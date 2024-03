Ruská agrese na Ukrajině: Rusko tvrdí, že zmařilo ukrajinský útok na Belgorod v době, kdy v Rusku začíná prezidentské hlasování

15. 3. 2024

čas čtení 10 minut



V Rusku a v okupovaných oblastech Ukrajiny začínají tři dny hlasování. Rusko tvrdí, že odrazilo pokus o útok ukrajinských vojsk do Belgorodu

- Rusko tvrdí, že zmařilo pokus Ukrajiny o přeshraniční vpád do Belgorodu



Ruské ministerstvo obrany v pátek uvedlo, že jeho síly ve čtvrtek zmařily ukrajinský pokus o přeshraniční útok na ruskou Belgorodskou oblast.



Podle agentury Reuters ministerstvo ve svém prohlášení uvedlo, že Ukrajina se pokusila vysadit síly pomocí vrtulníků v Belgorodské oblasti, pohraniční provincii, která je v posledních měsících pravidelně napadána.



Pokusy o vpád přicházejí v době, kdy Rusko během tří dnů hlasuje v prezidentských volbách, v nichž má prezident Vladimir Putin téměř jisté vítězství.



Suspilne nadále hlásí výbuchy v Oděse. - Rusko tvrdí, že zmařilo pokus Ukrajiny o přeshraniční vpád do BelgoroduRuské ministerstvo obrany v pátek uvedlo, že jeho síly ve čtvrtek zmařily ukrajinský pokus o přeshraniční útok na ruskou Belgorodskou oblast.Podle agentury Reuters ministerstvo ve svém prohlášení uvedlo, že Ukrajina se pokusila vysadit síly pomocí vrtulníků v Belgorodské oblasti, pohraniční provincii, která je v posledních měsících pravidelně napadána.Pokusy o vpád přicházejí v době, kdy Rusko během tří dnů hlasuje v prezidentských volbách, v nichž má prezident Vladimir Putin téměř jisté vítězství.Suspilne nadále hlásí výbuchy v Oděse.

Toto o pohraničních potyčkách a pokusu o vpád ukrajinských sil do Belgorodu informuje státní tisková agentura Tass.



"Až 30 ukrajinských diverzantů a zahraničních žoldnéřů ve dvou vrtulnících Mi-8 přistálo kilometr od ruských hranic kolem 16:30 moskevského času 14. září. Skupina se přesunula směrem ke Kozince a vnikla do několika domů na okraji obce.



Při pokusu o další postup byla skupina zastavena vojenskou a pohraniční stráží. Oblast u Kozinky byla dálkově zaminována, aby se zabránilo přiblížení záloh ukrajinských ozbrojených sil.



Během ústupu se někteří ze záškodníků pokusili uchytit v jednom z domů, zatímco jiní vnikli do minového pole, kde byli zničeni. Současně raketové systémy Tornado s vícenásobným odpalováním raket zlikvidovaly skupinu ukrajinských vojáků, kteří se přesunuli k evakuaci raněných a těl mrtvých.



Kontrola nad vesnicí byla zcela obnovena a oblast byla vyklizena.



Agentura Tass citovala zprávu ruského ministerstva obrany. Tvrzení nebylo nezávisle ověřeno.



Dále s odvoláním na starostu Belgorodu Valentina Děmidova uvádí, že 15. března byli v důsledku ukrajinského ostřelování zraněni tři lidé a že 400 obyvatel tří pohraničních vesnic v Belgorodu bylo v důsledku ukrajinského ostřelování evakuováno.



- Ukrajina sděluije, že zaútočila na ruskou ropnou rafinerii pomocí bezpilotních letounů



Ukrajina v pátek brzy ráno zaútočila bezpilotními letouny na ruskou ropnou rafinerii v Kalužské oblasti a způsobila škody při operaci, kterou provedla vojenská špionážní agentura GUR, uvedl zdroj z ukrajinské rozvědky pro agenturu Reuters.



Podle tohoto zdroje Ukrajina zjišťovala rozsah škod. Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.



Vladislav Šapša, ruský gubernátor Kalužské oblasti, dříve na messengeru Telegram uvedl, že protivzdušná obrana sestřelila čtyři drony v oblasti, kde se nachází rafinerie, a že nedošlo k žádným škodám na infrastruktuře ani ke ztrátám na životech.



- Evropa je možná nyní v roce 1942. Její vedoucí představitelé si musejí uvědomit, že je skutečně nezbytné, aby Ukrajina válku vyhrála, a něco pro to udělají, uvedl šéf estonského ministerstva obrany Kusti Salm.



Na brífinku s novináři v Bruselu uvedl, že iniciativa Emmanuela Macrona, který se dnes setká s Olafem Scholzem a Donaldem Tuskem, by mohla mít na válku na Ukrajině transformační vliv.



S odkazem na setkání 21 vedoucích představitelů v Paříži před dvěma týdny, po němž Macron jednostranně prohlásil, že vyslání vojáků na Ukrajinu by nemělo být vyloučeno, Salm řekl:



"Bylo to poprvé, kdy tak velká skupina řekla, že Ukrajina musí vyhrát válku. Evropská rada [27 členských států EU] to nikdy neřekla. Ale změna začíná od prohlášení o vizi. A v určitém okamžiku se dostaneme tam, kde je to třeba formulovat. Když se vrátíme trochu do historie, tak ke změně během druhé světové války došlo v roce 1942, kdy Velká Británie a USA vyslovily, že je třeba porazit Německo."



To byl podle něj klíčový okamžik, kdy spojenci přešli z nejednoznačné pozice do pozice síly, v níž se Evropa nyní nachází.



Řekl, že EU nyní nemusí jen stát stranou a fandit Ukrajině, ale musí vypracovat strategii a vojenský plán, jak Ukrajinu dovést k vítězství.



Slovní podpora je zde, ale to nestačí, řekl.



"Neexistuje ministr obrany, který by si neudělal selfie se Zelenským a neřekl, jak je to klíčové, historické a vůbec. Nyní je čas podpořit tato slova skutečnými čísly... velkými generačními změnami," dodal.



"Musíme o tom více mluvit o realitě. Neznamená to, že Ukrajina prohraje, ale znamená to, že pravděpodobnost začíná být nepříjemně vysoká," dodal.



"Nezáleží na tom, jak obsadíme místnost nejrůznějšími politickými argumenty. Faktem je, že pokud Rusko odejde s tím, že dostane, co chce, tak se nezastaví."



- Agentura Reuters připomíná, že více než 114 milionů Rusů má právo volit, a to i na území, které Moskva nazývá svými "novými územími", tedy ve čtyřech ukrajinských regionech, o nichž tvrdí, že je anektovala, ale které její síly ovládají jen částečně. Ukrajina tvrdí, že uspořádání voleb v těchto oblastech je nezákonné.



Připomeňme, že Vladimir Putin není jediným kandidátem. Kandiduje proti komunistovi Nikolaji Charitonovovi, Leonidu Sluckému, vůdci nacionalistické Liberálně demokratické strany, a Vladislavu Davankovovi ze strany Nový lid.



Dvěma protiválečným kandidátům, Borisi Naděždinovi a Jekatěrině Duncovové, volební komise kandidaturu zakázala. Příznivci zesnulého Alexeje Navalného vyzvali lidi po celém Rusku, aby protestovali tím, že přijdou volit všichni ve stejný čas v neděli v poledne v každém z 11 časových pásem v zemi.



Akci "Poledne proti Putinovi" prezentovali jako způsob, jak mohou lidé vyjádřit svůj nesouhlas, aniž by jim hrozilo zatčení, protože budou stát ve frontě na legální hlasování. Kreml varoval lidi před účastí na nepovolených shromážděních.



- Rusko tvrdí, že v Moskvě zatklo muže, který montoval drony pro Ukrajinu



Ruská Federální bezpečnostní služba (FSB) v pátek uvedla, že v Moskvě byl pro podezření z vlastizrady zadržen ruský občan, který se přiznal k sestavování a vypouštění dronů jménem Ukrajiny.



Podle agentury Reuters FSB ve svém prohlášení uvedla, že muž, jehož jméno neuvedla, "sestavoval a vypouštěl bezpilotní letouny za účelem vytváření falešných cílů v bezprostřední blízkosti objektů ruského ministerstva obrany".



Tisková agentura Interfax citovala video, které FSB zveřejnila, a uvedla, že muž pracoval pro Legii Svoboda Ruska, skupinu ozbrojených proukrajinských ruských exulantů.



- Gubernátor Bělgorodu: varování před raketami je v platnosti



Vjačeslav Gladkov, gubernátor ruské Belgorodské oblasti, během posledních dvaceti minut napsal do aplikace pro zasílání zpráv Telegram varování před leteckou pohotovostí. Napsal:



V Belgorodě a v Belgorodské oblasti byla spuštěna varovná siréna před raketami. Pokud jste doma, nepřibližujte se k oknům. Ukryjte se v místnostech bez oken s pevnými stěnami. Pokud jste venku, jděte do krytu nebo na jiné bezpečné místo.





- Ukrajina sděluje, že v ruském Kursku a Belgorodu probíhají "aktivní bojové akce"



V rozporu s tvrzením Ruska, že zmařilo přeshraniční útoky z Ukrajiny, mluvčí ukrajinské zpravodajské agentury GUR uvedl, že Kurská a Belgorodská oblast uvnitř Ruska jsou "aktivní bojové zóny".



Andrij Jusov to řekl v ukrajinské televizi:



Kurská a Belgorodská oblast jsou nyní oblastí aktivních bojových akcí. To je to, co potvrzujeme. A jak uvedli dobrovolníci a povstalci, mluvíme o ruských občanech, kteří nemají jinou možnost a brání své občanské právo se zbraní v ruce proti Putinovu režimu.





- Ruské volby: 2,6 milionu lidí hlasovalo předčasně, a to i v oblastech okupovaných Ukrajinou



Ella Pamfilovová, předsedkyně ústřední volební komise Ruské federace, uvedla, že v ruských volbách, v nichž se téměř nepochybně vrátí k moci prezident Vladimir Putin s velkým podílem hlasů, předčasně hlasovalo více než 2,6 milionu lidí.



- Tři proukrajinské prapory složené z rekrutů z Ruska zahájily nový vpád do jižního Ruska v rámci přeshraničního zásahu, jehož cílem je zasít chaos před všeobecně očekávaným znovuzvolením prezidenta Vladimira Putina, které se uskuteční tento víkend. Tři ozbrojené skupiny ruských exilových bojovníků, kteří úzce spolupracují s ukrajinskou armádou, uvedly, že překročily hranici do jižní Kurské a Belgorodské oblasti. Rusko v pátek uvedlo, že zmařilo pokusy o vysazení vojáků vrtulníkem v Belgorodu.



- Předpokládá se, že Rusko rušilo satelitní signál letadla, které používal britský ministr obrany Grant Shapps na cestě z Polska zpět do Spojeného království, uvedl ve čtvrtek vládní zdroj a novináři, kteří s ním cestovali. Podle nich byl signál GPS rušen asi 30 minut, zatímco letadlo letělo v blízkosti ruské baltské exklávy Kaliningradu. Shappsovi v cestujícím letadle nehrozilo žádné nebezpečí, uvedly zdroje z britské obrany.



- Rusko a Ukrajina v noci na pátek sestřelily nepřátelské drony a rakety, když se v prvním dni hlasování v prezidentských volbách otevřely volební místnosti po celém Rusku. Ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusko přes noc vypálilo na jeho území 27 dronů íránského typu - všechny prý sestřelilo - a také osm raket. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že zachytilo pět ukrajinských dronů a dvě rakety nad pohraniční oblastí Belgorod a Kalužskou oblastí jihozápadně od Moskvy. Místní představitelé již dříve uvedli, že při úderech ukrajinských raket nad Belgorodskou oblastí byli zabiti dva lidé a 12 jich bylo zraněno.





- Ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že jeho vojáci zabili 195 ukrajinských vojáků a zničili pět tanků a čtyři obrněná vozidla pěchoty, dva dny poté, co uvedlo, že zabilo 234 ukrajinských vojáků v jiném pohraničním pásmu. Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.



- Ukrajinské bezpilotní letouny zaútočily na několik ropných rafinerií stovky kilometrů od fronty v ruských regionech včetně Rjazaně, Nižního Novgorodu a Leningradu. Pokračující údery jsou součástí strategie s cílem způsobit hospodářské škody.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0