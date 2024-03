Britský ministr zahraničí obvinil Izrael ze záměrné blokace přechodu do Gazy pro humanitární pomoc

22. 3. 2024

čas čtení 4 minuty



Bývalý britský premiér a nynější britský ministr zahraničí David Cameron obvinil Izrael, že požaduje uzavření klíčového přechodu pro humanitární pomoc do Gazy, a dostal se tak do konfliktu s izraelským mluvčím, který údajně vyústil v jeho odvolání.



V ostrém dopise britský ministr zahraničí uvedl, že pomoc se do Gazy nedostává kvůli "svévolnému odmítání ze strany izraelské vlády a zdlouhavým odbavovacím procedurám, včetně několikanásobných kontrol a omezeného otevírání přechodu v denních hodinách". Bývalý britský premiér a nynější britský ministr zahraničí David Cameron obvinil Izrael, že požaduje uzavření klíčového přechodu pro humanitární pomoc do Gazy, a dostal se tak do konfliktu s izraelským mluvčím, který údajně vyústil v jeho odvolání.V ostrém dopise britský ministr zahraničí uvedl, že pomoc se do Gazy nedostává kvůli "svévolnému odmítání ze strany izraelské vlády a zdlouhavým odbavovacím procedurám, včetně několikanásobných kontrol a omezeného otevírání přechodu v denních hodinách".





Mluvčí Eylon Levy, o jehož suspendování informovala izraelská média, napsal lordu Cameronovi na Twitter, že Izrael neklade žádné překážky dodávkám pomoci.



Levy se k příčině svého suspendování nevyjádřil, ale britští poslanci uvedli, že některá jeho tvrzení nebyla uvnitř izraelské vlády schválena. Objevily se také zprávy o předchozím střetu mezi Levym a Cameronem, který vyvolal napětí.



V dopise předsedkyni britského parlamentního výboru pro zahraniční věci Alicii Kearnsové Cameron popřel Levyho tvrzení, že uzavření přechodu Kerem Šalom v sobotu požadovala OSN. Cameron uvedl, že Izrael uzavírá tento přechod, který je důležitý pro pomoc, na šabat.



Tón Cameronova dopisu je pozoruhodný otevřeností, s jakou připisuje problémy při distribuci pomoci, a kategoricky popírá izraelská tvrzení, že počet kamionů s pomocí projíždějících do Gazy dosáhl uspokojivé úrovně.



Napsal: "Citujete tvrzení, že mezinárodní dárci mají posílat tolik pomoci, kolik si přejí, a Izrael usnadní její vstup. Přál bych si, aby tomu tak bylo. Je nesmírně frustrující, že pomoc Spojeného království do Gazy je běžně zdržována čekáním na izraelská povolení. Vím například o tom, že některá pomoc financovaná Spojeným královstvím uvízla na hranicích a čekala na schválení tři týdny.



Hlavními překážkami zůstávají svévolná zamítnutí ze strany izraelské vlády a zdlouhavé odbavovací procedury včetně několikanásobných kontrol a úzkých otevíracích časových intervalů v denních hodinách."



Dodal, že počet kamionů vstupujících do Gazy podle denního průměru činí 165, ale s velkými výkyvy. Uvedl, že oproti lednu se jedná o zlepšení, ale že je zapotřebí naléhavěji pokročit, aby se tento počet dostal na 500 nákladních vozidel denně, která přijížděla před útokem Hamásu na Izrael 7. října .



Tvrdil také, že jedním z klíčových důvodů problémů s distribucí v Gaze je to, že Izrael brání potřebnému personálu získat víza. Napsal, že "to se musí změnit", a uvedl, že více než 50 víz čeká na izraelský souhlas, aby mohl zkušený personál vstoupit do Gazy.



Součástí Cameronovy zjevné frustrace je to, že on a jeho zvláštní vyslanec pro humanitární záležitosti na okupovaných palestinských územích mají pocit, že od poloviny ledna vznášejí opakovaně stejný seznam žádostí.



Cameron uvedl, že Izrael má možnost obnovit dodávky vody tím, že povolí vstup paliva do Gazy pro čerpání vody a její odsolování. Uvedl, že v severní Gaze je bez vody 300 000 lidí. "Izrael má možnost kohoutky znovu pustit - měl by to udělat," napsal.



Dne 8. března napsal Levy na Twitteru nyní již smazaný příspěvek, v němž reagoval na Camerona, který vyzval Izrael, aby "pustil do Gazy více nákladních aut [s pomocí]".



Levy uvedl: "..: "Doufám, že si také uvědomujete, že neexistují žádná omezení pro dovoz potravin, vody, léků nebo vybavení pro přístřeší do Gazy, a ve skutečnosti mají přechody PŘEKROČENOU kapacitu.





"Vyzkoušejte nás. Pošlete do Kerem Šalomu dalších 100 kamionů denně a my je tam dostaneme," dodal s odkazem na Izraelem kontrolovaný hraniční přechod.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0