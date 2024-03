Gaza: Znovu prudké boje ohrožující civilisty v nemocnici al Šifa, Izrael blokuje dodávky pomoci

22. 3. 2024

Reportér, Channel 4 News, čtvrtek 21. března 2024, 19 hodin: Ve městě Gaza v nemocnici Al Shifa a v ulicích kolem ní se lidé opět ocitli v oku této válečné bouře. Hamás zveřejnil tyto záběry bojů ve čtvrti kolem nemocnice. Je těžké přesně zachytit, co se tam za posledních 24 hodin odehrálo, ale je to násilné a krvavé. Zatím víme toto.

Al-Džazíra odvysílala tyto záběry, o nichž se předpokládá, že byly natočeny včera. Je na něm vidět jedna z hlavních nemocničních budov a mezi střelbou je slyšet něco, o čem se předpokládá, že je to hlášení IDF. Přes hlasité reproduktory jsou lidé uvnitř nemocnice oslovováni následovně: "Pokud opustíte budovu, vojáci na vás budou střílet." Následně reproduktor pokračuje: "Nezahrávejte si s námi. Jakmile dostaneme rukojmí, dovolíme vám odejít."





Tento záznam byl také poskytnut televizi Al-Džazíra. Je na něm vidět, jak se velké množství žen a dětí uvnitř nemocnice pomalu přesouvá po schodech dolů, aby se ukrylo v nižších patrech.



IDF zvřejnily tyto záběry a uvedly, že provedly rozsáhlou operaci soustředěnou kolem nemocnice. Podle nich bojovníci Hamásu a Islámského džihádu znovu obsadili část komplexu.







Lidé, kteří dnes z nemocnice utíkali, měli jiný výklad toho, co se tam stalo. Hadid Awadová se v nemocnici ukrývala se svými trojčaty.













V pondělí tohoto týdne jsme vám přinesli příběh bratra a sestry Rafína a Rafíka. Oba měli po izraelském náletu amputované končetiny a léčili se v nemocnici Šífa, britská charitativní organizace Medical aid for Palestinians se snaží sourozence evakuovat.









* * *











Moderátor: Mluvil jsem s Alicií Cairnsovou, která je předsedkyní britského parlamentního výboru pro zahraniční věci. Nedávno si na Twitteru vyměnila názory s mluvčím izraelské vlády, který tvrdil, že za blokování dodávek pomoci do Gazy je odpovědná spíše OSN než Izrael. Napsala ministru zahraničí lordu Cameronovi, aby zjistila, jaký je názor britské vlády. Začal jsem tedy tím, že jsem se jí zeptal na odpověď, kterou obdržela.





Alicie Cairns: Takže to byla jedna z otázek, na kterou jsem upozorňovala po mnoho měsíců, že si myslím, že Izrael neplní závazek vůči mezinárodnímu právu a humanitárnímu právu, pokud jde o dodávky pomoci. Viděla jsem na hranicích, když jsem jela do Al Aríše, že například dětské resuscitační soupravy pro novorozence byly odmítnuty. Viděla jsem porodnické soupravy, které byly odmítnuty. Viděla jsem pomoc Spojeného království, která byla odmítnuta. Jak řekl Cameron, britská pomoc někdy čekala až tři týdny, než býla doručena, aniž by k tomu byl skutečný důvod.



Moderátor: A přesto zrovna včera IDF řekly, že dělají své úkoly, a obrátily se přímo na OSN a řekly, zkuste dělat své. Takže bez ohledu na to, co říká lord Cameron, IDF se této linie drží.



Alicie Cairns: Podívejte se, bohužel, britský ministr zahraničí se vyjádřil velmi jasně. Izrael neotevírá dostatečný počet přechodů, nedělá to na dostatečně dlouho. Nedělají to na dostatečně dlouho a existují svévolná omezení, která se nyní mění každý den. Existují skutečné problémy dostat pomoc do Gazy, to je také proto, že vidíme, že dochází ke krádežím, ale také proto, že opět, jak jasně řekl lord Cameron, Izrael neschvaluje mnoho průjezdů pro humanitární pomoc. Bylo mi řečeno, že šéf UNRWA se na začátku tohoto týdne pokusil dostat do Gazy a že on sám byl na hranicích odmítnut, aby mohl vstoupit. Dochází tedy k vážným problémům. Není to snadné. Nikdo z nás nepředstírá, že je snadné dostat pomoc dovnitř, ale skutečnost je taková, že podle hodnocení britské vlády Izrael nedělá dost pro to, aby splnil své závazky.



Moderátor: A celá tato diskuse začala výměnou názorů na Twitteru s Eylonem Levym, mluvčm izraelské vlády a rozumíte, že byl po této výměně názorů suspendován. Vyjádřila britská vláda v této věci obavy přímo izraelské vládě?



Alicie Cairns: To skutečně nevím. A podívejte se, víte, samozřejmě mi spousta lidí tvrdila, že za tímto rozhodnutím stojím já. Víte, kdybych měla na výběr, co bude Izrael dělat v důsledku mých diskusí na Twitteru, nemělo by to nic společného s něčím zaměstnáním. Byla by to změna množství pomoci, která se dostává do Gazy, že to je to, co jsem chtěla jako výsledek. A to je mým cílem v průběhu celé této záležitosti.



Moderátor: Ale reagoval na vaše tvrzení, že to byla jeho volba. Měl jste pocit, že to přehnal?



Alicie Cairns: No, bohužel to, co říkal, bylo fakticky nepřesné. Víte, on v podstatě řekl, aby je Velká Británie otestovala, to jsou přesná slova, která použil, řekl. Můžeme do Gazy dostat každý den dalších sto kamionů pomoci, když nám je pošlete. To není pravda. Řekl také, že OSN, jak jsem řekla, dříve nechala uzavřít naše čtyři přechody v sobotu, to je také kategoricky nepravdivé a myslím, že je opravdu důležité, když mluvíme o životech lidí, abychom byli skutečně přesní v rozhovorech, které vedeme, a proto jsem ho opakovaně za to kritizovala.















"Do této chvíle jsme zatkli více než 250 teroristů Hamásu a Islámského džihádu. Ty jsme identifikovali."IDF uvedly, že za posledních 24 hodin zabily 50 ozbrojenců Hamásu, čímž se počet bojovníků zabitých v okolí nemocnice tento týden zvýšil na 140, spolu se dvěma izraelskými vojáky, kteří zahynuli. To však je jen podle IDF."Obklíčili nás. Byli jsme tam tři dny bez vody, bez jídla, bez pití. Mám trojčata. A nemohli jsme pro ně najít vodu na pití ani mléko."Misama Zucchiniová říká, že střelba uvnitř nemocnice byla občas nevybíravá, což IDF popírá."Okupovali oddělení po oddělení. Začali na pohotovosti. Řekli mužům, aby sešli dolů. Někteří muži nešli dolů, a když muži nešli dolů, popravili je.""Slyšeli jsme, že Rafin a Rafiq. Jsou stále v nemocnici Šifa. A jejich strýc s nimi mohl naposledy mluvit dnes ráno, ale nyní se veškerá komunikace přerušila. Říkali, že nemají žádné jídlo, že nemají žádnou vodu a nikdo už s nimi není schopen navázat kontakt. Takže máme vážné obavy o ně i o všechny ostatní pacienty, kteří zůstávají v nemocnici Šiff. Jsou nyní sami. Jsou to děti, které jsou samy."To, co se stalo v nemocnici Al Šifa, je pro IDF trapné. Nezapomeňte, že už jsme tu jednou byli. Nemocnice byla na podzim ústředním bodem vojenské operace a IDF tehdy předvedly něco, o čem tvrdily, že jsou to tunely a zbraně Hamásu. Skutečnost, že ztratili kontrolu nad tak významným místem, vyvolá otázky, do jaké míry jsou schopni smysluplně zajistit bezpečnost kdekoli ve městě Gaza.Lord Cameron jasně řekl, že důvodem, proč se do Gazy nedostává dostatečná pomoc, jsou svévolná a měnící se omezení, která na ni klade izraelská vláda. Jedním z tvrzení bylo také to, že OSN požádala, aby se pomoc nedodávala v sobotu. Věděla jsem, že tomu tak není. Sešli jsme se s OSN osobně a izraelský mluvčí nyní písemně potvrdil, že ve skutečnosti to byla izraelská vláda, která tento požadavek vznesla, protože je šabat, takže proto bylo důležité, abychom počítali s některými tvrzeními, která byla zavádějící, proč se pomoc nedostává do Gazy.Používáte slovo svévolné a David Cameron řekl, že hlavními blokátory, pokud jde o pomoc, zůstávají svévolná odmítnutí ze strany izraelské vlády. To je dost neobvyklé tvrzení, že? To by přece znamenalo porušení mezinárodního práva, ne?