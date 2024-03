Netanjahu schválil plán akce v Rafáhu

18. 3. 2024

Úřad izraelského premiéra uvedl, že plány na útok na město na jihu Gazy zahrnují evakuaci civilistů. Mezitím charitativní loď začala vykládat dlouho očekávanou pomoc v Gaze. Úřad izraelského premiéra uvedl, že plány na útok na město na jihu Gazy zahrnují evakuaci civilistů. Mezitím charitativní loď začala vykládat dlouho očekávanou pomoc v Gaze.

Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua ve svém prohlášení uvedl, že armáda je "připravena" na operaci v Rafáhu spolu s "evakuací obyvatelstva".

Od února Izrael naznačoval pozemní operaci ve městě na jihu Gazy, kde se podle něj drží zbývající bojové jednotky Hamásu. Ve městě se však ukrývá více než 1,5 milionu lidí a spojenci Izraele včetně USA varovali před útokem bez ochrany civilistů.

Mezitím Hamás, islamistická militantní skupina vládnoucí v Gaze, předložil návrh na příměří, který údajně zahrnuje propuštění izraelských rukojmích výměnou za palestinské vězně.

Úřad izraelského premiéra v reakci na to označil návrh za "nerealistický".

Několik hodin poté, co úřad Benjamina Netanjahua oznámil, že premiér podepsal plány na vojenskou operaci v Rafáhu, mluvčí americké Národní bezpečnostní rady John Kirby novinářům řekl, že Bílý dům ještě neobdržel informace o této operaci.

"Neviděli jsme to. Určitě bychom uvítali příležitost to vidět," řekl Kirby a dodal, že USA plán nepodpoří bez "důvěryhodných" návrhů na ochranu civilního obyvatelstva v Gaze.

Ve městě na jihu Gazy se ukrývá více než 1,5 milionu lidí a podporovatelé Izraele, stejně jako USA, varovali před ukvapenou vojenskou operací ve městě, která by vykořenila zbývající bojovníky Hamásu.

Americký prezident Joe Biden řekl, že invaze do Rafáhu by podle něj bez důvěryhodných plánů civilní ochrany překročila "červenou čáru".

Mluvčí izraelské armády Šalicar řekl, že civilisté budou evakuováni na bezpečnější místa, jako je tábor al-Mawasi, a trval na tom: "To je to, co jsme dělali v posledních měsících, a to je přesně to, jak bychom fungovali, pokud jde o Rafáh."

Humanitární organizace však nadále vyjadřují obavy ohledně proveditelnosti evakuace více než 1 milionu uprchlíků.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken při páteční návštěvě Rakouska novinářům řekl, že zatím neviděl plán izraelské vojenské operace v Rafáhu. Dodal však, že každý takový plán musí být "jasný a proveditelný" a musí zajistit, aby civilisté byli "chráněni před nebezpečím".

