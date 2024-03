Německo: Friedrich Merz vyzývá k rozhovorům o evropském jaderném deštníku

18. 3. 2024

Lídr CDU Merz by byl rád, kdyby se v EU jednalo o jaderném odstrašení. Na pozadí možného znovuzvolení Donalda Trumpa na podzim je nezbytný "strategický dialog v Evropě". Lídr CDU Merz by byl rád, kdyby se v EU jednalo o jaderném odstrašení. Na pozadí možného znovuzvolení Donalda Trumpa na podzim je nezbytný "strategický dialog v Evropě".

Lídr CDU Friedrich Merz apeloval na německou vládu, aby již neodmítala rozhovory o evropském jaderném deštníku. Merz řekl deníku Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung: "Rád bych viděl tento strategický dialog v Evropě."

Francouzský prezident Emmanuel Macron již dlouho vyzývá k tomu, aby se Evropa stala méně závislou na Spojených státech. Opakovaně nabídl Německu a dalším partnerům EU rozhovory o jaderném odstrašení v EU. Merz řekl: "Velmi lituji, že vláda nepřijala tuto nabídku rozhovorů."

Závislost Evropy na USA

Debata se vrací také kvůli možnému znovuzvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem na podzim. Trump během únorového vystoupení v kampani pohrozil, že v případě nouze nebude chránit partnery v NATO, kteří dostatečně neinvestují do obrany před Ruskem.

Pokud jde o případná jednání o evropském jaderném deštníku, Merz řekl, že místo u jednacího stolu by měli mít i Britové. "O spoustě věcí se musí diskutovat s otevřeným výsledkem. Museli bychom se zeptat našich partnerů: Co jste ochotni sdílet? Co od nás očekáváte? A jak by vypadaly rozhodovací mechanismy?"

Na otázku, zda by Německo mělo v případě potřeby uvažovat také o svém vlastním národním jaderném zbrojení, Merz řekl: "Před dvěma lety jsme si nedokázali představit, o čem budeme muset mluvit dnes. A dnes si neumíme představit, o čem bychom mohli mluvit zítra."

A poslal by jako kancléř německé vojáky na Ukrajinu? "Německo není stranou války v konfliktu a nesmí se jí stát," odpověděl Merz. "Z dnešního pohledu otázka pozemních vojsk nevyvstává."

