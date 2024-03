EU vzkazuje technologickým firmám, aby v boji proti falešným zprávám při volbách najaly ověřovatele faktů

27. 3. 2024

čas čtení 3 minuty

EU vzkazuje technologickým firmám, aby v boji proti falešným zprávám při volbách najaly ověřovatele faktů



Parlamentní volby, které jsou považovány za zranitelné vůči falešným zprávám, budou testem pro firmy z oblasti sociálních médií a nových zákonů Evropské unie o ochraně údajů.



Firmy působící v oblasti sociálních médií, včetně společností TikTok, X, Facebook a Instagram, budou muset zavést armádu ověřovatelů faktů a moderátorů se společnou znalostí 24 jazyků EU v obavách, že volby do Evropského parlamentu budou hlavním cílem dezinformačních kampaní vedených Ruskem a dalšími subjekty včetně krajní pravice.

Parlamentní volby, které jsou považovány za zranitelné vůči falešným zprávám, budou testem pro firmy z oblasti sociálních médií a nových zákonů Evropské unie o ochraně údajů.Firmy působící v oblasti sociálních médií, včetně společností TikTok, X, Facebook a Instagram, budou muset zavést armádu ověřovatelů faktů a moderátorů se společnou znalostí 24 jazyků EU v obavách, že volby do Evropského parlamentu budou hlavním cílem dezinformačních kampaní vedených Ruskem a dalšími subjekty včetně krajní pravice.



Nová pravidla vyplývají z Aktu EU o digitálních službách (DSA), který reguluje obsah sociálních médií, a navazují na únorovou veřejnou konzultaci s občanskou společností a skupinami pro pozorování voleb.



"Volby do Evropského parlamentu jsou obzvláště zranitelné a je třeba zavést zvláštní opatření," uvedl úředník EU, který nové postupy představil.



Podle pokynů budou muset technologické společnosti přijmout šest opatření, včetně zřízení týmů pro kontrolu faktů v rodném jazyce a jednotek pro posuzování rizik.



Obsah vytvořený umělou inteligencí bude muset být takto označen.



Zavedeny musí být také eskalační protokoly a systémy rychlého varování pro boj proti potenciálnímu nárůstu dezinformací před a po hlasování, které se koná mezi 6. a 9. červnem.



Tyto systémy budou příští měsíc podrobeny zátěžovým testům ze strany EU.



Při odhalování nových pokynů úředníci uvedli příklady falešných zpráv a nedostatků v moderování, které byly zaznamenány při volbách v posledních devíti měsících, kdy DSA vstupovala v platnost.



Během poslední nizozemské volební kampaně tvrzení na Facebooku nesprávně sdělovala voličům, kteří si nemohli vybrat mezi krajně pravicovou stranou PVV Geerta Wilderse a konkurenční stranou, že "letos" mohou zaškrtnout dvě políčka místo jednoho. Kontroloři faktů poukázali na to, že tím byl hlasovací lístek znehodnocen.



Poté, co Nizozemsko v listopadu přistoupilo k volbám, krajně pravicové skupiny se snažily napodobit Donalda Trumpa a tvrdily, že parlamentní volby byly "ukradeny" poté, co se na internetu začaly objevovat hashtagy jako #voterfraud a #stopthesteal.



Ve Španělsku šířily falešné účty tvrzení, že v den parlamentních voleb v červenci loňského roku byly ve volebních místnostech bomby.



Platformy nejsou ze zákona povinny zavést nová opatření, ale pokud nemají zavedeny "systémy zmírnění", které jsou "účinné" nebo "lepší", mohou jim hrozit pokuty až do výše 6 % jejich příjmů nebo denní pokuty, pokud nakonec nebudou dodržovat DSA, která jim ukládá potírat dezinformace, falešné zprávy a škodlivý obsah.



Podle EU je ostražitost vůči místním dezinformacím stejně důležitá jako ochrana před kampaněmi organizovanými Kremlem nebo jiným zahraničním subjektem, který jedná v rozporu s dobrými mravy.



"Musíme být ve střehu bez ohledu na to, odkud dezinformační kampaň pochází, ať už je domácí, nebo zahraniční, vzhledem ke geopolitickému kontextu, v němž se v EU nacházíme, se dvěma válečnými zónami v našem sousedství," uvedl vysoký úředník EU.



Evropské volby budou velkou zkouškou pro společnosti působící v oblasti sociálních médií a účinnost nových zákonů.



"Důležitým druhem síly DSA bude transparentnost, kterou zajistí. To je velký gamechanger ve srovnání s tím, odkud pocházíme, ze světa samoregulace, kde ... jsme se nikdy nedostali k údajům platforem, a to je zásadní změna, kterou přináší DSA," řekl vysoký úředník EU.





0