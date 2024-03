Pěkná demokracie: Britským lékařům, kteří se zapojili do protestů proti klimatu, hrozí výpověď z práce

16. 3. 2024

Praktičtí lékaři, kteří byli odsouzeni za protesty, budou čelit soudům, které rozhodnou o tom, zda si mohou ponechat licenci k výkonu povolání



Doktorka Sarah Bennová se dlouhodobě zabývá klimatickou krizí a pilně recykluje. Ale vznik klimatické aktivistické skupiny Extinction Rebellion v roce 2019 ji a jejího manžela inspiroval k dalším krokům. "Řekli jsme si: No, když to neuděláme my, tak kdo jiný to udělá?" dodala.



Zatímco pracovala jako praktická lékařka nedaleko Birminghamu, Bennová se v následujících letech stále více zapojovala do přímých akcí a jednou si na protest proti nečinnosti vlády v oblasti klimatu přilepila ruku na dveře ministerstva pro obchod, energetiku a průmyslovou strategii.





Bennovou nyní čeká profesní soudní řízení u Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS), disciplinární složky General Medical Council (GMC), který rozhodne, zda si může ponechat licenci k výkonu povolání. Je jednou ze tří praktických lékařů, kterým letos hrozí vyškrtnutí za klimatický aktivismus, a její případ bude v dubnu projednáván jako první.



Lékaři jsou povinni informovat GMC, pokud jsou obviněni nebo odsouzeni za trestný čin. Bennová šla nad tento rámec a informovala profesní organizaci a svého místního zaměstnavatele, britské zdravotnictví, pokaždé, když byla zatčena. "Neexistují žádné pokyny, pokud jde o jakýkoli druh protestů nebo věcí souvisejících s aktivisty ze strany GMC ... ale chtěla jsem být transparentní," řekla.



Po jejích prvních čtyřech odsouzeních za trestné činy - dvou za bránění v jízdě po dálnici, jednom za zastavení osob vykonávajících zákonnou činnost a jednom za létání s dronem na zakázaném místě - zahájil GMC vyšetřování. Přestože Bennová byla podmínečně propuštěna, bylo toto řízení ukončeno dopisem s doporučením, aby "přemýšlela o svých činech a v budoucnu dbala na své profesní povinnosti".



"Vzali v úvahu mé tehdejší připomínky, které zněly, že nevidím, že bych představovala nějaké riziko, a že budu tyto věci dělat, dokud nebudu mít pocit, že to již není nutné," uvedla Bennová. "Takže věděli ještě předtím, než přijali rozhodnutí, že budu pokračovat."



Teprve když byla Bennová shledána vinnou z pohrdání soudem za porušení občanského soudního příkazu v ropném terminálu Kingsbury ve Warwickshire v rámci kampaně Just Stop Oil, byla předána k řádnému soudu. Bennová za tento čin strávila celkem 31 dní ve vězení.



Dr. Patrick Hart, praktický lékař z Bristolu, má také řadu odsouzení za klimatický aktivismus, z nichž jedno skončilo podmíněným trestem odnětí svobody. Poté, co odmítl formální varování od GMC, mu bylo sděleno, že v listopadu bude postaven před soud.



"Právník, se kterým jsem mluvil, řekl, že je to neobvykle mírné, ale já to nepřijal. Částečně proto, že by to bylo nečestné, a částečně proto, že se na ně zlobím, že ... se k ničemu z toho smysluplně nevyjádřili a nadšeně vyšetřují lidi kvůli otázkám svědomí a péče o pacienty," řekl Hart.



GMC ve svém prohlášení uvedla, že z jejích pokynů jasně vyplývá, že "stejně jako všichni občané mají i lékaři právo na své osobní politické názory a že v námi stanovených standardech není nic, co by jim bránilo v uplatňování práva lobbovat u vlády nebo vést kampaň v daných otázkách".



Uvedlo však, že pokud lékař po odsouzení za trestný čin obdrží trest odnětí svobody, je postoupení případu MPTS povinné.



MPTS byl zřízen v roce 2012 na základě doporučení vyšetřování, že lékaři by měli být posuzováni z hlediska své způsobilosti k výkonu povolání nezávisle na GMC. Kromě případů klinické nedbalosti a pochybení při výzkumu se běžně zabývá případy, kdy lékaři manipulují s účetnictvím, mají sex s pacienty nebo řídí automobil pod vlivem alkoholu.



Bennová nyní odešla do důchodu a jako praktická lékařka již nepracuje. Chce však, aby GMC uznala význam jejího jednání, a uvedla, že lékaři by měli být vnímáni jako "důvěryhodní komentátoři".



"Lidstvo ještě nečelilo takové existenční krizi, která bude mít obrovské důsledky pro veřejné zdraví," řekla. "Opravdu se obávám o budoucnost svých dětí i svou vlastní a všech lidí na celém světě, kteří už teď hladoví, jsou vysídleni a trpí kvůli tomu, co dál děláme - těžíme fosilní paliva a spalujeme je. A tak trestat někoho, kdo se s tím snaží něco dělat, to není způsob, jakým bychom měli postupovat."



Přinejmenším doufá, že GMC vypracuje pokyny pro lékařskou profesi týkající se aktivismu, v němž se hodlá nadále angažovat.



Hart se domnívá, že většina lékařů nedoceňuje svou roli v první linii klimatické krize a v upozorňování veřejnosti na ni. Říká: "Hart je přesvědčen o tom, že je to důležité: "Vydal jsem se na tento kurz s přesvědčením, že mám roli vědeckého komunikátora. Několik lékařů se o to statečně pokoušelo, ale naprostá většina lékařů o tom prostě ani neuvažuje. Takže mezi vědeckými poznatky a tím, co o tom, co se děje, chápe široká veřejnost, politici a podnikatelé, zůstává obrovská propast."



Bennová uvedla, že ve své profesi vidí rostoucí aktivismus, který se odráží v její odborné literatuře. V loňském roce napsalo více než 150 zdravotníků otevřený dopis generálnímu prokurátorovi, v němž vyjádřili znepokojení nad stíháním Trudi Warnerové za to, že před korunním soudem ve vnitřním Londýně držela ceduli, na níž bylo napsáno právo poroty zprostit obžalovaného viny na základě svého svědomí.



Bennová a Hart stále čelí trestnímu řízení, v němž mohou přijít o svobodu i o profesní licenci k výkonu povolání.



"Pravda je, že [aktivismus] posílil mou schopnost vykonávat lékařskou praxi," řekl Hart. "Díky němu jsem schopen se nadále věnovat svým pacientům s dlouhodobým výhledem z hlediska soucitu a mezigenerační zdravotní péče. A právě to mi umožnilo věřit ve zdravotní péči jako v něco, co má společenskou hodnotu ve společnosti, která má před sebou prosperující budoucnost."





Bennová uvedla: "Nejsem nebezpečím pro veřejnost, pokud jde o pacienty. Pro mě se vše omezuje na tento jeden odstavec v [GMC] Good Medical Practice, který říká: 'Musíte se ujistit, že vaše chování ospravedlňuje důvěru vašich pacientů ve vás a důvěru veřejnosti v tuto profesi'. Co dnes představuje důvěru veřejnosti? Fascinuje mě, jak ohledně toho budou argumentovat."







