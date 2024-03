Analýza varuje před úpadkem právního státu v celé EU

18. 3. 2024

Síť organizací zastávajících občanské svobody varuje, že ve státech, kde mají krajně pravicové strany vliv na moc, hrozí, že se zhoršování právního státu stane systémovým.





Přední síť pro občanské svobody uvedla, že právní stát v celé EU upadá, protože vlády nadále oslabují právní a demokratické kontroly a rovnováhy, a zdůraznila zejména prudký nárůst omezení práva na protest.



Berlínská organizace Liberties ve své výroční zprávě, kterou vypracovala ve spolupráci s 37 skupinami na ochranu práv v 19 zemích, uvedla, že ve starších demokraciích s hlavními vládními stranami, jako je Francie, Německo a Belgie, zůstává porušování zásad právního státu sporadické.



Avšak v podobně dlouho zavedených - tedy odolných - demokraciích, kde jsou u moci nebo ji ovlivňují krajně pravicové strany, jako je Itálie a Švédsko, hrozí podle Liberties zhoršování právního státu, které je sice postupné, ale může se stát systémovým.

Británie - která je nyní mimo EU, také podstatně omezuje právo na protest a vážně kriminalizuje demonstranty, především ty, kteří protestují proti využívání fosilních paliv.

V nověji obnovených demokraciích EU, jako je Slovensko, Slovinsko a Polsko, se podle této organizace právní stát "může rychle změnit - buď směrem k oživení, nebo k úpadku".



Balázs Dénes, výkonný ředitel Unie občanských svobod pro Evropu, jak se Liberties oficiálně nazývá, uvedl, že její 600stránková zpráva - kterou Evropská komise používá při monitorování právního státu - ukázala, že EU musí proti zjevnému úpadku právního státu jednat rychleji.



"Pointa je v tom, že komise, celá EU, má v ruce velmi silný nástroj, ale zdráhá se ho rychle a asertivně použít," řekl Dénes. "Jsme znepokojeni nedostatkem seriózní analýzy toho, co se na některých místech skutečně děje."



Podle něj by mohla a měla být nasazena opatření, jako je řízení pro porušení povinnosti nebo podmíněné zmrazení prostředků EU, ale Brusel se chová "jako nezúčastněný pozorovatel. Neuvědomuje si, že některé vlády záměrně ničí kontrolní mechanismy a rovnováhu."



Případ Maďarska, kde nyní systémové problémy právního státu zůstávají i přes některé legislativní změny nevyřešeny, zdůraznil, "jak špatně se věci mohou zvrtnout", řekl Dénes, "do té míry, že nyní slouží jako inspirace pro takové, jako je Fico".



Ve Francii byly podle této analýzy loňské důchodové změny "přijaty ve zjevně nedemokratickém legislativním procesu" poté, co vláda využila zvláštních ústavních pravomocí, zatímco novinářům v Německu nyní hrozí trestní stíhání, pokud zveřejní soudní rozhodnutí, která nejsou veřejně přístupná.



V Itálii a Švédsku, jejichž vlády vedou a podporují krajně pravicové strany, partneři organizace Liberties zaznamenali pokles právního státu v oblastech, jako je soudnictví, svoboda a pluralita médií, občanský prostor a lidská práva.



Na Slovensku populistický premiér Robert Fico "systematicky demontuje demokratické struktury", zatímco v sousedním Slovinsku se prodemokratická vláda snaží zvrátit trvalé úsilí své populistické předchůdkyně o podkopání demokratických norem.



Polsko, jehož nová vláda bojuje za obnovu liberální demokracie po osmi letech populistického ovládnutí státu, poukázalo na "problém obnovit právní stát, aniž by byly porušeny samotné právní základy, které se snažíme obnovit", uvedla organizace Liberties.



Slovenský premiér Fico prohlásil, že navrhované revize, včetně zrušení speciální prokuratury zabývající se korupcí na vysoké úrovni, jsou nezbytné k ukončení podjatosti vůči jeho straně Smer-SSD, ale kritici tvrdí, že tyto změny ochrání jeho politické a podnikatelské spojence.



Nový polský premiér Donald Tusk slíbil, že obnoví normy EU, aby odblokoval desítky miliard finančních prostředků, které Brusel zadržuje kvůli obviněním ze zaostávání demokracie během osmi let vlády nacionalistické



První snahy nové vlády o vystěhování loajálních nacionalistů z klíčových funkcí a obnovení neutrality v soudnictví, médiích a dalších klíčových státních orgánech však byly představiteli PiS kritizovány jako nezákonné a pochybnosti vyjádřili i někteří právní experti.



Podle Dénese je jasným ukazatelem směřování vlády její přístup k občanskému prostoru, zejména k občanským a dalším nevládním organizacím. "Dokonce i země jako Francie a Německo tento prostor omezují," řekl.



"Fico několik dní po svém zvolení řekl, že zaútočí na nevládní organizace, a ve Švédsku na ně začali útočit i [krajně pravicoví] Švédští demokraté, jakmile vznikla vláda, kterou podporují. Je to silný ukazatel poklesu respektu k právnímu státu."



Na pozadí dalších omezení občanského prostoru zpráva zdůraznila zejména omezení pokojných protestů, která podle ní v roce 2023 v několika zemích výrazně vzrostla - a to i v těch, které právo na pokojné shromažďování dlouhodobě prosazují.



Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Německo a Švédsko zavedly zákazy protestů, často kvůli konfliktu mezi Izraelem a Gazou, uvedla organizace Liberties, přičemž některé z nich omezily také svobodu projevu, zejména pokud jde o propalestinské vzkazy nebo symboly.



Podle zprávy si úřady vybírají protestující proti klimatu, zejména v západoevropských zemích, jako je Belgie, Německo, Itálie a Švédsko, přičemž zatýkání a stíhání za nenásilné protesty je běžné a stále častější.



V kapitole o svobodě sdělovacích prostředků zpráva uvádí, že v mnoha členských státech vzbuzuje obavy koncentrace vlastnictví sdělovacích prostředků, stejně jako slovní a fyzické útoky na novináře, které byly v roce 2023 zaznamenány v 10 členských státech EU včetně Francie, Německa a Švédska.



Pokud jde o porušování lidských práv, organizace uvedla, že nerespektování práv uprchlíků a migrantů zůstává mezi členskými státy EU "hrozivým problémem", přičemž v mnoha případech došlo k legalizaci tzv. pushbacků, tedy zatlačování žadatelů o azyl zpět za hranici, a k regresi práv nezletilých osob bez doprovodu.



Popsala justiční systémy jako "zpolitizované, podfinancované a nespravedlivé" a uvedla, že zatímco země jako Švédsko podnikly kroky k depolitizaci soudních výběrových řízení, ve Francii, Německu, Řecku, Maďarsku a na Slovensku politizace nadále hrozí.



V Německu, Belgii, České republice a na Slovensku by mechanismy odpovědnosti teoreticky mohly umožnit "vyvíjení politického tlaku ze strany výkonné moci na soudce" - zejména pokud by se k moci dostaly extremistické strany, varovala zpráva.





V Řecku, Itálii a na Slovensku politici otevřeně kritizovali soudní rozhodnutí nebo dávali pokyny v probíhajících kauzách, zatímco v Řecku a Belgii dosáhlo odmítání vlád podřídit se rozhodnutím v případech azylu a ochrany hranic rekordních hodnot.







Podrobnosti v angličtině ZDE

