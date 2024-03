Ruský raketový útok na Oděsu zabil nejméně 20 lidí

15. 3. 2024

Více než 75 zraněných v černomořském městě při nejsmrtelnějším útoku na ukrajinskou civilní oblast za poslední týdny





Ruský útok balistickou raketou zabil v černomořském městě Oděsa nejméně 20 lidí a více než 75 jich zranil, uvedli ukrajinští představitelé.



Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko dostane od ukrajinských sil "spravedlivou odpověď" za podle něj "podlý" úder na město, které bylo tento měsíc téměř každý den napadáno ruskými drony nebo raketami.



Dvě ruské rakety Iskander-M vypálené z Moskvou okupovaného poloostrova Krym zasáhly v pátek obytnou oblast v Oděse, uvedl ve státní televizi regionální guvernér Oleh Kiper. Dodal, že někteří obyvatelé se v důsledku zásahů potýkají s přerušením dodávek plynu a elektřiny.



"Výbuch byl velmi silný, zejména ten druhý... Jedná se o velmi silnou raketu, která z okupovaného Krymu doletí během několika minut," řekl Kiper.



Druhá střela zabila zdravotníka a záchranáře poté, co přispěchali na místo, aby ošetřili lidi zraněné při prvním úderu. Deset lidí utrpělo vážná zranění, uvedl Kiper.



Zelenskyj na Telegramu uvedl: "Naše obranné síly určitě udělají vše pro to, aby ruští vrazi pocítili naši spravedlivou odpověď."



Obyvatelé spěchali darovat krev a ve zdravotnických střediscích se tvořily fronty. Sobota byla vyhlášena místním dnem smutku.



Při útoku byl zničen třípatrový rekreační objekt a nejméně 10 soukromých domů, uvedlo jižní vojenské velení. Těla byla uložena do ochranných fóliových přikrývek, zatímco desítky záchranářů bojovaly s hašením požárů a odklízením trosek.



Oděsa, jeden z největších ukrajinských přístavů, je dlouhodobě terčem ruských útoků, zejména poté, co Moskva vypověděla dohodu uzavřenou OSN, která umožňovala bezpečný průjezd ukrajinských dodávek obilí přes Černé moře.



"Ruský teror v Oděse je známkou slabosti nepřítele, který bojuje proti ukrajinským civilistům v době, kdy nedokáže zajistit bezpečnost lidí na vlastním území," napsal na Telegramu šéf ukrajinského prezidentského štábu Andrij Jermak.



Moskva popírá, že by se při plnohodnotné invazi na Ukrajinu, kterou zahájila v únoru 2022, zaměřovala na civilisty, ačkoli mnoho lidí bylo zabito při častých ruských leteckých útocích po celé zemi.



Ukrajina vyvinula a používá bezpilotní letouny s dlouhým doletem, aby se pokusila Rusku vrátit úder, a tento týden zintenzivnila útoky na řadu ropných rafinerií v době před prezidentskými volbami v Rusku, které se konají 15. až 17. března.





V pátek Ukrajina zaútočila bezpilotními letouny na malou rafinerii v ruské Kalužské oblasti v rámci operace prováděné vojenskou špionážní agenturou GUR, uvedl zdroj z ukrajinské rozvědky pro agenturu Reuters.





