlerismu dostalo v Německu. To platí pro násilné polovojenské jednotky, jako je Ordine Nuovo, ale i pro slušnější politiky. Později svůj postoj zmírnil, ale v roce 1994 Gianfranco Fini, vůdce neofašistického Italského sociálního hnutí (MSI), veřejně prohlásil, že Mussolini byl největším státníkem století.

Ani dnes není výjimkou Giorgia Meloni, další absolventka MSI. Nehledě na její soucit s mrtvými v Acca Larentia naznačila, že oběti nechvalně známého masakru z roku 1944, spáchaného SS u Říma, byly zabity jen proto, že byly Italové. Na rozdíl od italského mýtu brava gente to tak úplně nebyla pravda. Za prvé, mnozí mrtví byli právě odbojáři nebo Židé. Za druhé, gestapo si vybíralo své oběti s pomocí ministra vnitra Republiky Salò a šéfa římské policie – Italů i fašistů. Podobné myšlenkové vlákno prosáklo i do vlády. Ministr obhajoval takzvaný "Matteiho plán" – zaměřený na kontrolu migrace z Afriky – a tvrdil, že Itálii lze na kontinentu důvěřovat, protože její koloniální historie dokazuje, že má "civilizační kulturu".

Ambivalence mnoha Italů vůči jejich fašistickému dědictví zároveň umožnila extremistům posouvat hranice právních norem chování. A to je důvod, proč bylo v lednu v Acca Larentia stále možné předvádět fašistické pozdravy: Ačkoli byla implicitně založena jako antifašistický stát, Italská republika zaujímá mnohem mírnější přístup ke krajně pravicové symbolice než Německo nebo Rakousko. Po vzpomínkové akci italský soud rozhodl, že nacistický pozdrav je nezákonný pouze v případě, že ohrožuje veřejný pořádek nebo riskuje oživení zakázané Národní fašistické strany. "Samozřejmě," jásal mluvčí militantní skupiny CasaPound, "budeme pokračovat v římském pozdravu." Zdá se, že pro některé Italy přetrvala temná symbolika – a ještě temnější ideologie – krátkého 20. století až do 21. století.

