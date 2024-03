Izraelský historik Lee Mordechai: Věcné svědectví o absolutně katastrofální situaci v Gaze, způsobené Izraelem

15. března 2024 Shrnutí Já, Lee Mordechai, povoláním historik a izraelský občan, podávám v tomto dokumentu svědectví o strašlivé současné situaci v Gaze, jak se události vyvíjejí. Obrovské množství důkazů, které jsem viděl a na které se z velké části odvolávám dále v tomto dokumentu, mi stačí k tomu, abych byl přesvědčen, že Izrael v současné době páchá genocidu na palestinském obyvatelstvu v Gaze. Současná válka je zdánlivě izraelskou reakcí na masakr Hamásu ze 7. října 2023, válečný zločin a zločin proti lidskosti, který byl spáchán v rámci dlouholetého konfliktu mezi Izraelci a Palestinci, jehož počátek lze datovat do roku 1917 nebo 1948 (či jiných dat). Ve všech případech se nedomnívám, že historické křivdy a zvěrstva ospravedlňují další zvěrstva v současnosti. Proto považuji reakci Izraele na akce Hamásu ze 7. října za naprosto nepřiměřenou. Odstavce shrnutí obsahují shrnutí mnohem delších oddílů níže. Každý níže uvedený oddíl obsahuje několik desítek odkazů, které vedou k podpůrným důkazům, na nichž zakládám své hodnocení. V posledních pěti měsících Izrael opakovaně masakroval Palestince v Gaze, což mělo za následek smrt více než 30 000 Palestinců - z nichž přibližně 70 % tvoří ženy a děti - do okamžiku napsání tohoto textu. Další desítky tisíc lidí byly zraněny. Tato čísla jsou pravděpodobně podhodnocená, vezmeme-li v úvahu, že Izrael záměrně zničil systém zdravotní péče v Gaze, který je jediným nezávislým zdrojem těchto čísel (z nichž vychází i Izrael, včetně jeho premiéra a armády). Izrael se aktivně snaží způsobit smrt civilního obyvatelstva Gazy. Děje se tak prostřednictvím ničení institucí, které podporují život - jako jsou nemocnice nebo humanitární agentury -, a také tím, že pásmo Gazy dusí od základních potřeb: potravin, vody a léků. V důsledku toho již lidé v Gaze (především děti) začali umírat hlady a dehydratací. Kvůli nedostatku léků se náročné lékařské zákroky, jako jsou amputace a císařské řezy, provádějí bez anestezie. Izrael šel ve snaze zničit strukturu palestinské společnosti ještě dál, když se záměrně zaměřil na kulturní instituce, jako jsou univerzity, knihovny, archivy, náboženské budovy a historické památky. Izraelský diskurz dehumanizoval Palestince do té míry, že naprostá většina izraelských Židů výše uvedená opatření podporuje. Nespočet videí z pásma Gazy nahraných vojáky izraelské armády svědčí o rozsáhlém týrání Palestinců (včetně krutého násilí a dehumanizace), všudypřítomném a normalizovaném rabování a bezohledném ničení všeho druhu majetku bez větších následků. Tento obsah potvrzují i palestinská svědectví, která popisují zkušenosti Palestinců se smrtí, ničením a týráním během jejich zadržování izraelskými bezpečnostními složkami a aparátem. Všechny důkazy, které jsem viděl, jasně naznačují, že cílem Izraele je etnicky vyčistit pásmo Gazy, ať už částečně, nebo úplně. Klíčoví členové izraelské vlády učinili v různých okamžicích války prohlášení potvrzující tento záměr. Několik izraelských ministerstev plánovalo nebo pracovalo na usnadnění takového konce. Izrael vyklízí značné části pásma Gazy demolicí a buldozerováním a zároveň buduje izraelskou vojenskou infrastrukturu a snaží se Palestince zahnat do omezených oblastí již tak hustě osídleného pásma Gazy. Jedním z cílů války je podle izraelské vlády propuštění rukojmích, z nichž více než 130 zůstává v zajetí Hamásu. I zde však důkazy naznačují, že vojenská operace není cestou k jejich propuštění. Do dnešního dne Izrael osvobodil prostřednictvím vojenských operací přesně tři rukojmí, zatímco mnoho dalších přímo či nepřímo svými akcemi zabil. Izraelská společnost je v současné době v otázce rukojmích rozdělena, což je přinejmenším částečně důsledkem akcí izraelské armády a izraelské vlády. Celosvětová pozornost věnovaná Gaze odvedla pozornost od Západního břehu Jordánu. Tam operace Izraele prostřednictvím jeho vojenských sil nebo osadníků od počátku války vedly k zabití stovek Palestinců, etnickým čistkám nejméně 15 místních komunit a prudkému nárůstu násilí a týrání ze strany izraelského státu i židovských osadníků. Vše výše uvedené bylo umožněno díky silné podpoře většiny mainstreamových médií v Izraeli i na Západě, především ve Spojených státech, Velké Británii a Německu. Proválečná kampaň - podporovaná jak státem, tak mainstreamovými médii v těchto místech - legitimizuje izraelské násilí a akce, odvádí pozornost od mnoha událostí v Gaze a přispívá k dehumanizaci Palestinců.

Předmluva

Já, Lee Mordechai, historik a izraelský občan, v tomto dokumentu podávám svědectví o strašlivé situaci v pásmu Gazy, která se v současnosti odehrává. Svůj osobní názor píši z pocitu dvojí odpovědnosti: jako občan, jehož země se dopouští toho, co považuji za těžké zločiny, a jako akademik, který se domnívá, že poté, co jsem zasvětil svou kariéru výzkumu, jsem povinen vystupovat proti bezpráví, zejména když je tak blízko. Píši také proto, že mnohé mezinárodní a izraelské akademické instituce, zejména ty, které mají dobré postavení k tomu, aby se k této otázce vyjádřily, obecně mlčí, což je zklamáním.

Těch relativně málo mých kolegů, kteří se statečně ozvali, je pro mě inspirací.1 Nevěřím, že tento dokument přesvědčí mnoho dalších, aby změnili názor. Píši jej spíše proto, abych veřejně dosvědčil, že během války existovaly a stále ještě existují izraelské hlasy, které s jednáním Izraele důrazně nesouhlasí.

Nejnovější verzi tohoto dokumentu naleznete na mých stránkách academia.edu a na Twitteru, kde je také anglická verze. Starší verze se objevují na mé stránce na Twitteru. Plánuji pokračovat v revizi tohoto dokumentu každých několik týdnů. Do tohoto dokumentu jsem zařadil velké množství odkazů, zejména na videa z Gazy, abych zprostředkoval a objasnil rozsah této události a četnost hrůz, které se v ní dějí, které popisuji.

Ačkoli nejsem právník ani odborník na tuto problematiku, důkazy, které jsem viděl a které níže popisuji, mi postačují k tomu, abych se domníval, že to, co Izrael v současnosti provádí palestinskému obyvatelstvu v Gaze, je zločinem proti lidskosti2 , který odpovídá definici genocidy, jak ji chápu já.3 Nedávné (26. ledna) rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora konstatovalo, že jednání Izraele lze pravděpodobně považovat za genocidu,4 jak na to upozorňovali odborníci před5 i po6 vydání tohoto rozhodnutí - včetně jednání i úmyslu.7 Federální soudce v Kalifornii rozhodl, že jednání Izraele je "pravděpodobně" genocidou.8 Od začátku března Izrael své jednání od rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora nezměnil.9

Dne 7. října 2023 zaútočili bojovníci Hamásu na Izrael, přičemž v Izraeli zabili asi 1 200 lidí, z nichž většinu tvořili civilisté, a asi 250 lidí odvedli jako rukojmí do Gazy. Tato zvěrstva jsou válečnými zločiny a zločiny proti lidskosti. O těchto událostech již psali mnozí jiní v mezinárodních a izraelských médiích a já nemám mnoho nového, co bych k této záležitosti dodal. Hrůzné události ze 7. října - samy o sobě spáchané v rámci historických souvislostí, které se vracejí k dlouholetému konfliktu mezi Izraelem a Palestinci - zahájily současnou válku, která je v kontextu tohoto dokumentu.

Navzdory výše zmíněným zvěrstvům Hamásu se domnívám, že reakce Izraele na události ze 7. října v posledních pěti měsících je i nadále zcela nepřiměřená, nemorální a zločinná.



Při sestavování tohoto dokumentu byla navíc důležitá obsáhlá a důležitá jihoafrická žádost o zahájení řízení a žádost o uvedení předběžných opatření k Mezinárodnímu soudnímu dvoru, z níž jsem vysledoval některé zdroje informací v tomto dokumentu

Můj postoj je založen na mnoha důkazech, které jsem shromáždil zejména od konce prosince 2023. Ve své analýze jsem dal přednost důkazům poskytnutým renomovanými institucemi, jako je Organizace spojených národů, zejména její Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí, který téměř denně vydává aktuální informace o situaci v Gaze, a také zprávám několika humanitárních a lidskoprávních organizací. Využíval jsem také mainstreamová média, zejména v případech faktických zpráv (někdo něco říká). V případech hloubkového investigativního zpravodajství jsem využil také zdroje, jako je izraelský časopis +972/Local Call. Na podporu důkazů, které jsem shromáždil z těchto zdrojů, jsem použil materiály ze sociálních médií obou stran.

Odhaduji, že jsem od začátku války přečetl stovky článků - akademických, těch, které napsali akademici nebo novináři, a dalších. Kromě toho jsem zhlédl tisíce videí a snímků, většinou od Izraelců z pásma Gazy. Mnohé z nich obsahují hluboce znepokojující materiál - násilí, krutost, dehumanizaci a jejich důsledky. Podle svých nejlepších schopností odhaduji, že naprostá většina informací, které jsem uvedl, je spolehlivá, a opakovaně jsem se rozhodl nezařazovat informace z obou stran, o nichž jsem měl pochybnosti. Do tohoto dokumentu jsem zařadil mnoho poznámek pod čarou k pramenům, které jsem použil, aby si zainteresovaný čtenář mohl mé vyprávění vyhodnotit sám.

Tento dokument odpovídá aktualizaci a rozšíření dřívějších verzí mého pojetí situace z počátku ledna, konce ledna a poloviny února 2024, a to v návaznosti na nápady a podněty, které jsem od té doby obdržel. Hlavním účelem dokumentu je stále veřejně vyjádřit svůj názor z pocitu závazku, který mám vůči ideálům lidských práv. Vedlejším účelem je zachovat alespoň některé důkazy, na které jsem narazil při čtení o válce. Doufám, že čtenářům poslouží k lepšímu pochopení okolností v průběhu těchto těžkých dnů v současnosti i v budoucnosti.

Kontext

Samotná Gaza je malý kousek země, který se skládá z přibližně 365 kilometrů čtverečních. Počet jejích obyvatel je asi 2,3 milionu, což z ní činí jednu z nejhustěji osídlených oblastí na planetě.11 Izrael kontroluje hranice Gazy, komunikace, elektřinu, vodu a dokonce i evidenci obyvatelstva.12 Organizace spojených národů, organizace na ochranu lidských práv, ministerstva (včetně ministerstev v USA a Velké Británii) a právní vědci považovali Gazu za okupované území pod kontrolou Izraele již před válkou.13 Tyto rysy, stejně jako geografie a demografie Gazy, zhoršují krizi, kterou uvádím níže. Izrael byl již před současnou válkou předními lidskoprávními organizacemi označován za stát apartheidu (organizací pro lidská práva v návaznosti na závažné a dobře zdokumentované zprávy Human Rights Watch,14, Amnesty International15 a B'Tselem16). To usnadnilo mnoho politik a opatření, které jsem o nichž pojednáváme níže.

Masakr Palestinců

Izrael dosud zabil více než 31 490 obyvatel Gazy, což je přibližně 1,5 % celkové populace Gazy 17.

Počet mrtvých je konzervativní a téměř jistě se bude zvyšovat.18 Toto číslo je izraelskými představiteli akceptováno.19 Číslo nezahrnuje asi 7 000 pohřešovaných osob, z nichž mnohé jsou stále pohřbeny pod sutinami.20 Nezahrnuje ani osoby, jejichž smrt nebyla ohlášena zdevastovanému ministerstvu zdravotnictví Gazy. Podle dostupných veřejných údajů, včetně údajů v Izraeli, tvoří přibližně tři čtvrtiny (cca 73 %) mrtvých v Gaze ženy a děti.21 V polovině února bylo zabito již více než 12 300 dětí.22 Zraněno bylo 73 439 osob (cca 3 % obyvatel Gazy).23

Přestože nařízení Mezinárodního soudního dvora, které vyzvalo Izrael, aby přijal "veškerá opatření v rámci svých pravomocí", aby zabránil zabíjení Palestinců 26. ledna, od okamžiku napsání tohoto článku Izrael nadále zabíjí v průměru více než 100 Palestinců denně.24 Skupina expertů OSN v únoru konstatovala, že vývoz zbraní do Izraele je nezákonný a musí být okamžitě zastaven.25

Sami izraelští mluvčí odhadují, že na každého mrtvého příslušníka Hamásu připadají dva mrtví civilisté a uvedli, že jde o odůvodněný poměr.26 Ve skutečnosti je tento poměr pravděpodobně mnohem horší - podle odhadů zemřelo asi 80-90 % civilistů.27 Podle klíčové vyšetřovací zprávy na toto téma Izrael dobře ví, kolik civilistů bude zasaženo jeho útoky, a přistupuje k bombardování budov bez většího ohledu, často s využitím systému umělé inteligence ("evangelium").28 Asi 40-45 % munice vzduch-země, kterou Izrael shodil na Gazu, je neřízená.29 Během prvních šesti týdnů války Izrael použil bomby o hmotnosti 2 000 liber v oblastech, které označil za bezpečné pro civilisty, nejméně ve 208 případech.30 Kromě toho Izrael použil k palbě na civilisty také čtyřkolky.31 V únoru Amnesty International podrobně vyšetřila čtyři útoky, při nichž zahynulo nejméně 95 civilistů. Všechny se odehrály v jižním gubernátu, který měl být v té době bezpečný, a Amnesty nezjistila žádné známky toho, že by budovy byly legitimními vojenskými cíli nebo že by v nich lidé v budovách byli vojenskými cíli.32 Bývalý asistent generálního tajemníka OSN pro lidská práva uvedl, že izraelský útok na Gazu má pravděpodobně nejvyšší počet zabitých ze všech vojenských zabíjení od rwandské genocidy v roce 1994.33

Míra úmrtí civilistů je šokující, zejména proto, že pokračuje v reálném čase. Generální tajemník OSN prohlásil, že "jsme svědky zabíjení civilistů, které nemá obdoby v žádném konfliktu [v posledních letech]".34 Od začátku operace Izrael zabíjí v průměru asi 100 dětí denně. Tento počet je vyšší než počet dětí zabitých v konfliktních zónách po celém světě za poslední tři roky dohromady a je mnohem vyšší než počet dětí zabitých v jiných válkách 21. století. 35 Jen v říjnu byl počet zabitých dětí v Gaze více než desetkrát vyšší než počet dětí zabitých za celý první rok rusko-ukrajinské války.36 Jak uvedl výkonný ředitel UNICEF, Gaza je "nejnebezpečnějším místem na světě pro dítě".37 UNICEF na začátku února odhadl, že nejméně 17 000 dětí je bez doprovodu nebo odloučeno od svých rodičů.38 Smrt dětí je prominentní na videích z Gazy, často natočených jejich vlastními rodinami.39 Koncem února šéf Lékařů bez hranic (MSF) před Radou bezpečnosti OSN prohlásil, že děti ve věku pěti let členům organizace řekly, že by raději zemřely, než aby nadále zažívaly vysídlení, strach a byly svědky zabíjení svých rodinných příslušníků.40 Jeden gazanský novinář napsal otevřený dopis izraelské společnosti, v němž vylíčil případ šestiletého chlapce, který si lehl spát pod nákladní auto a zmodral zimou. Když ho kolemjdoucí vzbudil a zeptal se ho, co dělá, chlapec odpověděl, že chce, aby ho ráno přejel náklaďák, protože byla zabita celá jeho rodina. Chlapec ještě téhož dne zemřel na podchlazení.41

K 15. březnu bylo zabito 168 zaměstnanců OSN 42. 125 novinářů a pracovníků médií bylo zabito více než všichni novináři zabití za druhé světové války a jejich počet je vyšší než v jakémkoli jiném konfliktu za poslední století.43 Bylo zabito více než 100 univerzitních profesorů, včetně několika předních palestinských akademiků.44 Bylo zabito nejméně 348 zdravotnických pracovníků.45 Izraelské útoky na nemocnice zabily stovky Palestinců. Další zemřeli v důsledku nedostatku zásob 46 nebo nucené evakuace, včetně čtyř předčasně narozených dětí na jednotce intenzivní péče poté, co IDF donutily zdravotní sestru, která se o ně starala, odejít, když vojáci IDF dorazili do nemocnice. Nemluvňata byla ponechána v jejich péči a později byla nalezena během příměří na konci listopadu ve stavu rozkladu, protože nikdo se o ně nestaral.47 Množství mrtvých Palestinců vedlo k tomu, že se všude kopaly hroby i masové hroby.48

Životy Palestinců jsou neuvěřitelně levné. V jednom případě bylo napadeno auto se šesti civilisty, přičemž čtyři z nich zahynuli. A patnáctiletá dívka volala z auta na palestinský Červený půlměsíc, ale během rozhovoru byla zřejmě zabita. Její sestřenice, šestiletá dívka, zavolala znovu a zůstala na lince, vyděšená a obklopená mrtvými členy své rodiny, tři hodiny. Palestinský Červený půlměsíc pro ni vyslal dva zdravotníky a informoval o jejich pohybu IDF. Veškeré spojení s dívkou a zdravotníky bylo ztraceno a o 12 dní později byla v autě nalezena rozkládající se mrtvola dívky, zatímco zdravotníci byli zabiti nedaleko, když tank IDF rozstřílel jejich sanitku.49 V jiném případě vojáci IDF vnikli do rodinného domu a zabili oba rodiče před očima jejich dětí (ve věku 11, 9 a 5 let; nejmladší z nich, postižené mozkovou obrnou, přišlo o oko kvůli granátu, který vojáci hodili).50 V jiném případě poslaly IDF spoutaného vězně, aby doručil zprávu k evakuaci nemocnice v Chán Júnisu, a pak ho zastřelily, když se pokoušel vyjít před bránu.51 Následně IDF nemocnici vybombardovaly.52 Americká lékařka, která se vrátila z Gazy, řekla deníku Los Angeles Times, že během jejího pobytu tam byla na pohotovost přivezena "hrstka dětí" ve věku kolem 5-8 let, které všechny dostaly jedinou ránu z odstřelovače do hlavy.53 Zadrženému Gazanovi byly před přejetím izraelským tankem svázány ruce zipem, a to možná ještě za života. Obrázek jeho zohavené mrtvoly byl sdílen na izraelském telegramovém kanálu s příspěvkem: "Tohle se vám bude líbit!!!".54 Organizace pro lidská práva zdokumentovala další případy, kdy izraelští vojáci úmyslně přejeli desítky palestinských civilistů, když byli naživu.55 V jiném případě voják IDF zastřelil Palestince se zvláštními potřebami před očima jeho matky v nemocnici v Gaze poté, co muž křičel strachy a nebyl zticha, jak mu voják přikázal.56 Jiný voják zabil neozbrojeného 73letého Palestince, který mu naznačil, aby nestřílel. V reakci na to velitel vojákovi řekl: "Signalizoval 'ne ne [rukama]' a vy jste ho sundali? Výborně".57 Podobných příběhů, kdy vojáci IDF úmyslně zabíjeli civilisty, je mnoho.58

Při jedné obzvláště pozoruhodné události, "masakru moukou", bylo zabito nejméně 118 civilistů a více než 700 osob bylo zraněno, když se pokoušeli získat potraviny z konvoje nákladních aut přivážejících humanitární pomoc.59 Palestinci tvrdili, že je IDF zastřelily,60 zatímco IDF tvrdily, že většina obětí zemřela kvůli přeplněnosti a všeobecnému chaosu, při kterém nákladní auta civilisty přejela.61 V obou případech jsou za smrt civilistů odpovědné IDF. Mezinárodní média spíše potvrzovala palestinskou verzi příběhu, částečně proto, že IDF neposkytly důkazy na podporu svých tvrzení (video IDF, které mělo událost zachycovat, bylo zjevně několikrát přestříháno) a existovalo svědectví obyvatel Gazy, kteří masakr zažili.62

Experti OSN a organizace pro lidská práva se shodují ještě důrazněji.63 Ředitel nemocnice al-Awda prohlásil, že naprostá většina zraněných, kteří se po útoku přišli nechat ošetřit (142 ze 176), utrpěla střelná zranění.64 Podle internetových zdrojů a videí bylo mnoho Palestinců hledajících jídlo ve dnech před „masakrem moukou“ po něm zastřeleno na stejném místě.65 Izraelský ministr národní bezpečnosti pochválil vojáky IDF za jejich chování během akce.66 Mezinárodní právo stanoví, že Izrael je povinen dodávat potraviny a vodu v oblastech, kde je okupační mocností. 67 V této souvislosti je pozoruhodné, že Izrael a Spojené státy byly jediné dvě země, které v roce 2021 v OSN hlasovaly proti vyhlášení potravin jako lidského práva.68 Vysoký komisař OSN pro lidská práva zopakoval, že v Gaze není žádný bezpečný prostor.69 Bylo zde nalezeno několik masových hrobů, v nichž byly uloženy mrtvoly Palestinců,70 a další rozložená těla na ulicích.71 Zprávy "dokumentují desítky případů polních poprav, které provedla izraelská armáda".72 Při jedné takové události 19. prosince údajně jednotky IDF popravily nejméně 19 neozbrojených palestinských mužů před zraky jejich rodinných příslušníků.73 Při jiné události bylo nalezeno více než 30 palestinských mrtvol v černých plastových pytlích, se zavázanýma očima a spoutaných.74 Jen o několika z těchto případů informovala i izraelská média.75

V lednovém průzkumu veřejného mínění daly dvě třetiny Izraelců přednost pokračování války v její současné podobě nadměrného bombardování a násilí.76 V únorovém průzkumu veřejného mínění přibližně tři čtvrtiny izraelských Židů podporovaly pokračování vojenské operace do Rafáhu.77

Způsobení smrti civilního obyvatelstva

Izrael od začátku války dusí palestinské obyvatelstvo Gazy.

Množství potravin, paliva, léků a vody je velmi omezené. Absence zásobování v Gaze - obležení - je od začátku války deklarovanou politikou nejvyšších izraelských představitelů.78 Pouze asi 20-30 % z 500 nákladních automobilů potřebných k zásobování Gazy z humanitárních důvodů je povoleno denně a při své snaze narážejí na četné problémy, včetně útoků ze strany IDF.79 V prvních dvou březnových týdnech se uskutečnila pouze polovina plánovaných humanitárních misí do severní Gazy. Druhou polovinu IDF odmítly nebo odložily.80

Od začátku války zažívá Gaza úplný výpadek elektřiny.81 Například ceny pohonných hmot vzrostly o více než 500 procent.82 V severních částech pásma Gazy dosáhla na začátku února cena pytle mouky, která před válkou činila 30 šekelů (~8 dolarů), 500-1000 šekelů (~125-250 dolarů), tedy 15-30krát vyšší.83 Koncem února dosáhla cena talíře s trochou syrového masa a rýže podle sociálních médií 95 dolarů,84 zatímco zdravotní sestra v nemocnici Al-Šifa tvrdila, že nejedla chléb po dobu dvou měsíců, během nichž konzumovala krmivo pro zvířata. 85 Přední odborník OSN na právo na potraviny zároveň označil okolnosti za "situaci genocidy", zatímco Světový potravinový program uvedl, že "lidé již umírají na následky hladu".86 Od poloviny března zemřelo v Gaze 31 lidí (z toho 27 dětí) na podvýživu nebo dehydrataci.87 Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku v této souvislosti před Radou bezpečnosti OSN prohlásila, že "hladomor je [Izraelem] používán jako válečná zbraň".88

V důsledku toho je naprostá většina obyvatel Gazy ohrožena hladomorem. Prakticky všechny domácnosti denně vynechávají jídlo, přičemž 50-80 % domácností prožívá celé dny a noci bez jídla.89 Přibližně 90 % civilistů v Gaze zažívá "vysokou míru akutního nedostatku potravin".90 Koncem ledna upozornil generální ředitel Světové zdravotnické organizace na nedostatek potravin, v jehož důsledku dostává zdravotnický personál a pacienti pouze jedno jídlo denně.91 Přibližně 40 % lidí zažívá "nouzovou úroveň" a více než 15 % (378 000) lidí zažívá katastrofickou úroveň, tedy "extrémní nedostatek potravin, hladovění a vyčerpání schopností zvládat situaci".92 Hlavní ekonom Světového potravinového programu zdůraznil, že "v životě jsem nic podobného neviděl, pokud jde o závažnost, rozsah a pak i rychlost. "93 Významný odborník na hladomor a výkonný ředitel Světové nadace míru prohlásil, že za 40 let své kariéry nikdy neviděl válečný zločin hladomoru spáchaný v takovém rozsahu94 a že "přísnost, rozsah a rychlost ničení struktur nezbytných pro přežití a prosazení obléhání předčí jakýkoli jiný případ hladomoru způsobeného člověkem.

za posledních 75 let".95 Jedna z humanitárních organizací v televizi CNN uvedla, že v Gaze došlo k nejrychlejšímu poklesu výživy, jaký byl kdy u lidské populace zaznamenán.96

V médiích se hovoří o tom, že lidé jedí trávu a pijí kontaminovanou vodu nebo mořskou vodu. 97 Skupina humanitárních organizací, mezi něž patří i UNICEF, koncem února uvedla, že více než 90 % dětí mladších pěti let v Gaze čelí "vážné potravinové nouzi". Podobné procento trpělo infekčními nemocemi, přičemž 70 % z nich mělo v únoru během dvou týdnů průjem.98 Snímky a videa z pásma tato zjištění zřejmě potvrzují.99 Navzdory této situaci požadovali příslušníci IDF další snížení humanitární pomoci Gaze.100 Proti humanitární pomoci Gaze se staví asi 60 % izraelských Židů, což je dlouhodobě stabilní číslo.101 Židovští aktivisté v posledních měsících několikrát zcela zablokovali vstup pomoci do Gazy.102 Vojáci IDF se nechali natočit při ničení a vypalování skladů potravin v Gaze.103

V listopadu se průměrná zásoba vody na osobu v Gaze pohybovala mezi 1,5-1,8 litru denně (minimální průměrný objem vody pro pití a domácí hygienu by měl být 15 litrů),104 v únoru se však toto číslo snížilo na průměrně méně než jeden litr.105 Nedostatek zdravotnického materiálu vedl k provádění lékařských operací, včetně císařských řezů a amputací, bez anestezie a zásob krve.106 Internetové video ukazuje gazanského lékaře, který musel své dceři amputovat nohu na jídelním stole v jejich domě bez anestezie.107 Student medicíny v nemocnici Al-Šifa vypráví, jak musel ve tmě a bez anestezie tři hodiny zašívat obličej chlapci, který byl zraněn při izraelském bombardování.108 Podobných příběhů je mnoho. V důsledku nedostatku zásob se ženy, které se při porodu potýkají s poporodním krvácením, podrobily hysterotomii kvůli nedostatku léků a zásob krve, což jim znemožňuje rodit v budoucnu.109 Regionální ředitel Oxfamu pro Blízký východ uvedl, že "mezi hrůzami a krveprolitím v Gaze jsme nyní v odporné fázi, kdy děti umírají kvůli průjmu a podchlazení. Je otřesné, že na svět přicházejí novorozenci, kteří mají vzhledem k apokalyptickým podmínkám jen malou šanci na přežití." V některých případech musely matky rodit ve třídách plných 70 dalších žen, což ředitel označil za "jednoduše nelidské".110 Počet potratů v Gaze se zvýšil o 300 % ve srovnání s předválečnou situací.111

Zdravotnický systém v Gaze se téměř zhroutil, třetina nemocnic v Gaze a čtvrtina nemocnic v zemi se nachází v havarijním stavu.112 V Gaze je dosud hlášeno přinejmenším mnoho set tisíc případů onemocnění. 113 Do prosince bylo hlášeno více než 100 000 případů průjmu, z toho polovina u dětí ve věku do 5 let (25krát častěji než před válkou).114 Během jediného týdne v polovině prosince bylo denně hlášeno 3 200 případů průjmu (oproti 2 000 za měsíc před válkou). 115 V Gaze připadá v průměru jedna sprcha na 4 500 lidí a jeden záchod na každých 220.116 Významné hlasy izraelské veřejnosti - například bývalý generál a šéf izraelské Rady národní bezpečnosti a oficiální válečný poradce izraelského ministra obrany 117 - se vyslovily pro to, aby nemoci decimovaly civilní obyvatelstvo v Gaze.118 Izrael systematicky likviduje zdravotnický systém v Gaze, čímž jej činí nefunkčním. Koncem února šéf Lékařů bez hranic prohlásil, že "v Gaze nezůstal žádný zdravotnický systém, o kterém by se dalo mluvit".119 Izrael to z velké části zdůvodnil tím, že zdravotnická zařízení byla využívána pro vojenské účely, ale šéf Lékařů bez hranic koncem února prohlásil, že jeho organizace "neviděla žádný nezávisle ověřený důkaz".120

V důsledku výše uvedeného prohlásila vedoucí katedry globálního veřejného zdraví na Edinburské univerzitě v prosinci, že "svět čelí vyhlídce, že do roka zemře téměř čtvrtina z dvou milionů obyvatel Gazy, tedy téměř půl milionu lidských bytostí. Z velké části by se jednalo o úmrtí ze zdravotních příčin, kterým lze předcházet, a o zhroucení zdravotnického systému".121 K podobným a podrobnějším závěrům dospěli i další akademici.122

Izraelský diskurz a dehumanizace Palestinců

Mnohé z výše uvedeného je umožněno důslednou dehumanizací Palestinců, především těch, kteří žijí v Gaze. Tato dehumanizace probíhá z nejvyšších míst izraelského státu. Izraelský premiér popsal konflikt jako "boj mezi dětmi světla a dětmi temnoty, mezi lidskostí a zákonem džungle",123 prohlásil, že "tato válka je válkou civilizace proti barbarství "124 a definoval válku jako boj proti biblickému Amálekovi,125 kterého Bible nařizuje zcela vyhladit.126 Izraelský prezident prohlásil, že Izrael nerozlišuje mezi bojovníky a civilisty, "je to celý národ tam venku, který je zodpovědný".127 On také osobně napsal vzkaz na dělostřelecký granát, který měl být vystřelen do Gazy.128 Izraelský ministr pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost označil Palestince v Gaze za "lidská zvířata".

Podobně se vyjádřilo nejméně pět dalších ministrů vlády.129 Izraelský ministr národní bezpečnosti řekl vojákům pohraniční policie, že by měli střílet na teroristy, i když je teroristé neohrožují, proti předpisům.130 Ministryně pro sociální rovnost a zlepšení postavení žen prohlásila, že je hrdá na trosky v Gaze a že každé tamní dítě bude i za 80 let vyprávět svým vnukům, co Židé udělali.131 Poslanec vládnoucí strany v televizi prohlásil, že mu bylo řečeno, že "je jasné, že musíme zničit [nebo vyhladit, záleží na překladu להשמיד] všechny Gazany".132 Totéž učinili i další politici. 133 Probíhá také institucionalizovaná dehumanizace. IDF provozovaly kanál na Telegramu ("72 panen - bez cenzury"), který informoval izraelské publikum prostřednictvím explicitních a necenzurovaných "exkluzivních" videí a obrázků, které zobrazovaly zabíjení a mrtvoly v Gaze, přičemž používaly explicitní jazyk, který také přirovnával obyvatele Gazy ke švábům a krysám.134 Vojáci IDF sdíleli na sociálních sítích obsah, který výslovně přirovnával Gazany k biblickému Amálekovi (viz výše).135 Jiní vojáci IDF si otevřeli "lovecký klub Hamásu", doplněný nášivkou a logem, a natáčeli se, jak jej drží s palestinskými zadrženými v pozadí.136 Další vojáci nahrávali mnoho obsahu o pomstě a vztahovali jej ke zničení pásma Gazy, včetně ničení, které sami způsobili.137

V listopadu podepsalo 90 izraelských lékařů dopis vyzývající k bombardování nemocnic v Gaze.138 Populární zpěvák během vystoupení pro izraelské vojáky použil dlouhou sérii expresivních výrazů na adresu Gazy.139 Na začátku ledna dlouhý seznam rabínů, akademiků a deseti poslanců vyzval k zastavení veškeré humanitární pomoci Gaze.140 V únoru se bývalý vysoký představitel Mossadu a významný novinář shodli na tom, že děti v Gaze ve věku od pěti let nejsou do konfliktu nezúčastněné, a proto si nezaslouží humanitární pomoc.141 Jedno izraelské médium také s radostí poznamenalo, že počet mrtvých "Arabů" v Gaze v současné válce je vyšší než ve všech předchozích válkách.142 Izraelský kanál na Telegramu se 127 000 sledujícími sdílel obrázek gazanského dítěte s mozkovou obrnou, které zemřelo hlady, jako pokračování filmu E.T.143 Rabín v čele ješivy pro muže v předvojenském věku prohlásil, že podle židovského práva musí být všichni Gazané zabiti, včetně kojenců.144

Dehumanizace Palestinců je nyní všudypřítomná a zjevná v nesčetných videích145 , která prezentují střelbu do civilistů mávajících bílými vlajkami,146 týrání jednotlivců,147 zajatce a mrtvoly,148 radostné poškozování nebo ničení domů 149 , různých staveb a institucí,150 náboženských míst 151 a rabování osobních věcí 152 , stejně jako střelbu do místních zvířat,153 ničení soukromého majetku 154 a hanobení palestinských symbolů.155 Jedno takové video například ukazuje desítky palestinských zajatců z Gazy, kteří sedí v autobuse svázaní a se zakrytýma očima. Izraelský voják pak požaduje, aby chválili jeho rodinu, a prohlašuje, že se zajatci chtějí stát otroky jeho rodiny "na věčné časy".156 Jiné svědectví gazanského lékaře uvádí, že zadržený ředitel zdravotnického komplexu Al-Šifa se musel plazit jako zvíře, na krk mu byl nasazen řetěz a bylo mu nařízeno, aby jedl z misky jako pes.157 Jeden ze zadržených Gazanů uvedl, že vojáci IDF umístili zadržené ženy z Gazy do mužské sekce, přičemž byly zcela nahé, a některým zadrženým ženám ostříhali vlasy.158 Rabování se normalizovalo 159 do té míry, že jeden případ byl s uznáním uveden v populárním pátečním večerním zpravodajství,160 zatímco kanál Telegram prominentního izraelského novináře sdílel obrázek stolu plného peněz s popiskem "Parašutisté [IDF] v Chán Júnisu".161 Vojenský lékař poznamenal, že drancování se stalo „institucionalizované".162

Mnozí vojáci zveřejňují humorná videa o svých zážitcích a ničení v Gaze,163 popř. obsah, který ignoruje válku, například vedení lekce jógy v opuštěném domě v Gaze 164 nebo vojáka, který drží ceduli s reklamou na holičství v Izraeli a kolem něj jsou mrtvoly mrtvých Palestinců. 165 Další fotografie zahrnují vojáky pózující u volebních plakátů místních (izraelských) politiků a restaurační řetězce, které "brzy" přijdou do Gazy.166 Mezi opakující se typy obsahu patří vtipná prezentace spodního prádla gazanských žen 167 nebo pózování s předměty (často hračkami) z opuštěných gazanských domů.168 Levicově orientované izraelské noviny Ha'aretz informovaly o dobrém jídle, které vojáci IDF jedli v opuštěných domech v Gaze ve stejnou dobu, kdy jejich vysídlení majitelé hladověli.169 IDF dokonce přivedly influencery, aby posměšně "zrecenzovali" "hotel" v Gaze.170 Pomsta je opakujícím se tématem mnoha těchto videí.171 Dalšími videi se zabývají The New York Times172 a CNN.173

Jen v lednu vypálily IDF stovky domů a bytů v Gaze, které izraelští vojáci dočasně obsadili, a to bez zákonného schválení postupem, který se stal normativním.174 Izraelští demonstranti se opakovaně pokoušeli blokovat vstup humanitární pomoci do Gazy, včetně uspořádání rautu/protestu těsně u hraniční zdi.175 Při jedné příležitosti IDF zaútočily na potravinový konvoj.176 Na konci února a začátkem března se zhruba polovina misí zaměřených na doručení pomoci do oblastí v severní části pásma Gazy zhroutila, byl jim izraelskými úřady odepřen přístup.177

V únoru IDF střílely do hladovějících Gazanů, kteří si přišli vzít jídlo z konvoje s humanitární pomocí, přičemž jich přes 100 zabily a dalších více než 700 zranily.178 V reakci na to izraelský ministr národní bezpečnosti vyzval k "naprosté podpoře" všech jednotek IDF a zároveň vyzval k zastavení veškeré humanitární pomoci Gazanům.179 Když IDF převezly asi 70 gazanských sirotků na Západní břeh jako gesto dobré vůle Německu, byly ostře kritizovány politiky i vládou.180

Tisíce Palestinců byly zadrženy a přemístěny do táborů na území Izraele.181 Mnoho Palestinců (podle izraelských médií až 85-90 %) je zatčeno bez jakéhokoli konkrétního spojení s Hamásem.182 Podmínky v celém procesu zatýkání a zadržování jsou otřesné, jak nedávno podrobně vylíčil propuštěný gazanský básník.183 Mnoho dalších lidí se podělilo o podobné příběhy, včetně mučení, které zažili.184 Další důkazy poskytují videa na internetu.185 V jednom z nich gazanský lékař, který byl zadržen Izraelem, uvedl, že byl zadržován 45 dní, během nichž měl zavázané oči, spoutané ruce a nohy svázané svorkami, což se rovná mučení. Následně byl propuštěn.186

Do dnešního dne zemřelo nejméně 8 palestinských vězňů a zajatců v izraelských věznicích,187 kde jsou podmínky rovněž otřesné.188 IDF připustily, že zemřeli další zadržovaní Palestinci z Gazy, ale odmítly poskytnout další podrobnosti,189 až začátkem března Ha'aretz odhalil, že ve vazebních táborech IDF zemřelo 27 Gazanů.190 IDF odmítly odpovědět, zda zahájily vyšetřování vojenské policie v souvislosti se smrtí zajatých Gazanů.191 Podle novely zákona, která byla přijata po začátku války, může nyní Izrael zadržovat "ilegální bojovníky" jako vězně až 45 dní bez soudního příkazu nebo vyrozumění jejich rodin a zprostředkování kontaktu zadrženého s právníkem může být odloženo až o 75 dní (nebo půl roku, pokud to schválí soudce).192 Stejný zákon byl například použit k téměř dvouměsíčnímu zadržování a věznění 82leté ženy s Alzheimerovou chorobou.193 Počet žen zadržených v Gaze (a na Západním břehu Jordánu) se od 7. října počítají na stovky. V polovině února skupina odborníků jmenovaná Radou OSN pro lidská práva nalezla důkazy o hrubém porušování lidských práv, včetně držení gazanských žen v kleci v dešti a chladu, bez jídla, sexuálních útoků na zadržené ženy, včetně znásilnění ve dvou případech, a vyhrožování znásilněním a sexuálním násilím, jakož i nahrávání fotografií zadržených žen v ponižujících podmínkách.194 Jedna palestinská žena hovořila o sexuálním, emocionálním a fyzickém týrání, kterému byla vystavena po dobu více než měsíce, kdy byla zadržována.195 Zpráva UNRWA založená na více než stovce rozhovorů s propuštěnými zadrženými obsahovala mnoho hrůzných detailů, například o studentovi práv z Gazy, který byl bit tak silně, že mu zmodraly genitálie a jeho moč ještě několik týdnů obsahovala krev. Byl nucen spát nahý pod širým nebem vedle ventilátoru, který foukal studený vzduch, a pouštěli mu hudbu tak hlasitě, že mu tekla krev z uší.196 Z vyšetřovací zprávy BBC z poloviny března vyplynulo, že IDF bili, ponižovali a několik dní zadržovali desítky zdravotníků z Násirovy nemocnice v Gaze. Britský ministr zahraničí uvedl, že zpráva je "velmi znepokojující".197

Etnické čistky

O etnických čistkách se v izraelském diskurzu otevřeně hovoří, a to i ze strany ministrů vládnoucí strany a vlády. Patří mezi ně ministři financí,198 národní bezpečnosti,199 bývalý ministr informací 200 a bývalý ministr spravedlnosti.201 Diskuse se účastnili i izraelští poslanci.202 Na veřejnost unikl návrh izraelského vládního plánu na přesídlení všech obyvatel Gazy na Sinajský poloostrov (součást Egypta).203 Izrael se také pokoušel přimět USA, aby vyvíjely nátlak na Egypt, aby přijal uprchlíky z Gazy,204 a snažil se přesvědčit několik zemí včetně Konga, aby přijaly palestinské uprchlíky.205 Mezi další místa, která členové izraelské vlády navrhovali jako potenciální místa pro přesídlení, patří Saúdská Arábie, Jordánsko, Evropská unie a Chile.206 Podle izraelských médií projevily Čad a Rwanda zájem přijmout desítky tisíc Palestinců výměnou za štědrou finanční podporu, která zahrnovala i vojenskou podporu.207 V polovině února místní organizace na ochranu lidských práv odhalila, že Egypt buduje vysoce zabezpečenou oblast pro přijímání palestinských uprchlíků.208

Absence jasných válečných cílů nebo jasného konce války umožnila mnoha Izraelcům podpořit přesídlení Gazy židovskými osadami po skončení války.209 Více než 30 pravicových organizací podpořilo tento cíl na konferenci koncem ledna.210 Konference se zúčastnilo celkem 11 ministrů a 15 poslanců (z celkového počtu 120).211 Několik vojáků IDF vyjádřilo vůli přesídlit Palestince z Gazy.212 Průzkumy veřejného mínění z února a března ukazují, že zhruba 20 % lidí z izraelských Židů věří, že by Izrael měl Gazu znovu osídlit.213 Video z konce února ukazuje izraelský civilní traktor, který na území pásma Gazy osévá pole jako "vítěznou fotografii".214 Začátkem března se židovským aktivistům podařilo nakrátko vstoupit do pásma Gazy a pokusit se tam vybudovat osadu. 215 Zdá se, že vojáci IDF postavili "první synagogu v Chán Júnisu",216 další synagogu tamtéž 217 a také třikrát slavnostně otevřeli svitek Tóry (u šejka Radwana ve městě Gaza, na Islámské univerzitě v Gaze a v Chán Júnisu).218 Jeden voják se nechal natočit, jak na trosky zničené mešity v Gaze stříká jeruzalémský Chrám.219 V Chán Júnisu byla údajně otevřena vojenská "pizzerie" IDF a vojáci umístili nápis restaurace rychlého občerstvení, která by mohla být v Gaze brzy otevřena.220 Jiní vojáci drží reklamní nápis americké stavební společnosti z New Jersey (a americkou vlajku) se zničenými budovami v Gaze v pozadí.221 Donna Italia (mezinárodní řetězec pizzerií) zřejmě otevřela pizzerii v domě vysídlené rodiny v Chán Júnisu, aby podpořila vojáky IDF.222

Všechny důkazy, které jsem viděl, naznačují, že Izrael systematicky ničí Gazu, aby ji v budoucnu neobyvatelnou. Izrael údajně svrhl více než 500 tisícikilogramových bomb v hustě obydlené městské oblasti, a to i přes obrovské vedlejší škody, které tyto bomby způsobují (způsobují smrt nebo zranění v okruhu až 365 metrů kolem cíle). Tyto bomby jsou čtyřikrát těžší než největší bomby, které Spojené státy použily při boji proti ISIS v Mosulu.223 Více než 60 % obytných jednotek v Gaze bylo zničeno nebo poškozeno.224 V polovině ledna odborníci na základě satelitních snímků odhadovali, že bylo poškozeno 142 900 až 176 900 budov.225 Izrael zničil nejen budovy, jejichž spojení s bojovníky Hamásu je slabé,226 ale také dlouhý seznam kulturních institucí,227 historických a archeologických památek,228 desítek objektů, které se nacházejí v blízkosti

vládních budov (včetně parlamentu 229 a hlavní budovy soudu) 230 , náboženských budov (více než 223 mešit a 3 kostely 231), univerzit (podle údajů Euro-Med Human Rights Monitor byla zničena většina nebo všechny univerzity v Gaze),232 nemocnic,233 a veřejných knihoven 234 235

Již na začátku prosince izraelské útoky zničily nebo poškodily více než 100 památek 236 včetně staveb ze středověkého, byzantského a římského období v Gaze. Vojáci byli natočeni ve skladu plném starožitností a zdá se, že se objevil příspěvek ředitele Izraelského úřadu pro starožitnosti, který tvrdil, že některé z těchto starožitností byly převezeny do Izraele a prezentovány v Knesetu (příspěvek byl později smazán).237

Více než 60 % všech školních budov bylo poškozeno.238 Jeden z vojáků IDF tvrdí, že jeho jednotka dostala rozkaz zničit vesnici Khuzaʽa, a nahrál video, na kterém je vidět, že misi splnili během dvou týdnů.239 IDF znesvětily nejméně 16 hřbitovů, často buldozerováním.240 Video ukazuje výsledky takové operace, kdy po sobě zanechaly mrtvoly rozeseté po krajině.241 Online video zachycuje vypálení čtvrti Šudžajja při vojenské operaci.242 IDF dále buldozerovaly rozsáhlé oblasti v pásmu Gazy.243 Množství trosek vzniklých zničením obytných oblastí (>8 000 000 tun) bude podle odhadů trvat více než 3 roky, než budou odstraněny.244 Po dvou měsících bojů již Izrael způsobil v Gaze větší destrukci než Sýrie v Aleppu (2012-2016), Rusko v Mariupolu v roce 2022 nebo (proporcionálně) spojenecké bombardování Německa za druhé světové války,245 stejně jako boje proti ISIS v Mosulu (2016-7) a Rakce (2017).246 Ničení v Gaze vedlo k vysídlení přibližně 75 % obyvatel Gazy.247 Důkazy podporují závěr, že se Izrael snaží zničit všechny budovy uvnitř pásma Gazy v okruhu jednoho kilometru od plotu mezi Izraelem a Gazou, aby vytvořil "nárazníkové pásmo".248 Takové ničení označil Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva za "závažné porušení čtvrté Ženevské konvence a válečný zločin".249 V polovině února izraelská média oznámila, že IDF budují silnici, která má pásmo Gazy rozdělit, což naznačuje jejich plány na dlouhodobou okupaci.250 Začátkem března byla její výstavba dokončena,251 umožňuje rychlý pohyb a podle IDF bude v držení Izraele "nejméně další rok".252

Rukojmí

V tomto kontextu se izraelská vláda zdržela vážných kroků k propuštění 134 izraelských rukojmích, kteří zůstávají v Gaze.253 K dnešnímu dni byli z přibližně 240 rukojmích zajatých v Pásmu Gazy osvobozeni tři rukojmí vojenskými operacemi.254 Vojenská operace, při které byly ozvobozeny dvě rukojmí, zabila také asi 100 Gazanů.255 Tři další izraelští rukojmí byli zabiti silami IDF v Gaze, přestože mávali bílými vlajkami a volali o pomoc.256 Další byl zabit při pokusu o záchrannou operaci.257 Tři další byli údajně zabiti plynem, kterým IDF zaplnila tunely.258 Koncem února izraelská zpráva zjistila, že nejméně 10 rukojmích bylo zabito při akcích IDF, včetně případu, kdy IDF bombardovala budovu, o které měla podezření, že se v ní nachází izraelský rukojmí.259 Na druhou stranu dočasné příměří vedlo k propuštění 105 rukojmích. 260 Místo jednání o dalším propuštění rukojmích dává izraelská vláda přednost pokračování vojenské operace, a to i přes zjevné riziko pro rukojmí. Rukojmí, kteří byli propuštěni v rámci předchozí výměny, opakovaně uvedli, že izraelské bombardování, které zažili, patřilo k tomu nejděsivějšímu, co během svého zajetí zažili.261 Mluvčí Likudu, největší strany v izraelském parlamentu, se setkal s rodinami rukojmích a varoval je před prosazováním předčasných voleb, protože "to bude pro rukojmí špatné" a "v takovém období [tj. po volbách] vyplave na povrch spousta špíny".262 Existují další důkazy, že rodiny rukojmích se obávají, že pokud se ozvou příliš hlasitě, mohou být jejich rodinní příslušníci odsunuti na konec seznamu rukojmích, kteří mají být propuštěni.263 V polovině března rezignoval náčelník štábu jednotky IDF zodpovědné za rukojmí, protože měl pocit, že politické vedení Izraele nemá zájem o posun směrem k dohodě.264

Západní břeh Jordánu

Západnímu břehu Jordánu byla v médiích a ve veřejném diskurzu věnována menší pozornost. Nicméně situace od začátku války se rychle zhoršila. Nejméně 15 pasteveckých beduínských palestinských osad tam bylo opuštěno po útocích izraelských židovských osadníků (od 7. října jich bylo zaznamenáno 646).265 V roce 2023 bylo na Západním břehu vysídleno asi 4 000 Palestinců.266 Židovští osadníci zabili několik Palestinců a další zranili, terorizovali a týrali.267 Celkem bylo dosud zabito 418 Palestinců.268 Polovina obětí na Západním břehu od začátku roku 2023 (čtyřikrát více než v roce 2022) byla zaznamenána při operacích, které nezahrnovaly ozbrojené střety. Náměstek jeruzalémského starosty uvedl, že izraelská policie v Jeruzalémě použila ostrou munici a střílela na výtržníky, přičemž počátkem a v polovině října jich pět zabila.269 Od 7. října bylo na Západním břehu zraněno 4690 Palestinců.270 Několik videí zachycuje zabíjení neozbrojených a neohrožujících Palestinců.271 Když izraelský policista zastřelil dvanáctiletého Palestince, který odpálil ohňostroj na oslavu ramadánu, izraelský ministr národní bezpečnosti ho pochválil a řekl, že by měl dostat medaili.272 Izraelští vojáci převlečení za zdravotníky a muslimské ženy vnikli do nemocnice na Západním břehu Jordánu a zabili tam tři neozbrojené bojovníky v jejich postelích, když spali, včetně jednoho, který byl tři měsíce ochrnutý.273 Na několika videozáznamech izraelští vojáci ponižují Palestince,274 bijí je,275 ničí jejich majetek276 nebo veřejnou infrastrukturu277 a ničí palestinské symboly.278 Jeden z vojáků sdílel snímek, na němž tvrdí, že ukradl tašku plnou bankovek.279 Na jiném je vidět voják, který slaví své narozeniny(?) s balónky, zatímco za ním na zemi leží spoutaný a zavázaný Palestinec.280 Na jednom videu izraelské síly unesly nebo zadržely Palestince, oblékly ho do uniformy, spoutaly mu ruce a nohy a zřejmě ho použily jako živý štít.281 Stejně jako v Gaze, i zde se objevují videa, která Palestince ponižují a dehumanizují.282 Na dalších videích osadníci kradou palestinský majetek. 283 Vyšetřovací zpráva deníku Wall Street Journal zjistila, že po 7. říjnu izraelští osadníci na Západním břehu rychle budují nelegální silnice i osady. Izraelská vláda odmítla důkazy, které noviny poskytly, přezkoumat.284

Na Západním břehu je zatýkáno stále více Palestinců. Za první měsíc bojů bylo zatčeno více než 2 200 osob Palestinců. Více než 2 000 Palestinců bylo zadrženo v administrativní vazbě, bez obvinění nebo soudu. Ti byli podle Amnesty vystaveni mučení a ponižujícímu zacházení.285 Online materiál tato tvrzení potvrzuje.286 Mnohá svědectví propuštěných vězňů hovoří o neustálém týrání ze strany vězeňského personálu.287 Jeden z nich nedávno uvedl, že od 7. října po nich dozorci denně vyžadují, aby se plazili zahaleni do izraelské vlajky a líbali izraelskou vlajku, a pokud to odmítnou, bijí je. Jídlo házeli na zem a šlapali po něm.288

Média, propaganda a válka (zřeknutí se odpovědnosti)289

Z prostorových důvodů se tento oddíl zaměří na izraelská a americká média, jakož i na další akce izraelského státu s cílem omezit veřejný diskurz.

Úvod: Cílem propagandy, někdy označované jako veřejná diplomacie, je šíření informací, které mají ovlivnit vnímání veřejnosti. Taková propaganda může zprostředkovávat fakta, lži nebo cokoli mezi tím. Státy a další aktéři v 21. století propagandu běžně používají. Propaganda izraelského státu se často nazývá hasbara.290

Současná válka byla umožněna a usnadněna masivním mediálním úsilím o utváření diskurzu v Izraeli i na Západě - v zemích, jako jsou Spojené státy, Spojené království a Německo. Například server The Intercept upozornil na to, jak si Izrael opakovaně "vybírá téma a vyžaduje celosvětovou pozornost pro svou agendu na úkor jakékoli jiné záležitosti".291 Izrael si jinak udržuje přísnou kontrolu nad médii a jejich zpravodajstvím na podporu vlastní propagandy. Například cenzor IDF vyhlásil na počátku války zákaz informování o 8 tématech bez jejich předchozího schválení. Tato cenzura se vztahuje jak na izraelské novináře, tak na jejich zahraniční kolegy, kteří musí podepsat dokument, že se budou podřizovat cenzorovi, aby dostali novinářské vízum do země.292 Například CNN přiznala, že veškeré své zpravodajství z Gazy vede prostřednictvím své jeruzalémské kanceláře, která je sama sledována cenzorem.293 Izrael zároveň silně omezuje hranice přijatelného veřejného diskurzu. Izraelská policie od začátku války potlačuje protiválečné protesty, a to často s nepřiměřeným násilím. 294 Palestinským občanům Izraele nebylo během války s podporou izraelského Nejvyššího soudu předčasně povoleno protestovat,295 což se později zlepšilo jen částečně. Podobně Izrael bránil vnějšímu oficiálnímu vyšetřování zvěrstev ze 7. října, například tomu, které vedla Rada OSN pro lidská práva.296

***

Izraelský diskurz téměř jednotně ignoruje palestinské hlasy. Téměř žádná pozornost se nevěnuje zkušenostem obyvatel Gazy nebo hrůzám války.297 Namísto toho je izraelské veřejnosti poskytována převažující perspektiva oficiální výpovědi mluvčího IDF, která je zřídkakdy zpochybňována navzdory mnoha příkladům lží a zkreslování skutečnosti ze strany IDF během války.298 Například navzdory izraelským tvrzením o zabití velkého množství bojovníků Hamásu (10 000-13 000 na přelomu února a března),299 nebylo toto číslo v izraelských médiích zpochybněno, zatímco zkoumání BBC nenašlo ve stovkách videí IDF téměř žádné důkazy o tomto čísle a jen malou oporu pro toto číslo ve vlastním zpravodajství IDF.300 V izraelských médiích jsou úmrtí civilistů v Gaze minimalizována, zatímco ničení je sanitizováno prostřednictvím záběrů zničených budov z velké dálky. Většina izraelských médií o zvěrstvech a válečných zločinech, které izraelští vojáci v Gaze prováděli, neinformovala, a ta, která tak učinila, tak učinila až několik měsíců po začátku války.

Nezávislý izraelský narativ v hebrejskojazyčném diskurzu pochází z nezávislých médií, jako např. +972 Magazine a The Seventh Eye, která však mají velmi omezený dosah a zdroje,301 a také nevládní organizace jako B'Tselem a Gisha.302

Proválečný postoj izraelských médií je racionalizovaný, odůvodněný a široce přijímaný. Nový generální ředitel Kanálu 13 řekl v polovině března svým zaměstnancům, že by měli sjednocovat národ zábavou a izraelskou hasbarou (tj. veřejnou diplomacií/propagandou).303 Významný izraelský novinář prohlásil, že podle jeho názoru by měla být žurnalistika využívána k posílení izraelské morálky během války.304 Izraelská média tedy zesilují proválečné hlasy - vnímané jako podporující cíle státu - a umlčují ostatní. Izraelští novináři se vyhýbali informování o obětech přátelské palby v řadách IDF.305 Například izraelské noviny Ha'aretz (považované podle izraelských standardů za levicové) čekaly pět měsíců, než vyzvaly k příměří,306 a to navzdory zdrcujícím důkazům o humanitárních nákladech války, všeobecnému uznání, že izraelský premiér prodlužuje válku kvůli svým osobním zájmům, a zjevné neschopnosti IDF dosáhnout svých vojenských cílů. Jiným příkladem je situace, kdy izraelský režisér získal cenu za film a ve svém vítězném projevu hovořil o izraelském apartheidu, izraelský 11. kanál jej označil za antisemitského 307 , zatímco v deníku Ha'aretz se proti němu objevily nejméně čtyři články. 308 Palestinský občan Izraele, který napsal do novin článek, nesměl použít výraz "Palestinec" pro izraelské občany - a redakce jej změnila na společensky přijatelný výraz "Arabové".309 Izraelský kanál 14 představil obzvláště křiklavé příklady propagace falešných zpráv a opakování nepravdivých tvrzení. V jednom případě například populární moderátorka podrobně rozebírala údajný článek The Atlantic o událostech ze 7. října, jehož cílem bylo zbavit izraelského premiéra odpovědnosti. Krátké následné vyšetřování odhalilo, že článek z časopisu Atlantic nikdy neexistoval.310 V jiném případě kanál odvysílal rozhovor s důstojníkem IDF, který otevřeně lhal o zvěrstvech v obklíčení Gazy dlouho poté, co se tato zvěrstva v izraelských médiích ukázala jako nepravdivá.311

Část izraelské propagandy je institucionalizována prostřednictvím státního aparátu.312 Navzdory skutečným hrůzám útoků Hamásu 7. října izraelští představitelé opakovaně sdíleli obsah, který byl brzy vyvrácen jako nevěrohodný nebo přímo falešný. Většina izraelských médií se rozhodla neinformovat veřejnost o tom, že tyto příběhy byly vyvráceny.313 Sám izraelský premiér v rozhovoru s americkým prezidentem Joem Bidenem uvedl nepravdivé informace, například že Hamás "unesl desítky dětí, svázal je, upálil a popravil".314 Jeho manželka napsala Jill Bidenové příběh o rukojmí drženém Hamásem, které porodilo v Gaze, příběh podporovaný izraelským státem a médii, který byl následně prokázán jako nepravdivý.

IDF tvrdily, že mají ověřené důkazy o uříznutých hlavách dětí, které se později ukázaly jako falešné.316 Média a/nebo IDF propagovaly i další příběhy, jako například vložení dítěte do pece nebo vyříznutí dítěte z břicha matky a jeho probodnutí,317 které se však ukázaly jako falešné. Další příběhy během války, jako například izraelské tvrzení, že centrální bunkr Hamásu se nachází pod nemocnicí al-Šifa, se ukázaly jako nepravdivé.318 Izraelská média navíc odhalila, že IDF vedly během začátku války tajnou kampaň zaměřenou na ovlivňování izraelských občanů. V rámci této kampaně armáda otevřela a provozovala kanál Telegram, který sdílel exkluzivní explicitní obsah ze zdrojů IDF, který ukazoval týrání a dehumanizaci Palestinců, většinou v kontextu Gazy.319

V amerických médiích několik studií a odborníků poukázalo na to, že v nich je všudypřítomná zaujatost vůči Palestincům už po celé století.320 Například průzkum zpravodajství amerických médií o Palestincích ukázal, že pouze nepatrná menšina (méně než 2 %) úvodníků, komentářů a hostujících názorů, které se v New York Times a Washington Post (v letech 1970-2019) zabývaly Palestinou, byla napsána Palestinci.321 Mediální pokrytí začátku války zůstalo silně proizraelské.322 Například šetření deníku The Guardian ukázalo, že zpravodajství CNN je silně zaujaté ve prospěch Izraele, 323 kritika, která se objevila i v samotné této televizi.324 Podobně studie The Intercept zjistila, že již na počátku války se s rostoucím počtem mrtvých Palestinců snižovalo i pokrytí Palestinců v předních novinách ve Spojených státech. Silná emotivní slova byla neúměrně často používána k popisu izraelských úmrtí, nikoli palestinských.325

Výběr jazyka s cílem rozmazat odpovědnost Izraele a zachovat jeho obraz je dlouhodobý. Je zdokumentován a pokračuje po celou dobu války.326

Americká média se také do značné míry vyhýbala vyšetřování událostí, které by mohly vyvolat negativní dojem o Izraeli . Skupina FAIR, která se zabývá sledováním médií, poukázala na to, že americká média chrání své publikum před zprávami o izraelských incidentech s přátelskou palbou při útocích ze 7. října - zprávami, které byly v izraelských médiích široce pokryty.327 Pozoruhodné je, že Ronen Bergman, novinář pracující pro izraelský deník Yediot Ahronot i pro The New York Times, tyto incidenty ve svých publikacích pro Yediot Ahronot vyšetřoval, ale nikoliv ve svých článcích v New York Times.328 New York Times se krátce nebo vůbec nezabýval dalšími negativními narativy o Izraeli, jako je izraelská politika zaměřování se cíe, odpovědnost Izraele za hladovění Palestinců nebo mučení zadržených.329 Naopak hlavní reportáž o masovém znásilňování Hamásem během 7. října v The New York Times získala nadměrné zdroje - včetně finančních prostředků na 150 rozhovorů3 30 - a byla vyžádána samotnými novinami. Nevysvětlitelným způsobem byl příběh svěřen bývalému izraelskému zpravodajskému důstojníkovi bez dřívějších reportérských zkušeností, kterému se také líbil tweet, v němž vyzýval Izrael, aby "z pásma [Gazy] udělal jatka".331 Po jeho zveřejnění nezávislá média i server The Intercept nalezly v reportáži dlouhý seznam zásadních problémů.332

Zacházení s UNRWA jako případ mediálního zkreslení

Jedním z příkladů působení izraelské mediální strategie je zacházení s UNRWA, orgánem OSN odpovědným za podporu palestinských uprchlíků. Tentýž den poté, co Mezinárodní soudní dvůr konstatoval, že je pravděpodobné, že Izrael páchá v Gaze genocidu (26. ledna), Izrael tvrdil, že se 12 zaměstnanců UNRWA podílelo na útocích proti Izraeli ze 7. října.333 Téměř okamžitě 16 dárců UNRWA - západních zemí - prohlásilo, že pozastaví své financování UNRWA. 334 Izraelská a západní média se věnovala příběhu UNRWA, o němž informovala a diskutovala, a pohřbila tak mnohem podstatnější příběh Mezinárodního soudního dvora. Ačkoli Izrael doposud nezveřejnil žádný veřejně dostupný důkaz na podporu těchto tvrzení,335 reportáž britské televizní stanice Channel 4 odhalila dokument, který Izrael údajně zaslal dárcovským zemím UNRWA. Samotný dokument byl nesmírně stručný. Neobsahuje žádné důkazy, ale obsahuje jediný řádek o každém z 12 zaměstnanců UNRWA, kteří měli být pachateli.336 Jiný zpravodajský spis, který Izrael zveřejnil, rovněž neobsahuje žádné důkazy.337 Šéf UNRWA do dnešního dne uvedl, že navzdory opakovaným žádostem Izrael jemu ani jeho organizaci nesdělil žádné podrobnosti o tomto tvrzení.338 Další tvrzení Izraele nebyla nikdy sdělena UNRWA, ale přímo médiím.339 Posudek Národní zpravodajské rady USA hodnotil zapojení hrstky pracovníků UNRWA do událostí ze 7. října "s nízkou důvěrou".340 Slabé důkazy podporující izraelské tvrzení vedly k tomu, že několik zemí, které zastavily financování, ho začátkem března obnovilo.341 Další země tak plánovaly učinit také.342 Podle vlastní uniklé zprávy UNRWA Izrael tlačil na gazanské zaměstnance UNRWA, aby lživě tvrdili, že UNRWA má vazby na Hamás a že se její zaměstnanci podíleli na útocích ze 7. října. Zaměstnanci byli surově zbiti, mučeni a zraněni. Bylo jim vyhrožováno, že bude ublíženo jejich rodinným příslušníkům.343

Izraelští představitelé již dlouho prohlašují, že chtějí UNRWA zavřít.344 Izrael nedávno uvedl, že znovu usiluje o tento cíl,345 což naznačuje, že za tímto účelem proměňuje svá nedávná obvinění ve zbraň. V nedávné válce Izrael a izraelská média uvádějí nebo naznačují, že existuje spojení mezi UNRWA a Hamásem, ale izraelská média nezávisle nevyhodnocují tvrzení IDF ani nezmiňují fakta, jako například, že UNRWA je velmi často kontrolována v rámci OSN,346 ani neinformují své publikum, že všichni zaměstnanci UNRWA byli schváleni Izraelem a každý rok jsou znovu schválováni a že UNRWA dvakrát ročně prověřuje všechny své zaměstnance podle sankčního seznamu Rady bezpečnosti OSN.347 UNRWA také propustila několik zaměstnanců, u nichž bylo v minulosti zjištěno napojení na Hamás. 348 Uzavření UNRWA by navíc výrazně zhoršilo humanitární krizi v Gaze, zatímco diskuse v izraelských médiích neobsahují žádný jasný plán, jak poskytnout Gazanům alternativní pomoc.

Jak jsem, jak doufám, ukázal na základě výše uvedených důkazů, situace v Gaze je strašná katastrofa, která se nám denně odehrává před očima. To nejmenší, co mohu udělat, je shromáždit důkazy a promluvit nyní.





