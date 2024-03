Mezi dodavateli munice pro českou iniciativu na pomoc Ukrajině jsou ruští spojenci, tvrdí čeští představitelé

19. 3. 2024

čas čtení 2 minuty

Mezi dodavateli munice, kteří se podílejí na české iniciativě poskytnout Ukrajině dělostřelecké granáty, jsou "někteří spojenci Ruska", uvedl Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na nejmenované české představitele. Mezi dodavateli munice, kteří se podílejí na české iniciativě poskytnout Ukrajině dělostřelecké granáty, jsou "někteří spojenci Ruska", uvedl Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na nejmenované české představitele.

Český prezident Petr Pavel v únoru uvedl, že Praha identifikovala 500 000 granátů ráže 155 mm a 300 000 granátů ráže 122 mm mimo Evropskou unii, které by mohly být zakoupeny a odeslány na Ukrajinu poté, co budou na iniciativu vyčleněny potřebné finanční prostředky.

Český premiér Petr Fiala 12. března uvedl, že iniciativa zajistila nákup 300 000 granátů a přijala nezávazné přísliby dalších 200 000.

Čeští představitelé řekli WSJ, že Praze se podařilo využít svých dobrých vztahů s mnoha zeměmi globálního Jihu, které mají velké zásoby zbraní ze sovětské éry a schopnost vyrábět další.

Neupřesnili, kteří ruští spojenci byli mezi dodavateli munice, kteří se na dohodě podíleli.

Podobné žádosti USA a západoevropských zemí vůči potenciálním dodavatelům v Africe, Asii a Latinské Americe byly již dříve odmítnuty, uvedli západní představitelé citovaní médii.

K iniciativě vedené Českou republikou se dosud připojilo zhruba 20 zemí, které mají pomoci financovat dodávky munice. Německo přislíbilo více než 500 milionů eur (544 milionů dolarů), což je největší závazek mezi účastníky, uvedli čeští představitelé.

Česko údajně jako prostředník oslovilo země, o kterých vědělo, že mají buď výrobní kapacity, nebo kompatibilní munici ve skladech, a propojilo je se západní zemí, která zadala objednávku a zaplatila za dopravu.

Česko by pak zorganizovalo logistiku, přičemž dodávky by šly buď přes vlastní hranice, nebo přes třetí země, a pokrylo by jakékoli přímé spojení mezi zemí původu a Ukrajinou, aby neprozradilo dodavatele Moskvě, napsal WSJ.

"Důvěrnost je zde klíčová: Mluvíme a budeme mluvit s kýmkoliv, bez ohledu na to, jaká je jeho loajalita nebo politický postoj – s několika málo výjimkami, jako je Severní Korea," řekl Tomáš Pojar, poradce české vlády pro národní bezpečnost.

Česká iniciativa odhalila rozpor mezi veřejnou vstřícností některých vlád vůči Rusku a jejich otevřeností k soukromému obchodování se spojenci Ukrajiny, uvedl náměstek ministra obrany Jan Jireš.

Podle Fialova bezpečnostního poradce Tomáše Pojara by munice mohla na Ukrajinu začít proudit už v červnu.

