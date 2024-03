Putin tvrdí, že útok v Moskvě provedli radikální islamisté, ale trvá na tvrzení, že se na něm podílela Ukrajina

26. 3. 2024

čas čtení 7 minut



Ruský prezident říká, že ho zajímá, "kdo nařídil" teroristický útok, zatímco USA a Francie konstatují, že za ním stojí odnož Islámského státu





Vladimir Putin prohlásil, že teroristický útok na koncertní halu Crocus City v Moskvě provedli radikální islamisté, ale opakoval své dřívější tvrzení, že do střelby, při níž zahynulo 139 lidí, mohla být zapojena Ukrajina.



"Víme, že zločin byl spáchán rukou radikálních islamistů," řekl Putin během setkání s vládními představiteli v pondělí pozdě večer.



"Zajímá nás, kdo to nařídil," dodal s tím, že střelba zapadá do "širší zastrašovací kampaně ze strany Ukrajiny". Vladimir Putin prohlásil, že teroristický útok na koncertní halu Crocus City v Moskvě provedli radikální islamisté, ale opakoval své dřívější tvrzení, že do střelby, při níž zahynulo 139 lidí, mohla být zapojena Ukrajina."Víme, že zločin byl spáchán rukou radikálních islamistů," řekl Putin během setkání s vládními představiteli v pondělí pozdě večer."Zajímá nás, kdo to nařídil," dodal s tím, že střelba zapadá do "širší zastrašovací kampaně ze strany Ukrajiny".





"Toto zvěrstvo může být jen jednou částí z celé řady pokusů těch, kteří od roku 2014 vedou válku s naší zemí rukama neonacistického kyjevského režimu."



Putin se nezmínil o pobočce skupiny Islámský stát, která se k útoku přihlásila, přestože přibývá důkazů, že za útokem stojí afghánská odnož IS, známá jako Provincie Islámský stát Chorásán (ISKP).



Kyjev jakoukoli roli v útoku popřel a obvinil Rusko z falešného naznačování, že je na vině eskalace bojů na Ukrajině.



IS se od pátku několikrát přihlásil k odpovědnosti a mediální kanály napojené na IS zveřejnily drastické videozáznamy ozbrojenců v místě konání akce.



S odkazem na prohlášení USA, že Washington nemá žádné indicie, že by se na útoku podílela Ukrajina, Putin řekl: "USA se snaží všechny přesvědčit, že neexistuje žádná kyjevská stopa."



Putin poté zopakoval své dřívější tvrzení, že útočníci plánovali před svým zatčením útěk na Ukrajinu.



"Kdo tam na ně čekal?" Putin se zeptal.



Zdá se, že Putin svými pondělními prohlášeními dále připravil půdu pro obvinění Ukrajiny z nejsmrtelnějšího teroristického útoku v Rusku za více než dvě desetiletí. Jeho výroky přišly poté, co státní média v zemi zintenzivnila své úsilí spojit Ukrajinu se střelbou.



Putin v sobotu nejprve bez důkazů tvrdil, že Ukrajina útočníkům pomáhala a plánovala "otevřít okno" pro útěk střelců.



Přestože americké zpravodajské služby varovaly, že buňky IS v Rusku plánují útoky na koncertní místa, Putinův mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že ruské bezpečnostní služby žádnou pomoc ze Západu nepřijaly. "Ne, naše bezpečnostní služby pracují na vlastní pěst, žádná pomoc není v současné době na stole," řekl během telefonátu s novináři.



Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová zpochybnila tvrzení USA, že za útokem stojí IS. "Pozor - otázka na Bílý dům: Jste si jisti, že je to Isis? Mohli byste se nad tím ještě jednou zamyslet?" Zacharovová to uvedla v článku pro list Komsomolskaja pravda.



Zacharovová dodala, že USA, které podle svých slov obdržely zpravodajské informace, že teroristická skupina jednala sama, šíří verzi "strašáka" IS, aby zakryly své "svěřence" v Kyjevě.



V pondělí se k USA připojila i Francie, podle níž zpravodajské informace naznačují, že za útok je zodpovědný IS. Novinářům to řekl francouzský prezident Emmanuel Macron: "Informace, které máme k dispozici ... stejně jako naši hlavní partneři, skutečně naznačují, že to byla entita Islámského státu, která podnítila tento útok."



Podle něj by bylo od Moskvy "cynické a kontraproduktivní" naznačovat, že za to může Ukrajina.



V neděli stanuli před moskevským soudem čtyři podezřelí, kteří byli v souvislosti s útokem obviněni. Muži byli identifikováni jako občané Tádžikistánu a byli vzati do dvouměsíční vazby.



Soud zveřejnil videozáznam, na němž je vidět, jak policisté přivádějí jednoho z podezřelých do soudní síně v poutech, a také fotografie téhož muže sedícího ve skleněné kleci pro obžalované. Jeden z podezřelých byl do soudní síně přiveden se zavázanýma očima. Když mu byla páska z očí odstraněna, byl vidět monokl. Další podezřelý byl do soudní síně přivezen na invalidním vozíku.



Muži, identifikovaní jako Saidakrami Murodali Rachabalizoda, Dalerdžon Barotovič Mirzojev, Šamsidin Fariduni a Muhammadsobir Fajzov, čelí podle agentury Tass obvinění z "teroristického útoku spáchaného skupinou osob s následkem smrti člověka". Všichni čtyři přiznali vinu.



O minulosti údajných střelců se objevilo jen málo podrobností. Pětadvacetiletý Fariduni pracoval v továrně v ruském městě Podolsk na předměstí Moskvy. Nejmladší ze skupiny, devatenáctiletý Fajzov, dříve pracoval jako holič ve městě severovýchodně od Moskvy. Turecký bezpečnostní představitel v pondělí agentuře Reuters řekl, že dva z útočníků opustili Turecko a 2. března odletěli stejným letadlem do Moskvy. Úředník uvedl, že do Turecka vstoupili, aby si prodloužili povolení k pobytu v Rusku, ale že se tam neradikalizovali. Dodal, že útočníci žili v Moskvě již delší dobu.



Muži byli zadrženi v jižní Brjanské oblasti, kde podle úřadů policisté zneškodnili jejich vozidlo a několik podezřelých chytili, když prchali do nedalekého lesa. Byly zveřejněny videozáznamy, na nichž ruské bezpečnostní složky muže vyslýchají, přičemž nejméně jeden z nich při výslechu hovořil tádžicky. Tádžické ministerstvo zahraničí zpočátku popíralo, že by podezřelí byli občany této země.



V nedělním telefonátu Putin a tádžický prezident Emomali Rahmon "konstatovali, že bezpečnostní služby a příslušné orgány Ruska a Tádžikistánu úzce spolupracují v boji proti terorismu a tato práce bude zintenzivněna".



Již dříve bylo oznámeno, že ISKP rekrutuje radikalizované občany ze střední Asie, včetně Tádžikistánu.



Některá videa z výslechů naznačují, že muži byli ruskými bezpečnostními službami mučeni. Na jednom z klipů, který rozšířili ruští blogeři, je podle všeho vidět, jak příslušníci bezpečnostních složek muži, který je později vyslýchán kvůli útoku, uříznou ucho a nacpou mu ho do úst. Na jiném je vidět, jak bezpečnostní složky bijí podezřelého pažbami pušek a kopou do něj, když leží ve sněhu.



Tanya Lokšina, zástupkyně ředitele organizace Human Rights Watch pro Evropu a Střední Asii, uvedla, že videa, která naznačují mučení, jsou "šokující, ale ne překvapivá".





Lokšina uvedla, že ačkoli ruské bezpečnostní služby mají za sebou dlouhou historii mučení podezřelých, jen zřídkakdy se stává, že by tyto důkazy šířily na veřejnosti. "To, co je nyní jiné, je jasná demonstrativnost mučení."





Incident u Moskvy je nejsmrtelnějším útokem na evropské půdě, k němuž se přihlásil IS, a nejsmrtelnějším teroristickým útokem jakékoli skupiny v Rusku od obléhání Beslanu v roce 2004.









Podrobnosti v angličtině ZDE

0

216

V pondělí moskevský soud v souvislosti se střelbou nařídil uvalit vyšetřovací vazbu na další tři muže. Muži jsou obviněni z napomáhání terorismu a údajně již dříve vlastnili auto, kterým útočníci z místa činu ujeli.