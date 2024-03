Sejdeme se na záložně, aneb kohout Silver nestíhá

19. 3. 2024 / Petr Haraším

čas čtení 6 minut





Dnes bude mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Dobře oni i oni. Zprvu jsem se divil, proč mimořádná schůze stran bezpečnostního rizika naší malé zemi. Vždyť si opět agent StB jen tradičně nepohlídal péro a psal, co mu obhroublé sliny na rozeklaný jazyk přinesly. Již se však nedivím. Bezpečnost je vážně ohrožena. Nejen mafiány Andym a Pablem, jak jsem psal minule, nýbrž i tuhle ministr Kupka a jeho boží odborné vedení svěřeného ministerstva, kde bačuje jako zbojník nedobré pověsti. Dnes bude mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Dobře oni i oni. Zprvu jsem se divil, proč mimořádná schůze stran bezpečnostního rizika naší malé zemi. Vždyť si opět agent StB jen tradičně nepohlídal péro a psal, co mu obhroublé sliny na rozeklaný jazyk přinesly. Již se však nedivím. Bezpečnost je vážně ohrožena. Nejen mafiány Andym a Pablem, jak jsem psal minule, nýbrž i tuhle ministr Kupka a jeho boží odborné vedení svěřeného ministerstva, kde bačuje jako zbojník nedobré pověsti.





ODS Záložna, jak jsem rovněž před časem věštil z uhelného prachu, začala plně zavánět na sto honů a ještě dál. Doufám, že investigativní novináři nasadili kamery před vchod do záložny, by se mohl národ pokochat obrázky prchajících politických dobrodějů obtěžkaných pytli poctivých peněz. Otázka je, proč dozorové a dohledové orgány tak dlouho spaly, dřímaly, a pilně se vrtaly ve finančním nose.





Nedohlížely, jak měly, dívaly se jinam, jak neměly, ale tvářily se rozhodně profesionálně, ba, jak jinak, odpovědně. Směšné pokuty v řádu přistiženého prodavače párků pochybných kvalit stánkového prodejce na vesnické pouti dávají tušit, že se vlastně od devadesátek nic nemění. Co dělala policie a další tajemné služby, se nemá cenu doptávat, u nás fakt jako ne. Tyto zásadní poklesky a jejich naprostá ignorance nás přijdou draho, až poleze do Strakovky nový starý premiér s novým starým osobním šaškem Pitomiem. Ale co na tom, vždyť jde jenom o prachy a ty jsou na Západ i na Východ stejně lahodné.









Po problémech konta premiéra Fialy. Po podivnostech Pravého břehu Institut Petra Fialy. Po kauzách řady zástupů politiků a poradců strany ODS v záložně je tady další příklad poctivé práce. Ministr drah Kupka by v hodnotové demokracii, po které denně volá koalice SPOLU, Fiala, Hovorková i Šafr, už byl bez diskusí na kupce hnoje a byl by rád, že ta kupka hnoje, na níž dlí, není zatím za zdmi žaláře. Ale těch kupek hnoje, na kterých by měli za trest okamžitě stát ministři koalice SPOLU, je víc, mnohem víc, protože, když ne oni, tak my tam budeme svorně po nových volbách stát a smrdět si navzájem Východem.





Kupka, aktuální ministr dopravy a bývalý tiskový mluvčí ODS a líbezný starosta Líbeznic se s Bahbouhem nezná už dlouhou řádku let. Nepoznali se, když Bahbouhova firma v Líbeznicích nic nestavěla. Neznají se ze Záložny, kde se tak nějak neznají všichni dohromady, ač pocházejí z rodné strany a vedou čilé kontakty na neznámé úrovni.





Už vůbec se pak pochopitelně aktuálně neznají ani při dodávce vybraných kádrů do nej míst státních drah pod bedlivým dohledem neznámých záložníků.





Sejdeme se na Záložně by dnes měl být pravý volební song vládní ODS. Kupka, který nezná ani jednoho Bahbouha, si pochvaluje výběrové řízení na post předsedy představenstva velice důležité firmy ČD-Telematika. Nespatřuje na výběrovém řízení a vybrání rozhodně nikým neznámým neznámého Hobzy nic závadného, ba právě naopak.





Ale vždyť ten odpovědný pravicový kujón z ODS má pravdu. Pokud žádné výběrové řízení neproběhlo, tak nemohlo být vadné. Další vynikající vychytávka klient mafiánského systému u nás. Že se šéf Telematiky Hobza a mnoho členů jeho rodiny dlouho ochomýtají v záložně a kolem ní? No a, nějaký problém, vždyť se Kupka, Hobza a Bambouh už tak dlouho neznají. Zde





Jelikož dobro nechodí po horách, ale po ODS, tak se musel angažovat i bratr Bahbouha Bahbouh. ODS nesmí dopustit zásadní nedostatek Bahbouhů ovlivňující státní dění. Bratr Bahbouh psychologicky „SPOLUvybral“ do křesla generálního ředitele a předsedy představenstva Českých drah dobře prověřeného neznámého nikoho nikomu Krapince.





Co musel nový šéf slíbit, se zatím neví, ale jistě se to neznámí podnikatelé brzy dozví. Peníze musí přeci plynout známo kam. Navýsost odpovědný Kupka opět plně neví, kdo a kde neznámého bratra psychologa Bahbouha do výběrové komise povolal.





Kupka se jen zmínil a neznámý bratr Bahbouha Bahbouh se rázem zjevil. Prostě svět je malý a o Bahbouhy zde není nouze. Bratr Bahbouh pochopitelně nezná ani nového neznámého předsedu Hobzu, což fakt nemůže nikoho nepřekvapit, protože zde se každý s každým nezná. Na závěr je nutno konstatovat, že je vše zcela transparentní, poctivé a odpovědné. Vždyť je přeci jasné, že nikdo nikoho nikdy nezná a nikdo nikoho neznámého do Českých drah nepřivedl.





Naštěstí u Moravce v neděli bylo opět veselo. Paní Margita, která jako členka hejna soudružek byla vyslána samotným soudruhem kohoutem Silverem do boje za lepší kurník, předvedla skvělý humorný kousek na bidýlku. V humorné scénce pokračoval ekonom Stroukal, jemuž by slušela čepice pana Večerníčka a jen kolem jezdit na kole a rozhazovat NERVEM popsané ekonomické listy o tom, jak se nám u nás daří a proč nebudou žádné změny systému. A k tomu navíc ono nedělní prosté vyjádření premiéra Fialy a la soudruh Jakeš ohledně přesné stratifikace drobného střádala minoritního akcionáře ČEZ coby držitele stamilionového majetku.





Haraším Petr Orlau

0

107

Začalo vše, když peníze na nákup nábojů do minometů záhadně v igelitkách opouštěly brány záložny. Zde Snad ten nový nákup tolik potřebných nábojů do statečných děl v počtu stovek tisíc kusů pro Ukrajinu již nyní přes ODS záložnu nepůjde. Po tomto prvotním provalení pokračovalo odhalování samospádem. Tedy krom zprávy na nezávislém serveru Fórum 24, že novináři, kteří odhalují praktiky záložny, pracují pro Putina, což bylo jako dost odvážné tvrzení i na známé závislé tváře novinářů v podivném nezávislém žoldu vládní strany.