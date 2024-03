Co mám dělat? Poraďte mi, čtenáři...

26. 3. 2024 / Jindřich Kalous

čas čtení 5 minut



Dobrý den,

Co

lze v tomto bahně dělat? Poraďte mi, čtenáři…

reaguji na Váš aktuální článek v Britských listech, pane Velemane. Ptáte se:

Domnívám se, že zatím má ještě příliš mnoho lidí materiálně co ztratit a mají o to strach. Až bude většina lidí rýt držkama v bahně, pak se možná něco pohne. Domnívám se, že zatím má ještě příliš mnoho lidí materiálně co ztratit a mají o to strach. Až bude většina lidí rýt držkama v bahně, pak se možná něco pohne.

Zatím je ta deklasovaná vrstva příliš úzká. Jedinou naději za dosavadních podmínek bych snad viděl v její samoorganizaci zdola, po vzoru různých anarchistických a podobných svépomocných kolektivů současnosti nebo - historicky - odborářů konce 19. a začátku 20. století. (Pusťte si baladu Joe Hill, nejlépe v podání Joan Baëzové ve Woodstocku 1969 - třeba tady: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=l-JW4DKxwQM. What they can never kill/Went on to organize.) Kdyby například množství autonomních squatů dosáhlo určité kritické úrovně, režim by si s nimi asi neporadil tak snadno jako v poslední době třeba s ojedinělou Klinikou. Ale jsou možné i méně radikální formy v mezích zákona, například družstevnictví.







Kromě toho režim ty deklasované potřebuje jako výstražné příklady pro nižší střední vrstvu, která se zuby-nehty drží toho mála, co jí materiálně ještě zbývá: Tytyty, když nebudeš držet hubu a krok, podívej, co tě čeká... Proto je systém sociální práce, jehož jste součástí, jenom průhlednou zástěrkou, která čím dál tím nedokonaleji zastírá skutečnou podstatu režimu, krutou a nelidskou. Od režimních institucí už zkrátka nemůžete (ani jako insider) čekat nic a příští volby na všech úrovních to budou jenom postupně čím dál drsnějším způsobem potvrzovat. A o té krutosti a nelidskosti se snadno přesvědčíte při bližším ohledání postojů většiny (zatím ještě většiny?) zdejší populace dolního lidu. Stačí vstoupit do nejbližší hospody (u nás na venkově, v mém případě navíc v jedné sudetské díře u Hanušovic, kde jsou tyto postoje obzvlášť vidět a slyšet) nebo kavárny (u vás v Praze).





Ať se to komu líbí nebo ne, staré heslo karlínských kluků ze 20. - 30. let minulého století se vrací: Čím hůř, tím líp. Samozřejmě si naplnění toho hesla nepřeju, ale objektivně je neoliberální kapitalismus ve své rádoby demokratické formě na sestupu. Ještě se asi pokusí zachránit snahou o restauraci některých prvků feudalismu, konkrétně centralizací soukromého vlastnictví např. v oborech výroby energií (OZE) nebo IT (sítě všeho druhu, umělá inteligence). Vsadím se o cokoli, že čínský systém sociálních kreditů se brzy rozšíří i na Západ a jenom doufám, že už se toho nedožiju. Ale nezachrání se ani superbohatí ředitelé zeměkoule. Černé labutě se už houfují na obzoru a těch pár desítek majitelů poloviny světového bohatství se nezachrání ani ve svých protiatomových bunkrech nebo na izolovaných ostrovech, protože dřív nebo později proti nim obrátí své zbraně jejich vlastní soukromé ochranky. A jak napsal Jan Keller ve své předmluvě k Tomkovým a Slačálkovým Dějinám anarchismu - volně parafrázuji: Až se to posere, ještě rádi se od anarchistů budeme učit, jak začít znova.







Nevím, jestli Vám moje poznámky budou k něčemu dobré. Zkuste ale ještě chvíli vydržet. Jak praví jedna rabínská moudrost: Není ti dáno tuto práci za tvého života dokončit. Není ti ale ani dovoleno od ní odejít.







Disclaimer: Před důchodem jsem v letech 2011 - 15 jako exportní obchodník jezdil služebně do takových zemí jako Indie nebo na Střední Východ. Viděl jsem, jak tam žije fabrické dělnictvo i městská chudina; zvlášť indické slumy jsou mimo hranice představivosti průměrného tuzemského maloměšťáka. Kdybyste dělal svou práci tam, asi byste si to už dávno hodil.







Disclaimer 2: Sám jsem se po jedné životní katastrofě v 90. letech na krátkou dobu stal klientem tuzemského systému sociální práce. Tehdy naštěstí ještě fungovaly podnikové byty a ubytovny i nájemní smlouvy na dobu neurčitou, tehdy byl pracák ještě schopen najít a nabídnout mi slušnou (a slušně placenou) práci na úrovni mé kvalifikace, tenkrát ještě neřádila ta soukromá exekutorská sebranka. Kdybych se do podobné situace dostal později, možná bychom se potkali někde na ulici.





Přeji Vám všechno dobré - aspoň v rámci možností... A pod sklo na stole si dejte tu výše zmíněnou rabínskou moudrost nebo třeba tento citát z Kurta Vonneguta, konkrétně z jeho eseje Absťák (angl. Cold Turkey):





Jsme tady od toho, abychom si to tu pomáhali přežít, ať už to "to" znamená cokoliv.

0