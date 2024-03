Úzkost: Chytré telefony způsobily krizi duševního zdraví generace Z - ale existují způsoby, jak ji řešit

25. 3. 2024

Jonathan Haidt ve své nové knize The Anxious Generation (Generace úzkosti) argumentuje, že lidé narození po roce 1995 byli prvními lidmi v historii, kteří prošli pubertou s portálem do alternativního vesmíru v kapse - a daň, kterou si to vybralo na jejich pohodě, je zničující.





Žádná firma by nám nikdy nemohla vzít naše děti a ohrozit je bez našeho souhlasu, jinak by jí hrozily obrovské tresty.

Opravdu?

Na přelomu tisíciletí vytvořily technologické společnosti soubor produktů, které změnily svět a proměnily život nejen dospělých na celém světě, ale i dětí. Mladí lidé sledovali televizi už od 50. let 20. století, ale nová technologie byla mnohem přenosnější, osobnější a poutavější než cokoli předtím. Přesto firmy, které ji vyvinuly, neprovedly žádný nebo jen velmi malý výzkum vlivu na duševní zdraví.

Když se setkaly s rostoucím počtem důkazů, že jejich výrobky mladým lidem škodí, většinou se pustily do popírání, zamlžování a kampaní pro styk s veřejností. Nejhoršími provinilci bylfirmy, které se snažily maximalizovat "angažovanost" dětí pomocí psychologických triků, aby mladí lidé klikali. Zaháčkovaly děti ve zranitelných vývojových stádiích, zatímco jejich mozky se rychle přměnily v reakci na přicházející podněty. Patřily sem firmy provozující sociální média, které způsobily největší škody dívkám, a firmy provozující videohry a pornografické stránky, které se zahákly nejhlouběji do chlapců.

Tím, že tyto společnosti navrhly spoustu návykového obsahu, který se do dětí dostával očima a ušima, a tím, že vytlačily fyzickou hru a osobní socializaci, přeprogramovaly dětství a změnily lidský vývoj v téměř nepředstavitelném měřítku.



Jaké právní limity jsme dosud těmto technologickým společnostem stanovili? Prakticky žádné, kromě požadavku, aby děti mladší 13 let získaly souhlas rodičů předtím, než mohou se společností podepsat smlouvu. Ale zákony ve většině zemí nevyžadovaly ověření věku; pokud dítě zaškrtlo políčko, které potvrzovalo, že je dostatečně staré (nebo uvedl falešné datum narození), mohlo jít téměř kamkoli na internet - a přihlásit se do jakékoli aplikace sociálních médií - bez vědomí nebo souhlasu rodičů. (Tento zákon se ve Velké Británii zpřísňuje v souvislosti se zákonem o bezpečnosti na internetu z roku 2023 a v USA se přezkoumává.)





Generace narozená po roce 1995 - generace Z - se tak stala první generací v historii, která prošla pubertou s portálem v kapse, který ji odváděl od lidí v jejich okolí do alternativního vesmíru, který byl vzrušující, návykový a nestabilní. Společenský úspěch v tomto vesmíru vyžadoval, aby velkou část svého vědomí věnovali správě toho, co se stalo jejich online značkou, a zveřejňovali pečlivě vybírané fotografie a videa ze svého života. To bylo nyní nezbytné k získání uznání od vrstevníků, kyslíku dospívání, a k tomu, aby se vyhnuli online ostudě, noční můře dospívání.





Teenageři generace Z se nechali vtáhnout do toho, že tráví mnoho hodin každého dne procházením dokonalých šťastných příspěvků přátel, známých a vzdálených influencerů. Sledovali stále větší množství uživatelsky generovaných videí a streamované zábavy, kterými je krmily algoritmy navržené tak, aby je udržely online co nejdéle. Trávili mnohem méně času hraním si s přáteli a rodinou, povídáním si s nimi, dotýkáním se jich nebo dokonce navazováním očního kontaktu, čímž se snižovala jejich účast na sociálním chování, které je pro úspěšný lidský vývoj nezbytné.

Platformy, jako je Instagram - kde uživatelé zveřejňují obsah o sobě a pak čekají na hodnocení a komentáře ostatních a s tím spojené sociální srovnávání - mají větší a škodlivější dopad na dívky a mladé ženy než na chlapce a mladé muže. Čím více času tráví dívka na sociálních sítích, tím větší je pravděpodobnost, že bude trpět depresemi nebo úzkostmi. U dívek, které uvádějí, že každý všední den stráví na sociálních sítích pět a více hodin, je třikrát vyšší pravděpodobnost, že budou trpět depresemi, než u těch, které uvádějí, že na sociálních sítích netráví žádný čas.





U chlapců je tento rozdíl mnohem méně výrazný. Dívky tráví na sociálních sítích více času a platformy, na kterých se pohybují - zejména Instagram a Snapchat - jsou pro duševní zdraví nejhorší. Studie provedená v roce 2017 ve Velké Británii požádala dospívající dívky, aby ohodnotily vliv nejoblíbenějších platforem sociálních médií na různé složky jejich duševní pohody, včetně úzkosti, osamělosti, tělesného vzhledu a spánku. Teenagerky vyhodnotily Instagram jako nejhorší z pěti velkých aplikací, následovaný Snapchatem. Jedinou platformou, která získala celkově pozitivní hodnocení, byl YouTube.

Psychologové již dlouho studují sociální srovnávání a jeho všudypřítomné účinky. Americký sociální psycholog Mark Leary říká, že je to, jako bychom všichni měli v mozku "sociometr" - ukazatel, který se pohybuje od nuly do sta a říká nám, jak si stojíme v místním žebříčku prestiže. Když ručička klesne, spustí se alarm - úzkost - který nás motivuje ke změně chování a k tomu, abychom ručičku zase zvedli.





Co se tedy stalo, když si většina dívek ve škole pořídila účty na Instagramu a Snapchatu a začala zveřejňovat pečlivě upravené záběry ze svého života a používat filtry a editační aplikace, aby vylepšila svou virtuální krásu a online značku? Sociometr mnoha dívek se propadl, protože většina z nich se nyní nacházela pod úrovní toho, co se jim zdálo jako průměr. Po celém vyspělém světě se v myslích dívek přibližně ve stejnou dobu spustil poplašný signál.

1. Žádné chytré telefony před 10. rokem života







2. Žádné sociální sítě před 16. rokem života





3. Školy bez telefonů





4. Mnohem více her bez dozoru a dětské nezávislosti





Tyto čtyři reformy není těžké zavést - pokud je provede mnoho z nás najednou. Nestojí téměř nic. Budou fungovat, i kdyby nám nikdy nepomohli naši zákonodárci ani technologičtí giganti, kteří nadále odolávají tlaku na ochranu bezpečnosti a pohody mladých uživatelů. Pokud by většina rodičů a škol v dané komunitě zavedla všechny čtyři, věřím, že by se do dvou let výrazně zlepšilo duševní zdraví dospívajících. Vzhledem k tomu, že umělá inteligence a prostorová výpočetní technika (například nové brýle Vision Pro od společnosti Apple) se chystají učinit virtuální svět mnohem více pohlcujícím a návykovým, myslím, že bychom měli začít už dnes.







Příslušníci generace Z jsou tedy testovacími subjekty pro radikálně nový způsob dospívání, který je vzdálen reálným interakcím malých komunit, v nichž se lidé vyvinuli. Říkejme tomu Velká přestavba dětství. A to z nich udělalo úzkostnou generaci.V roce 2000 bylo jen málo známek blížící se krize duševních nemocí mezi dospívajícími. Pak, zcela náhle, na začátku roku 2010, se situace změnila. Během pouhých pěti let mezi lety 2010 a 2015 začal ve Velké Británii, USA, Kanadě, Austrálii a dalších zemích prudce stoupat počet mladých lidí s úzkostnými stavy, depresemi a dokonce i sebevražednými sklony. Mezi americkými teenagery vzrostl počet těch, kteří uvedli, že zažívají dlouhé období, kdy se cítí "smutní, prázdní nebo depresivní", nebo dlouhé období, kdy "ztratili zájem a začali se nudit u většiny věcí, které je obvykle baví", což jsou klasické příznaky deprese, zhruba o 150 %. Jinými slovy, výskyt duševních onemocnění se zvýšil zhruba dvaapůlkrát. Nárůst byl podobný u obou pohlaví a projevil se u všech ras a sociálních vrstev. Mezi nejrůznějšími diagnózami duševního zdraví se nejvíce zvýšil počet úzkostných stavů.Novější údaje za rok 2020 byly shromážděny částečně před covidem a částečně po covidu a v té době už každá čtvrtá americká dospívající dívka zažila v předchozím roce velkou depresivní epizodu. V roce 2021 se situace ještě zhoršila, ale většina nárůstu nastala ještě před pandemií.Míra sebepoškozování mladých dospívajících dívek se od roku 2010 do roku 2020 téměř ztrojnásobila. U starších dívek (ve věku 15-19 let) se míra sebepoškozování zdvojnásobila, zatímco u žen starších 24 let se během této doby ve skutečnosti snížila. Ať už se tedy na počátku roku 2010 stalo cokoli, zasáhlo to dívky v předškolním věku a mladé dospívající dívky více než kteroukoli jinou skupinu. Podobně se od roku 2010 do roku 2021 zvýšil počet sebevražd u mladistvých o 167 %.Příchod chytrého telefonu v roce 2007 změnil život všem. Dospívající samozřejmě měli mobilní telefony už od konce 90. let, ale jednalo se o obyčejné telefony bez přístupu k internetu, které se většinou hodily pro přímou komunikaci s přáteli a rodinou, jeden na jednoho. Někteří dospívající měli přístup k internetu prostřednictvím domácího počítače nebo notebooku, ale teprve s chytrými telefony mohli být neustále online, i když byli mimo domov. Podle průzkumu provedeného americkou neziskovou skupinou Common Sense Media vlastnilo v roce 2016 chytrý telefon 79 % dospívajících, stejně jako 28 % dětí ve věku od 8 do 12 let.Jakmile si teenageři pořídili chytré telefony, začali trávit více času ve virtuálním světě. Zpráva Common Sense z roku 2015 zjistila, že dospívající s účtem na sociálních sítích uvádějí, že na sociálních sítích tráví přibližně dvě hodiny denně a přibližně sedm hodin denně tráví volný čas online. Z další zprávy washingtonského thinktanku Pew Research z roku 2015 vyplývá, že každý čtvrtý dospívající uvedl, že je online "téměř neustále". Do roku 2022 se toto číslo téměř zdvojnásobilo na 46 %. Údaj "téměř neustále" je zarážející a může být klíčem k vysvětlení náhlého zhroucení duševního zdraví dospívajících. Tyto mimořádně vysoké míry naznačují, že i když příslušníci generace Z nejsou na svých zařízeních a zdánlivě dělají něco v reálném světě, například sedí ve třídě, jedí nebo si s vámi povídají, podstatnou část své pozornosti věnují sledování událostí v sociálním metaversu nebo se jimi zabývají (jsou znepokojeni).Tváří v tvář tolika virtuálním aktivitám, platformám sociálních médií a kanálům pro videostreaming ztratilo mnoho dospívajících (i dospělých) schopnost být plně přítomni lidem kolem sebe, což změnilo společenský život všech, i té malé menšiny, která tyto platformy nepoužívá. Během pouhých pěti let se u dospívajících zásadně změnily sociální vzorce, vzory, emoce, fyzická aktivita, a dokonce i spánkový režim.Rodiče, se kterými mluvím o chytrých telefonech, sociálních médiích a videohrách, vyprávějí příběhy o "neustálých konfliktech". Snaží se stanovit pravidla a prosazovat omezení, ale existuje tolik argumentů, proč je třeba pravidlo zmírnit, a tolik způsobů, jak pravidla obejít, že rodinnému životu na celém světě začaly dominovat neshody ohledně technologií. Udržování rodinných rituálů, jako je například doba jídla, může být jako vzdorování stále se zvedajícímu přílivu.Píseň 2021 Jealousy, Jealousy od Olivie Rodrigo vystihuje, jaké to je, když dnes mnoho dívek prochází sociální média. Píseň začíná: "I kinda wanna throw my phone across the room/ 'Cause all I see are girls too good to be true." (Mám chuť hodit telefonem přes celou místnost, protože vidím jen holky, které jsou příliš dobré na to, aby to byla pravda). Rodrigo pak říká, že ji pomalu zabíjí "spolusrovnávání" s dokonalými těly a papírově bílými zuby dívek, které nezná.Třináctiletá dívka na Redditu vysvětlila, jak se cítí, když vidí ostatní dívky na sociálních sítích, a použila přitom podobná slova jako Olivia Rodrigo:"Nemůžu se přestat srovnávat. Dospělo to do bodu, kdy se chci zabít, protože takhle nechci vypadat, a ať se snažím sebevíc, pořád jsem ošklivá/připadám si ošklivá. neustále kvůli tomu brečím. začalo to nejspíš, když mi bylo deset, teď je mi třináct. V deseti jsem si našla holku na tiktoku a v podstatě jsem jí začala být posedlá. byla doslova dokonalá a pamatuju si, jak jsem jí nepředstavitelně záviděla. během celého školního období jsem byla "posedlá" jinými hezkými holkami.Vlastník Instagramu, společnost Facebook (nyní Meta), si sama zadala studii o tom, jak Instagram ovlivňuje dospívající v USA a Velké Británii. Výsledky nebyly nikdy zveřejněny, ale whistleblowerka Frances Haugenová propašovala snímky obrazovky interních dokumentů a podělila se o ně s reportéry Wall Street Journalu. Výzkumníci zjistili, že Instagram škodí zejména dívkám: "Dospívající viní Instagram ze zvýšení míry úzkosti a deprese... Tato reakce byla konzistentní napříč všemi skupinami."Pokud bychom se omezili na zkoumání údajů o depresích, úzkostech a sebepoškozování, dospěli bychom k závěru, že Velké přepojování dopadlo hůře na dívky než na chlapce. Existuje však spousta důkazů, že trpí i chlapci.Klíčovým faktorem bylo, že chlapci koncem roku 2000 začali hrát online videohry pro více hráčů a počátkem roku 2010 začali používat chytré telefony, což je rozhodujícím způsobem odvedlo od interakce tváří v tvář nebo tváří v tvář. Myslím, že v tomto bodě vidíme známky "masového psychologického zhroucení". Nebo přinejmenším masové psychologické změny. Jakmile měli chlapci k dispozici více zařízení připojených k internetu, mnozí z nich se ztratili v kyberprostoru, což je na Zemi učinilo křehčími, bojácnějšími a neochotnějšími riskovat. Od počátku roku 2010 začali chlapci v celém západním světě vykazovat znepokojivý pokles duševního zdraví. Do roku 2015 jich ohromující počet uvedl, že nemají žádné blízké přátele, že jsou osamělí a že jejich život nemá žádný smysl ani směr.Z rodin chlapců i dívek mám převažující pocit, že jsou tváří v tvář největší krizi duševního zdraví svých dětí v historii uvězněni a bezmocní. Co by měli - co bychom měli - dělat?Když říkám, že je třeba odložit věk, kdy děti dostávají chytré telefony a účty na sociálních sítích, nejčastější reakcí je: "Souhlasím s vámi, ale už je pozdě." Pro jedenáctileté děti se stalo tak běžnou záležitostí chodit a zírat do telefonu a projíždět bezedné kanály, že si mnoho lidí nedokáže představit, že bychom to mohli změnit, i kdybychom chtěli. "Ta loď už odplula," říkají mi.Přesto nejsme bezmocní. Často si tak připadáme, protože chytré telefony, sociální média, tržní síly a společenský vliv nás dohromady vtahují do pasti, kterou sociologové nazývají problém kolektivního jednání. Děti, které začínají chodit na střední školu, se ocitají v pasti problému kolektivního jednání, když přijdou první den a vidí, že někteří jejich spolužáci mají chytré telefony a připojují se na Instagram a Snapchat, a to i během vyučování. To na ně vyvíjí tlak, aby si také pořídily chytrý telefon a sociální sítě.Pro rodiče je bolestné slyšet své děti říkat: "Všichni ostatní mají chytrý telefon. Když mi ho nepořídíš, budu ze všeho vyloučený." A tak je to i se smartphonem. Mnozí rodiče proto podlehnou a koupí dítěti chytrý telefon v 11 letech, případně dříve. S tím, jak stále více rodičů ustupuje, roste tlak na zbývající děti a rodiče, až společenství dosáhne stabilní, ale nešťastné rovnováhy: Chytrý telefon má opravdu každý.Jak z těchto pastí uniknout? Problémy kolektivního jednání vyžadují kolektivní reakce: rodiče se mohou vzájemně podporovat tím, že budou držet při sobě. Existují čtyři hlavní typy kolektivní reakce a každý z nich nám může pomoci dosáhnout zásadní změny:Rodiče by měli oddálit vstup dětí do nepřetržitého přístupu k internetu tím, že jim před 14. rokem věku dají pouze základní telefony s omezeným počtem aplikací a bez internetového prohlížeče.Nechte děti projít nejzranitelnějším obdobím vývoje mozku, než je připojíte k lavině sociálních srovnání a algoritmicky vybraných influencerů.Školy musí trvat na tom, aby si žáci během školního dne ukládali své telefony, chytré hodinky a jakákoli jiná zařízení do skříněk na telefony, jak vyplývá z nových nezávazných pokynů vydaných britskou vládou. Jedině tak se uvolní jejich pozornost pro sebe navzájem i pro učitele.Takto si děti přirozeně rozvíjejí sociální dovednosti, překonávají úzkost a stávají se samostatnými mladými dospělými.