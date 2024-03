"Šílenství": Netanjahuův přístup ke vztahům s USA je po hlasování v OSN pod drobnohledem

27. 3. 2024

čas čtení 6 minut



Tón některých izraelských médií hraničí s pohrdáním. Netanjahuúv rostoucí konflikt s Bidenem souvisí s tím, že se USA zdržely hlasování o rezoluci o příměří v OSN



Postup izraelského premiéra ve vztazích s Bidenovou administrativou, který vedl k tomu, že USA v pondělí odmítly vetovat rezoluci o příměří v Radě bezpečnosti OSN, se setkal s ostrou kritikou izraelských komentátorů.



Po zdržení se hlasování ze strany USA odsoudili významní komentátoři napříč izraelskými médii rostoucí třenice Benjamina Netanjahua s americkým prezidentem Joem Bidenem.



Ačkoli Netanjahu, který se od překvapivého útoku Hamásu na jižní Izrael ze 7. října potýká s klesajícím ratingem veřejnosti, je již dlouho terčem velké části izraelského komentátorstva, tón v některých kruzích po mimořádném zdržení se hlasování USA v Radě bezpečnosti hraničil s výsměchem a opovržením. Postup izraelského premiéra ve vztazích s Bidenovou administrativou, který vedl k tomu, že USA v pondělí odmítly vetovat rezoluci o příměří v Radě bezpečnosti OSN, se setkal s ostrou kritikou izraelských komentátorů.Po zdržení se hlasování ze strany USA odsoudili významní komentátoři napříč izraelskými médii rostoucí třenice Benjamina Netanjahua s americkým prezidentem Joem Bidenem.Ačkoli Netanjahu, který se od překvapivého útoku Hamásu na jižní Izrael ze 7. října potýká s klesajícím ratingem veřejnosti, je již dlouho terčem velké části izraelského komentátorstva, tón v některých kruzích po mimořádném zdržení se hlasování USA v Radě bezpečnosti hraničil s výsměchem a opovržením.





Důvodem těchto nálad je živé povědomí izraelské společnosti o obrovském významu americko-izraelských vztahů, pokud jde o finanční pomoc, prodej zbraní a diplomatickou podporu Washingtonu, včetně často využívaného práva veta ve prospěch Izraele v Radě bezpečnosti.



Rozhodnutí Washingtonu nepoužít tentokrát právo veta přišlo po víkendu, kdy američtí představitelé sdělují, že s izraelskými protějšky hovořili bez přestávky a předem je varovali, což naznačuje, že Netanjahuovo rozhodnutí zrušit návštěvu delegace v USA po hlasování bylo spíše vypočítavým divadlem než výsledkem překvapení.



Ben Caspit v hebrejsky psaném listu Ma'ariv označil přístup izraelského premiéra za "blouznění", "šílenství" a za "děsivé" a dodal: "Tento muž nás všechny vystavuje riziku: naši budoucnost, budoucnost našich dětí, strategické spojenectví, které je základním kamenem izraelské národní bezpečnosti."



Stejně odsouzeníhodný byl i hlavní úvodník levicového izraelského deníku Haaretz, který Netanjahua označil za "izraelského agenta zkázy", který se "stal pro Izrael přítěží".



"Vystavuje Izrael strategickým rizikům, která si mohou vyžádat velmi vysokou cenu. V zájmu vlastního politického přežití úmyslně poškozuje občany Izraele. Musí odstoupit a dát Izraeli šanci zachránit se před škodami, které způsobil."



Středopravicový deník Yedioth Ahronoth se vyjádřil neméně jízlivě a zveřejnil karikaturu zmenšeného Netanjahua zápasícího s mnohem větším Bidenem, na níž Netanjahuova pěst sotva obepíná Bidenův prst.



Ve stejném listu publicista Nahum Barnea vykreslil imaginární scénu, v níž jsou američtí představitelé viděni, jak se smějí Netanjahuovu odvolání delegace do Washingtonu na protest.



"Netanjahu," pokračoval, "jedná s Amerikou způsobem, jakým rozmazlený teenager jedná s rodiči: věčnou vzpourou, věčnými urážkami a věčnými skandály".



Mimo média se k obnoveným výzvám k odstoupení Netanjahua připojili i další lidé, včetně Geršona Baskina, který se před více než deseti lety podílel na vyjednávání o propuštění uneseného izraelského vojáka Gilada Šalita.



"Netanjahu se vymkl z kloubů," napsal Baskin na Twitteru. "Je existenčním nebezpečím pro Izrael. Musí zmizet z našich životů."



Mnozí z těch, kteří Netanjahua kritizují, nabízejí stejně kritickou analýzu. Tváří v tvář neutěšeným výsledkům průzkumů veřejného mínění, všeobecné nepopularitě Netanjahua po 7. říjnu - z jehož bezpečnostních nedostatků je obviňován - a politické krizi kvůli ultraortodoxní branné povinnosti naznačují, že Netanjahu se snaží vyvolat boj s Bidenem, aby vypadal "silný".



Rostoucí kritika Netanjahuových kalkulací přichází v souvislosti s varováním, že přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN o příměří, při němž se USA zdržely hlasování, předznamenává silnější kroky proti Izraeli v souvislosti s rostoucím voláním po dalších sankcích a omezení dodávek zbraní.



Ačkoli jsou rezoluce OSN pro členské státy teoreticky závazné, ve skutečnosti bude přijetí rezoluce pravděpodobně důležitější pro posílení kroků mimo Radu bezpečnosti.



Jak v pondělí vysvětlil bývalý velvyslanec USA v Izraeli Daniel Kurtzer, Bidenova administrativa "zvažuje, zda Izrael dodržuje Memorandum o národní bezpečnosti, které ... vyžaduje, aby příjemci amerických zbraní poskytli záruky, že americké zbraně budou použity v souladu s mezinárodním právem a že nebudou bránit ani omezovat poskytování americké humanitární pomoci".



Rezoluce může nepřímo ovlivnit i právní případy projednávané mezinárodními orgány, včetně mezinárodního soudního dvora a mezinárodního trestního soudu, a také úvahy jednotlivých zemí a orgánů, jako je EU, o případných trestních opatřeních.



Frank Lowenstein, bývalý úředník ministerstva zahraničí, který se v roce 2014 podílel na vedení izraelsko-palestinských jednání, se v pondělí pokusil vysvětlit myšlenky, které stály za zdržením se hlasování ze strany USA, a pro deník Washington Post uvedl, že podle něj tento krok vedly tři hlavní faktory.



Patří mezi ně hluboké neshody mezi Washingtonem a Izraelem ohledně rozsáhlé invaze do Rafáhu, katastrofální humanitární situace v Gaze a oznámení Izraele o výstavbě nových osad v době, kdy byl ministr zahraničí Antony Blinken na páteční návštěvě země.



"Biden dělal celé měsíce vše pro to, aby se vyhnul velkému veřejnému konfliktu. Odráží to velmi vážný posun v postoji Bílého domu k tomu, jak řídit Izraelce po celý zbytek této války. Izraelci teď buď začnou dávat pozor, nebo budeme pravděpodobně pokračovat v této cestě."





Jako další známku diplomatických potíží Izraele uvedla Annalena Baerbocková, ministryně zahraničních věcí Německa, země, která historicky patří k nejsilnějším podporovatelům Izraele, že vyšle delegaci, která Izraeli připomene jeho závazky vyplývající z mezinárodního humanitárního práva.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0