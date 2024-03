Putin si libuje v roztržce německé koalice kvůli pomoci Ukrajině

18. 3. 2024

Vládnoucí koalice otevřeně bojuje o pomoc Ukrajině, což z Berlína činí snadný cíl pro ruské vlivové operace, upozorňuje James Angelos.

Stranické boje uvnitř německé vládní koalice tří stran nejsou ničím novým, ale málokdy byly rozpory tak otevřené – a málokdy byly sázky pro Evropu vyšší.

Hlavním bodem sporu v posledních dnech a týdnech bylo vytrvalé odmítání kancléře Olafa Scholze poslat na Ukrajinu střely dlouhého doletu Taurus – zbraň, kterou Ukrajinci chtějí, aby mohli útočit na cíle hluboko za frontovou linií, jako je Kerčský most spojující Rusko a okupovaný Krym. Členové Zelených a Svobodné demokratické strany (FDP), Scholzových koaličních partnerů, se důrazně zasazovali o dodávku střel.

Tato klíčová neshoda se v posledních dnech odehrála překvapivě veřejně, což vytvořilo dojem dysfunkce a rozdělení, které nejen podkopalo evropské pokusy signalizovat odhodlání v době, kdy byla zpochybněna americká podpora Ukrajině, ale také učinilo z Němců obzvláště snadné cíle pro ruské vlivové operace.

"Uvidíme, na čem se shodnou," řekl ruský prezident Vladimir Putin o německé debatě o Taurusech v rozhovoru pro ruská státní média, který byl odvysílán minulý týden. "Sledujeme to tak pozorně."

Scholz nedávno zdvojnásobil své Nein a tvrdil, že zásobování Ukrajiny střelami Taurus by riskovalo válku s Ruskem, protože, jak tvrdí, by to vyžadovalo přímé zapojení německých vojáků.

"To je hranice, kterou jako kancléř nechci překročit," řekl Scholz ve středu. "Mám zodpovědnost zabránit tomu, aby se Německo zapojilo do této války."

Politici ve stranách, které tvoří Scholzovu koaliční vládu, se proti tomuto tvrzení postavili a tvrdili, že existují řešení, jak se vyhnout přímému zapojení německých vojsk – a že Scholzův velmi otevřený neklid, jeho opakované zdůrazňování toho, co není ochoten udělat, hrají Putinovi přímo do karet.

V nedávné eseji ve Frankfurter Allgemeine Zeitung se prominentní zákonodárce Zelených Anton Hofreiter spojil s konzervativním opozičním zákonodárcem Norbertem Röttgenem, aby ostře kritizovali Scholzovu rétoriku o Ukrajině a odmítnutí dodat střely a obvinili ho z šíření "strachu a děsu" mezi obyvatelstvem.

"Sdílíme kancléřovy obavy z eskalace války," napsali. "Ale jeho činy riskují přesně tohle. Pokud nyní rozhodně nepodpoříme Ukrajinu, Putin se bude cítit povzbuzen k invazi do dalších zemí."

V nedělním televizním rozhovoru ministryně zahraničí Zelených Annalena Baerbocková vyjádřila otevřenost potenciálnímu řešení, které by mohlo uspokojit všechny strany: Výměna, ve které by Německo poskytlo střely Taurus Velké Británii a Spojené království by na oplátku poslalo na Ukrajinu více svých vlastních raket Storm Shadow. "Byla by to možnost," řekla Baerbocková.

V úterý večer se však zdálo, že Scholz tuto možnost odmítl. "Mám v tom jasno," řekl v kanceláři.

Politici FDP také otevřeně kritizovali Scholze. Marie-Agnes Strack-Zimmermannová, šéfka obranného výboru Bundestagu, ve čtvrtek hlasovala s konzervativními opozičními zákonodárci ve prospěch návrhu na vyslání střel Taurus na Ukrajinu – podruhé, co tak učinila – a rozešla se tak se svou vlastní koalicí.

Odposlechnutý vojenský hovor

Není žádným tajemstvím, že Kreml se snaží zasít rozkol v Evropě a USA. V poslední době však Scholz a jeho vláda tento úkol obzvláště usnadnili tím, že tak otevřeně telegrafovali své obavy a neshody.

To pomáhá vysvětlit, proč Kreml zveřejnil nahrávku zachyceného on-line hovoru mezi vysokými německými vojenskými představiteli, kteří diskutovali o tom, jak by mohly být střely Taurus použity, včetně možného útoku na Kerčský most, což Putinovi umožnilo snadno manipulovat německou domácí debatou.

Ve svém rozhovoru se státními médii Putin hovořil o zachyceném hovoru.

"Především fantazírují, rozveselují se," řekl o německých důstojnících. "Za druhé, snaží se nás zastrašit," dodal. "Pokud jde o Německo, existují problémy ústavní povahy. Mají pravdu, když říkají, že pokud by tyto Taurusy zasáhly tu část Krymského mostu, která je i v jejich chápání bezpodmínečně součástí Ruska, bylo by to porušení ústavy Spolkové republiky Německo."

Zdálo se, že Putin narážel na článek v základním zákoně Německa, který považuje "útočnou válku" za protiústavní. Jinými slovy, zdálo se, že si pohrává se Scholzem a jeho nejhorší obavou: Že Rusové budou považovat použití střel Taurus k zasažení mostu za německou agresi.

Scholzova neschopnost představit jednotnou frontu pomoci Ukrajině uvnitř vlastní vlády vyvolává otázku, jak bude schopen pomoci vytvořit společný kurz mezi evropskými spojenci. Scholz vyzval své evropské protějšky, aby "udělali více" na podporu Ukrajiny, a zároveň zdůraznil, že Německo poskytlo Ukrajině mnohem více vojenské pomoci než kterákoli jiná evropská země.

Francouzští a britští lídři na druhé straně tvrdí, že na bojiště posílají klíčové zbraně, se kterými se skutečně počítá – včetně jejich vlastních střel dlouhého doletu. Zejména rozpory mezi Scholzem a Macronem se v poslední době natolik vyostřily, že se lídři cítili nuceni setkat se v pátek v Berlíně spolu s polským premiérem Donaldem Tuskem ve snaze projektovat evropskou jednotu.

"Mírový kancléř"

Zdá se, že Scholzův postoj ke střelám Taurus je součástí širšího politického úsilí vykreslit se jako "mírový kancléř" – rozvážný evropský vůdce, který ví, jak podpořit Ukrajince a zároveň se vyhnout širšímu konfliktu s Rusy.

V příspěvku na sociálních sítích minulý týden například kancléř zdůraznil odpovědnost Německa za masivní podporu Ukrajiny. "Máme ale také odpovědnost být obezřetní a zajistit, abychom Ukrajině pomohli s podporou a zároveň zabránili tomu, aby se tato válka stala válkou mezi Ruskem a NATO," řekl.

Pro Scholze, který má historicky nízkou popularitu, se balancování na této linii stalo součástí jeho snahy o politické přežití. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že Němci podporují jeho přístup ke střelám Taurus, a to i přes jeho celkovou nepopularitu.

Scholzova snaha být vnímán jako "mírový kancléř" představuje také jakousi tradici pro jeho sociální demokraty, stranu, která během studené války usilovala o uvolnění napětí se Sovětským svazem.

Otázkou je, zda jeho vláda vydrží pohromadě, když se bude pokoušet jít touto cestou, zejména proto, že některé z nejtvrdších kritik tohoto přístupu přicházejí od jeho vlastních koaličních partnerů.

To bylo zřejmé během čtvrteční parlamentní debaty o střelách Taurus v Berlíně.

"Pokud dáme bezskrupulóznímu válečnému zločinci Putinovi najevo, že se bojíme, že se mezi sebou hádáme, že se skláníme před jeho vydíráním a pak děláme příliš málo, pak Vladimir Putin může také dojít k závěru, že může ještě podniknout brutálnější krok – a i toto riziko musí být pečlivě zváženo proti všem ostatním nebezpečím," řekla Agnieszka Bruggerová, zákonodárkyně Zelených.

