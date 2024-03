Rusko vyčerpává sklady zbraní ze sovětské éry

27. 3. 2024

Rusko navrhlo pozastavení bojů na Ukrajině výměnou za jednání se Západem o strategických zbraních a vesmíru, píše Pavel Luzin.

Ruské ozbrojené síly vytahují ze skladů zbraně ze sovětské éry, aby vyřešily své tenčící se zásoby zbraní, přestože tyto rezervy jsou omezené.

Vzhledem k tomu, že ruské zásoby zbraní se zmenšují, mohlo by být Rusko v dohledné době ve válce konečně poraženo, pokud se Západ zaváže k pokračování a rozšiřování vojenské pomoci Ukrajině.

Ruský prezident Vladimir Putin v posledních týdnech nastínil návrh Kremlu na jednání. Navrhl vést jednání o strategických zbraních a vesmíru výměnou za pozastavení bojů na Ukrajině. Jaderné vydírání vůči Spojeným státům a jejich spojencům je součástí tohoto rámce. Další ruští představitelé a experti loajální ke Kremlu si při načrtávání těchto jednání hrají na hodného a zlého policajta. Tvrdší představitelé trvají na kapitulaci Ukrajiny, zatímco ti měkčí prosazují takzvaný "korejský scénář". Ten popisuje příměří – nebo alespoň snížení intenzity války – a udržení všech okupovaných území v ruských rukou. Jedním z možných vysvětlení, proč Kreml prosazuje "korejský scénář", je soustavné vyčerpávání zbrojních základen, které Rusko zdědilo po Sovětském svazu. Toto vyčerpávání stále probíhá, ale Rusko může do roku 2025 ztratit svůj ofenzivní potenciál, protože tyto zásoby budou vyčerpány.

Sklady zbraní ze sovětské éry jsou jedním z primárních zdrojů, které stále umožňují ruským ozbrojeným silám bojovat, navzdory masivním ztrátám na bojišti. Rusko od roku 2022 z těchto skladovacích základen čerpá dodávky tanků, obrněných vozidel a dělostřelectva. Zbraně vyrobené ve 40. - 60. letech 20. století, z nichž mnohé byly vyřazeny z provozu před mnoha lety nebo desetiletími, se vrátily na bojiště. Uskladněné zbraně jsou také masivně kanibalizovány na náhradní díly, které využívají ruské zbrojovky a stovky polních opraváren zbraní.

Tyto sklady nejsou nekonečné, přestože Rusko po roce 1991 udržovalo tisíce tanků a houfnic. Rusko navíc nemůže tyto zbraně a materiál doplnit. Pokud Ukrajina dokáže udržet vysokou úroveň bojové intenzity a rostoucí úroveň ruských ztrát bude pokračovat i v roce 2024, bude pro ruskou armádu mnohem těžší udržet si vojenskou sílu pro útočné operace v roce 2025. To znamená, že konvenční ruská vojenská hrozba pro jiné státy než Ukrajinu bude mnohem omezenější.

Před tímto očekávaným vyčerpáním se ruské vojenské chování může stát na ukrajinském bojišti ještě nevyzpytatelnějším a nestálejším než v jiných oblastech, jako je vesmír. V důsledku toho musí být závazek Západu poslat zbraně na Ukrajinu podstatný a nezpochybnitelný, kvůli porážce ruské agrese a bezpečnosti Evropy a dalších zemí.

Téměř ve všech kategoriích těžkých zbraňových systémů je patrný pokles na základě srovnání Vojenské bilance Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS) – každoročního hodnocení vojenských schopností a ekonomiky obrany – od roku 2021 do roku 2023. Čísla poskytnutá službou IISS jsou přibližná. Navíc, pokud se počet jednotlivých typů a modelů zbraní sníží, neznamená to, že se tyto zbraně staly funkčními nebo již byly kanibalizovány. Mohly být dodány do továren nebo někam jinam. To, co se děje, je však zřejmé: Rusko odebírá stále více zbraní ze skladovacích základen, což je nezvratný proces.

Stávající počet uskladněných zbraní je stále dostatečný k tomu, aby Rusko pokračovalo v agresi, i když tyto zbraně byly ze skladovacích základen převzaty do provozu, kde je lze rychleji vrátit do provozuschopného stavu. Ruské zdroje však nejsou nevyčerpatelné a Rusko by mohlo být ve válce v dohledné době konečně poraženo. Hlavním předpokladem je zde pokračování a rozšiřování vojenské pomoci Ukrajině.

