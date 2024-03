Rada bezpečnosti přijala první rezoluci vyzývající k příměří v Gaze

25. 3. 2024

- Rada bezpečnosti OSN v pondělí po čtyřech neúspěšných pokusech přijala první rezoluci vyzývající k příměří v Gaze. Spojené státy se zdržely hlasování, čímž umožnily její přijetí. Rezoluce, kterou podpořilo 14 zemí včetně Číny a Ruska, požaduje okamžité zastavení palby během islámského svatého měsíce ramadánu a propuštění všech rukojmích. Čtyři předchozí rezoluce o příměří selhaly, včetně té, kterou v pátek navrhly Spojené státy. Zdržení se hlasování ze strany USA pravděpodobně ještě více zhorší vztahy USA s Izraelem uprostřed ostrých neshod ohledně plánované izraelské vojenské ofenzívy v Rafáhu.



- Izrael již nepovoluje konvojům UNRWA vstup do severní části Gazy, sděluje agentura OSN pro humanitární pomoc



- Šéf izraelské obrany navštíví Washington a "zaměří se na zachování kvalitativní vojenské převahy Izraele"





Izraelský ministr obrany Yoav Gallant je tento týden ve Washingtonu, protože Bidenova administrativa tlačí na Izrael, aby neútočil na město Rafáh na jihu Gazy. Viceprezidentka Harrisová řekl v pořadu "This Week" televize ABC, že taková ofenzíva "by byla obrovskou chybou", neboť ve městě se ukrývá více než milion lidí. Na otázku, zda by z izraelské operace v Rafáhu vyvodily Spojené státy "důsledky", odpověděla: "Nic nevylučuji."





Samostatná izraelská delegace, jejímiž členy jsou ministr pro strategické záležitosti Ron Dermer a poradce pro národní bezpečnost Cachi Hanegbi, měla odletět z Izraele v pondělí večer, uvedl izraelský představitel, který hovořil pod podmínkou anonymity, protože program nebyl zveřejněn. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu delegaci řekl, že pokud Spojené státy nebudou rezoluci o příměří vetovat, jejich cestu zruší, uvádí se v prohlášení premiérova úřadu.







