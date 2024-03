Američtí a britští lékaři ve Washingtonu budou svědčit o "otřesných zvěrstvech" izraelské armády v Gaze

21. 3. 2024

čas čtení 8 minut



Lékaři, kteří se vrátili z dobrovolnické práce v obléhaných nemocnicích v Gaze, chtějí americkým činitelům sdělit, že bez příměří nemá pomoc smysl

"Byli jsme svědky otřesných zvěrstev v Gaze a zoufale si přejeme, aby se o tom lidé dozvěděli. Byl jsem svědkem nevybíravého zabíjení obrovského množství nevinných civilistů. Strávil jsem dva týdny v nepřetržitém provozu. Operoval jsem mnohem více žen než mužů. Ta představa, že se zaměřují na bojovníky Hamásu - viděl jsem nejstrašnější zranění u dětí. Strašlivé popáleniny, traumatické amputace u dětí."

Delegace amerických a britských lékařů je ve Washingtonu, aby Bidenově administrativě sdělila, že izraelská armáda systematicky ničí zdravotnickou infrastrukturu v Gaze a cílem vyhnat Palestince z jejich domovů.



Očekává se, že lékaři, kteří se nedávno vrátili z dobrovolnické práce v obléhaných nemocnicích v Gaze, se tento týden setkají s představiteli Bílého domu a vysokými členy Kongresu, aby je varovali, že přísliby zvýšené pomoci bombardovaným Palestincům jsou do značné míry bezvýznamné bez okamžitého příměří, které by umožnilo bezpečnou distribuci potravin a obnovení zdravotnických služeb.

Profesor Nick Maynard, bývalý ředitel onkologického oddělení Oxfordské univerzity, který na začátku roku pracoval v nemocnici al-Aksá v centru Gazy, obvinil Izraelské obranné síly (IDF) z "děsivých zvěrstev".



"IDF systematicky útočí na zdravotnická zařízení, zdravotnický personál a likvidují celý systém zdravotní péče," řekl. Delegace amerických a britských lékařů je ve Washingtonu, aby Bidenově administrativě sdělila, že izraelská armáda systematicky ničí zdravotnickou infrastrukturu v Gaze a cílem vyhnat Palestince z jejich domovů.Profesor Nick Maynard, bývalý ředitel onkologického oddělení Oxfordské univerzity, který na začátku roku pracoval v nemocnici al-Aksá v centru Gazy, obvinil Izraelské obranné síly (IDF) z "děsivých zvěrstev"."IDF systematicky útočí na zdravotnická zařízení, zdravotnický personál a likvidují celý systém zdravotní péče," řekl.





"Nejde jen o útoky na budovy, ale o systematické ničení infrastruktury nemocnic. Ničení kyslíkových nádrží v nemocnici al-Šifa, záměrné ničení počítačových tomografů, což značně ztěžuje obnovu této infrastruktury. Kdyby šlo jen o útoky na bojovníky Hamásu, proč záměrně ničí infrastrukturu těchto institucí?" dodal.





Ministerstvo zdravotnictví v Gaze odhaduje, že Izrael v reakci na útok Hamásu ze 7. října, při kterém zahynulo asi 1 200 Izraelců a dalších osob, zabil asi 32 000 lidí, většinou žen a dětí. Lékaři však uvedli, že vzhledem k tomu, že většina nemocnic je uzavřena nebo přetížena.





Lékaři však uvedli, že vzhledem k tomu, že většina nemocnic je uzavřena nebo přetížena, jsou zde další desítky tisíc Palestinců s těžkými zraněními, která nejsou adekvátně ošetřena nad rámec okamžité pohotovostní péče, a mnoho z nich zemře nebo zůstane postižených.



Kromě toho statisícům Palestinců nyní hrozí hladomor, protože Izrael zablokoval dostatečné dodávky potravin do Gazy. OSN varovala, že izraelská omezení se mohou rovnat válečnému zločinu úmyslného vyhladovění, a šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell obvinil Izrael z "vyvolávání hladomoru" a používání hladu "jako válečné zbraně".



Maynardová uvedla, že delegace bude Bílý dům varovat, že bez příměří budou mít rozsáhlé dodávky



"Jsme zde proto, abychom řekli, že ať se k hranicím Gazy dostane jakkoli velká pomoc, nemůže být distribuována, dokud probíhají vojenské akce," řekl.



Dr. Zaher Sahloul, prezident lékařské charitativní organizace MedGlobal, který v Gaze působil jako dobrovolník na začátku letošního roku, uvedl, že někteří demokratičtí politici se zdají být otevřenější k diskusi o izraelských akcích částečně kvůli odporu voličů proti Bidenově podpoře vojenského útoku. Sahloul byl hostem senátora Dicka Durbina na prezidentově projevu o stavu Unie na začátku tohoto měsíce.



"Myslím, že zejména nyní, kdy administrativa mění svůj postoj ke Gaze a snaží se citlivěji reagovat na tlak veřejnosti, jsou k tomu otevřenější. Lidé dnes chtějí slyšet o Gaze na nejvyšší úrovni," řekl Sahloul.



Maynard uvedl, že se před příjezdem do USA setkal s britským ministrem zahraničí a bývalým premiérem Davidem Cameronem.



"Ačkoli byl David Cameron vstřícný, odcházeli jsme ze schůzky s tím, že se jedná jen o formální cvičení, které nemá na naši vládu žádný vliv," řekl.



Maynard, který v uplynulých deseti letech opakovaně působil v Gaze jako dobrovolník a hlavní lékař organizace Medical Aid for Palestinians, řekl, že do USA odcestoval, protože se domnívá, že Američané neslyší celý příběh.



"Cítil jsem opravdové zoufalství, že musím čelit některým falešným příběhům, které přicházejí z Izraele, ale také z mnoha západních médií a vlád. Konkrétně to, čemu tolik lidí věří, protože se to neustále opakuje, je, že Izraelci chrání civilisty. To, čeho jsme byli svědky, to zcela vyvrací," řekl.



"Byli jsme svědky otřesných zvěrstev v Gaze a zoufale si přejeme, aby se o tom lidé dozvěděli. Byl jsem svědkem nevybíravého zabíjení obrovského množství nevinných civilistů. Strávil jsem dva týdny v nepřetržitém provozu. Operoval jsem mnohem více žen než mužů. Ta představa, že se zaměřují na bojovníky Hamásu - viděl jsem nejstrašnější zranění u dětí. Strašlivé popáleniny, traumatické amputace u dětí."



Lékaři se obávají, že přijdou ještě horší věci poté, co izraelský premiér Benjamin Netanjahu tento týden opět odmítl Bidenovu výzvu, aby odvolal pozemní útok na Rafáh v jižní části Gazy, který je přeplněn více než milionem vysídlených Palestinců.



Ahmad prohlásil, že útok na oblast "bude mít katastrofální následky".



"Bude to krvavá lázeň. Máte tu místo, které už tak nemělo infrastrukturu pro milion lidí, kteří tam jsou. Teď se mluví o pozemní invazi s tím, že lidé nebudou moci jít nikam jinam. Všude je spoušť," řekl.









Podrobnosti v angličtině ZDE

0

263

Podle OSN není žádná z 36 nemocnic v Gaze plně funkční. Desítka jich funguje jen částečně a ostatní jsou zničené. V pondělí izraelská armáda opět provedla nálet na nemocnici al-Šifa ve městě Gaza. Zdravotnický personál uvedl, že IDF v nemocnici zabila a zatkla Palestince.Krizi v nemocnicích umocnilo zabití nebo zatčení stovek zdravotnických pracovníků izraelskou armádou. Minulý týden BBC informovala, že zdravotnický personál uvedl, že byl izraelskými vojáky při zásahu v Násirově nemocnici na jihu pásma Gazy, kde je nyní polovina obyvatel vysídlena, svlečen, zbit a mučen.Maynard řekl, že se domnívá, že uzavření a poškození nemocnic je součástí strategie, která má Palestince donutit opustit jejich domovy."Přesvědčuje to místní obyvatelstvo, aby odešlo. Pokud byla nemocnice zlikvidována a místní obyvatelé vidí, že není dostupná lékařská péče, a vidí narušenou infrastrukturu, je to další faktor, který je žene na jih," řekl.IDF ve svém prohlášení uvedly, že "hlavním rysem strategie Hamásu je využívání civilních struktur k teroristickým účelům"."Je dobře zdokumentováno, že Hamás využívá nemocnice a zdravotnická střediska ke svým teroristickým aktivitám tím, že buduje vojenské sítě uvnitř nemocnic a pod nimi, provádí útoky a skladuje zbraně v prostorách nemocnic a využívá nemocniční infrastrukturu a personál k teroristickým aktivitám... Pokud nebude toto nezákonné vojenské využívání zastaveno, může za určitých podmínek nemocnice ztratit ochranu před útokem," uvedla izraelská armáda.Očekává se, že se lékaři v příštích dnech setkají s představiteli Rady národní bezpečnosti USA a vysokými členy Kongresu, včetně senátora Chrise Van Hollena, který nedávno vyzval Bidena, aby "využil všech pák" k nátlaku na Izrael, aby zmírnil humanitární krizi. Na začátku tohoto týdne hovořili v New Yorku s delegáty OSN z Francie, Irska, Jihoafrické republiky a Velké Británie.Thaer Ahmad, chicagský lékař, který v lednu dobrovolně pracoval na pohotovosti Násirovy nemocnice, řekl, že poškození zdravotnického systému činí potřebu příměří ještě naléhavější."Všichni cítíme naléhavost," řekl Ahmad. "Takže se snažíme stejný pocit naléhavosti předat lidem, kteří mohou učinit nějaká vlivná rozhodnutí."