NYT: S pokračující válkou na Ukrajině vytváří Kreml na internetu stále složitější výmysly, aby zdiskreditoval Zelenského a podkopal pomoc Ukrajině

22. 3. 2024

V srpnu se objevil na videu na YouTube mladý muž, který si říká Mohamed al-Alaw. Popisoval se jako investigativní novinář z Egypta, který má velkého sólokapra: Tchýně ukrajinského prezidenta si koupila vilu nedaleko domu Angeliny Jolie v El Gouně, letovisku u Rudého moře.



Ukázalo se, že zpráva není pravdivá. Ukrajina ji popřela a majitel vily ji vyvrátil. Alawi také není novinář.



O čtyři měsíce později se na YouTube objevila dvě nová videa. Podle nich byl Mohamed al-Alawi ubit v Hurghadě, městě asi 30 km jižně od El Gouny. Podle videí jsou podezřelí vrazi: Agenti ukrajinské tajné služby.



Tato tvrzení nebyla o nic faktičtější než ta první, ale vdechla staré lži nový život. Další kolo příspěvků a zpráv se nakonec dostalo k milionům uživatelů internetu po celém světě a vyzdvihlo tento příběh natolik, že se k němu při debatě o pokračování vojenské pomoci Ukrajině přihlásili i členové amerického Kongresu.



Od invaze svých vojsk před dvěma lety rozpoutalo Rusko příval dezinformací ve snaze zdiskreditovat ukrajinského vůdce Volodymyra Zelenského a podkopat podporu země na Západě.



Tato sága však představila nový gambit: zdlouhavý a důmyslně vystavěný příběh postavený na internetu kolem fiktivní postavy a přikrášlený zdánlivě realistickými detaily a dějovými zvraty hodnými Netflixu.





Kampaň ukazuje, jak obratně ruští informační bojovníci přešli na nové taktiky a cíle.











O postavě jménem Mohamed al-Alawi nebylo až do konce prosince více slyšet.



Tehdy se na kanálu YouTube nazvaném "Egypt News" objevila dvě nová videa, která tvrdila, že je mrtvý.



Kanál byl vytvořen den předtím. Na jednom videu muž identifikovaný jako Alawiho bratr Ahmed odpovídal na otázky jiného muže.



Policie mu prý řekla, že má podezření, že jeho bratra ubily k smrti "ukrajinské speciální jednotky, které jednaly jménem prezidenta Zelenského nebo jiného vysoce postaveného činitele".



Mluvil s rukou přikrytou přes obličej, aby zakryl svou totožnost. Druhé video ukazovalo údajně místo útoku, záběry však byly nezřetelné. "Nemohu vám říct nic jiného," řekl na videu, které YouTube později odstranil. "Mám strach o svou rodinu."



Video se také snažilo vysvětlit některé zjevné díry v původním narativu, včetně toho, proč na internetu nebyly žádné důkazy o Alawiho předchozí novinářské práci. "Byl to jeho první velký novinářský úkol," řekl muž.



Nová epizoda se šířila stejně jako první video. O den později se článek o smrti objevil na obskurní webové stránce vytvořené v loňském roce s názvem El Mostaqbal, což je název podobný, ale nesouvisející se skutečnou zpravodajskou organizací v Libanonu.



"Reportér, který oznámil, že Zelenského tchyně si koupila luxusní sídlo, zemřel za záhadných okolností," zněl titulek. Další zprávy, které následovaly, upustily od jakékoli nejistoty a začaly hovořit o jeho "vraždě".



Ve skutečnosti egyptské ministerstvo vnitra uvedlo, že neexistují žádné zprávy ani důkazy o tom, že žádný majetek nebyl prodán.



Přesto byly podle Institutu pro strategický dialog příspěvky o údajné vraždě na Twitteru 25. prosince zhlédnuty milionkrát.



Objevily se také na internetových stránkách Middle East Monitor neboli MEMO, které provozuje známá nezisková organizace v Londýně a financuje je katarská vláda. Novinář Ben Aris, který kdysi dělal reportáže z Moskvy pro londýnský deník The Telegraph, ji na této platformě dlouze citoval, ačkoli na výzvu uvedl, že tuto fámu pouze zaznamenal. "Nemám čas si všechny ty věci ověřovat sám," napsal.



Objevil se v angličtině na webu Clear Story News, který výzkumník Linvill z Clemson's Digital Media Hub již dříve spojil s ruskými dezinformačními snahami. (Na stránce nejsou uvedeny žádné kontaktní údaje.)



Linvill popsal tento proces jako formu "propírání narativů" - přesouvání nepravdivých tvrzení z neznámých nebo nedůvěryhodných zdrojů do zdrojů, které přinejmenším nevědomým lidem připadají legitimnější.



Institut pro strategický dialog studoval i tři další složité narativy o Ukrajině.



V jednom z nich francouzský novinář tvrdil, že syn George Sorose - pravidelného terče ruských a krajně pravicových politických útoků - tajně získal na Ukrajině pozemek pro skládku toxického odpadu. V jiném nejmenovaný lékař z Afriky uvedl, že americká lékařská charitativní organizace Global Surgical and Medical Support Group odebírá orgány zraněným ukrajinským vojákům pro transplantace důstojníkům NATO.



Pak tu byl případ muže, který si říká Šahzád Nasir a na svém profilu na Twitteru se označuje za novináře anglicky psaného zpravodajského serveru Emirates 24/7 v Dubaji, ačkoli na tomto webu u žádných článků jeho jméno vůbec není.



V listopadu tvrdil, že kumpáni Zelenského koupili dvě jachty - Lucky Me a My Legacy - za 75 milionů dolarů. Jeho důkazy, stejně jako Mohameda al-Alawiho, zahrnují fotografie plavidel a údajné kupní smlouvy.



Ve skutečnosti, jak BBC zdokumentovala v prosinci, jachty nebyly zakoupeny a zůstávají na prodej. Navzdory četným snahám ověřovatelů faktů vyvrátit toto tvrzení jako fámu se hojně šířilo.



Minulý měsíc se postava Nasira znovu objevila v dalším videu. Tentokrát měl novou verzi příběhu a tvrdil, že nákupy byly zmařeny poté, co on sám odhalil tajnou dohodu.



Důsledky těchto kampaní je těžké přesně změřit. Existují však náznaky, že mají ohlas, i když se ukáže, že jsou nepravdivé.



Senátor J. D. Vance, republikán z Ohia a otevřený kritik pomoci Ukrajině, se v prosinci během rozhovoru v podcastu "War Room", který moderuje Steve Bannon, někdejší poradce bývalého prezidenta Donalda J. Trumpa, zdánlivě přihlásil k tomuto tvrzení.



"Existují lidé, kteří by snížili sociální zabezpečení - uvrhli naše prarodiče do chudoby - proč?". Vance řekl: "Aby si jeden ze Zelenského ministrů mohl koupit větší jachtu?" zeptal se.



To vyvolalo tento měsíc veřejné pokárání od republikánského kolegy, senátora Thoma Tillise ze Severní Karolíny, který se vysmál těm, kdo opakují neprokázaná tvrzení.



"Slyšeli někoho říkat, že pokud tento zákon schválíme, budeme všichni jezdit do Kyjeva s kbelíky plnými peněz a necháme oligarchy kupovat si jachty!" řekl na adresu kritiků pomoci Ukrajině, což později označil za narážku na Vanceovy výroky. "Zajímalo by mě, jak se na to dívají manželky těch přibližně 25 000 vojáků, kteří na Ukrajině zemřeli? Vážně, lidi?"







Zdroj v angličtině ZDE

Skupiny s vazbami na Kreml pokračují v šíření nových narativů, když se staré neujmou nebo vyčpí, používají falešná nebo pozměněná videa či nahrávky a nacházejí nebo vytvářejí nové kanály pro šíření dezinformací, včetně těch, které se vydávají za americké zpravodajské weby.Minulý měsíc se na TikToku objevilo video, které tvrdilo, že na něm ukrajinský lékař pracující pro společnost Pfizer obviňuje tuto společnost z provádění nezákonných testů na dětech. Na Twitteru muž, který se vydával za spolupracovníka společnosti Paramount Pictures, vyprávěl příběh o hollywoodském životopisném filmu o životě Zelenského.Zpráva připisovaná Mohamedu al-Alawimu není ani jediným nepodloženým tvrzením, že Zelenskyj tajně nakupoval nemovitosti v zahraničí za finanční pomoci Západu. Jiné verze - každá z nich zřejmě přizpůsobená konkrétnímu geografickému publiku - popisují sídlo ve Vero Beach na Floridě a místo v Německu, které kdysi využíval Joseph Goebbels, nacistický ministr propagandy.Společnost Microsoft odhalila podvodné využívání nahrávek známých herců a celebrit v aplikaci Cameo ze strany Ruska, které se snaží očernit Zelenského jako narkomana.I když byly podobné výmysly vyvráceny, ukázalo se, že je nesmírně obtížné je zcela zlikvidovat.YouTube stáhla původní video s postavou Mohameda al-Alawiho a spojila ho s dalšími dvěma účty, které již dříve porušily zásady této firmy. Obvinění však stále koluje, zejména na platformách, jako jsou Twitter a Telegram, které podle odborníků dělají málo pro blokování účtů generujících neautentické nebo automatizované aktivity. Některé z příspěvků o videu podle všeho používají text nebo zvuk vytvořený pomocí nástrojů umělé inteligence; mnohé z nich jsou zesíleny sítěmi botů, které mají vytvořit dojem, že obsah je populární.To, co spojuje narativy s Ruskem, není jen materiál diskreditující Ukrajinu, ale také sítě, které je šíří. Patří mezi ně zpravodajské kanály a účty na sociálních sítích, které soukromí i vládní výzkumníci spojili s předchozími kampaněmi Kremlu.