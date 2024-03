Těžce zranění pacienti uvízli v nemocnicích v Gaze, evakuace byla zastavena

17. 3. 2024

čas čtení 6 minut



Zničení budov, příliš málo sanitek a nutnost pracovat v "rudých zónách" - to vše přispívá k traumatizaci obyvatelstva



Již více než měsíc neprobíhají žádné lékařské evakuace ze severní části Gazy, takže těžce zranění lidé jsou uvězněni v poškozených nemocnicích, kde se jim nedostává adekvátní péče, varovala přední lékařská charitativní organizace.



Sanitky potřebují naléhavý přístup, aby mohly odvézt nejzranitelnější pacienty ke specializované péči, uvedl Patrick Münz, vedoucí mise v Gaze německé lékařské charity Cadus.



Na severu Gazy nefungují žádné jednotky intenzivní péče, takže Palestinci nejvážněji zranění při izraelských náletech a pozemních bojích umírají.

Desítky pacientů ve dvou fungujících nemocnicích ve městě Gaza však byly stabilizovány po amputacích nebo s těžkými popáleninami a mohly přežít, pokud by se jim dostalo ošetření v Rafáhu nebo mimo Gazu.



Cadus spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací a snaží se na sever dostat sanitky pro evakuaci, které cestují s konvoji pomoci OSN přivážejícími potraviny nebo zdravotnické potřeby.



"Lidé, které budeme převážet alespoň zpočátku, jsou pacienti v kritickém stavu, ale kteří jsou stabilní," řekl Münz a dodal, že už více než měsíc se žádné transporty nekonaly. "Měli být evakuováni už včera."



Patrick Münz

Společnost Cadus, která působila také v krizových situacích na Ukrajině, v Iráku, Sýrii, Bosně a ve Středomoří, zahájila svou misi v Gaze počátkem února a otevřela traumatologické stabilizační středisko ve čtvrti Chán Júnis.





"Samozřejmě jsme viděli, že i na Ukrajině jsou civilisté zabíjeni nebo se stávají terčem útoků," dodal. "Ale to, co vidíme tady, co přichází na naše traumatologické stabilizační místo, mrtví při příjezdu, někdy, když právě přivážejí celou rodinu, matku, otce a děti. Někdy je opravdu těžké pochopit, proč se to musí dít takovýmto způsobem."







Podrobnosti v angličtině ZDE

Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) zastavila evakuace poté, co se pracovníci zdravotnických konvojů opakovaně stali terčem útoků, byli týráni a zadržováni izraelskými silami.Nebezpečí pro zdravotníky se ukázalo koncem ledna, kdy byli dva z nich zabiti při pokusu dostat se k šestileté Hind Radžábové, která uvízla v rodinném autě ve městě Gaza a obklopena těly mrtvých příbuzných poté, co se dostala pod palbu.Červený půlměsíc obvinil Izrael z úmyslného útoku na sanitku poté, co izraelská armáda předtím schválila záchrannou misi. Izrael uvedl, že jeho vojáci se v té době v oblasti nenacházeli.I pro mezinárodní humanitární pracovníky je cesta do města Gazy nebezpečná a logisticky náročná. UNRWA v únoru zastavila potravinové konvoje poté, co se jeden z nich dostal pod palbu izraelských lodí, ale potřeba dostat pacienty ven je naléhavá."Samozřejmě se také bojíme, myslím, že je to zdravé... abychom si uvědomili, jakému riziku se vystavujeme," řekl Münz. "Ale jsem připraven vyrazit, je opravdu důležité, že s tím můžeme začít hned."Cadus nedostal povolení přivézt do Gazy vlastní sanitky, ačkoli OSN a německé ministerstvo zahraničí lobbují u izraelské vlády. Prozatím používá vozidla PRCS - "to také zvyšuje riziko, protože sanitky PRCS již byly terčem útoku", říká Münz - a snaží se koupit VW Crafter, aby je přestavěl.Silnice jsou poničené několikaměsíčními boji, takže tým musí být připraven na problémy, včetně potřeby náhradních pneumatik, a velká část trasy vede přes "rudou zónu", kde se stále aktivně bojuje.Podél silnic se pravděpodobně budou pohybovat zranění lidé a ne vždy budou mít sanitky čas nebo prostředky na zastavení, když je jejich úkolem vyzvednout pacienty z nemocnice."Existuje docela reálná možnost, že na cestě budou hromadné oběti ... vážně zranění lidé ležící na ulicích, protože je zasáhl odstřelovač nebo cokoli jiného," řekl. "Takže to bude pro tým náročné i psychicky."Doufá, že k prvním evakuacím dojde již tento týden. WHO předkládá jména pacientů doporučených k převozu izraelské armádě, která by je měla schválit za dva až čtyři dny, poté izraelská armáda určí čas a trasu evakuace.V pondělí dorazil tým Cadus na zkušební misi do nemocnice al-Šifa, jedné ze dvou dosud omezeně fungujících nemocnic, které slouží odhadem 300 000 lidí uvězněných v severní Gaze.Pracovníci humanitárních organizací popisují "obležení v obležení" na severu Gazy, kde panuje rozsáhlý hlad a "ohniska hladomoru". Více než 100 lidí zemřelo, když izraelské jednotky koncem února střílely poblíž zoufalých davů kolem konvoje s humanitární pomocí.Po vstupu do Gazy trvá minimálně osm dní, než izraelské úřady povolí překročit hranici zpět.Tým denně přijme v průměru 25 až 45 pacientů. Přibližně třetinu z nich zatím tvoří děti, včetně jedné dívky, které zlomil nohu balík s humanitární pomocí, který byl do oblasti dopraven letecky, uvedl Münz.Münz popsal situaci, kterou v jiných konfliktních zónách nezažil: pacienti zranění v "rudé zóně" si musí sami hledat cestu do nemocnice, a to v autech příbuzných nebo na oslích povozcích, případně i pěšky, protože poslat pro ně sanitku je příliš nebezpečné. Mnozí z nich cestou umírají."Lidé musí sami přijít na naše traumatologická stabilizační místa," řekl. "To znamená, že je tu tolik pacientů, kteří jsou těžce zraněni a k našim (zdravotníkům) se ani nedostanou.