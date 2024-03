Elon Musk reagoval na příspěvek krajně pravicového Rakušana spojeného s teroristou z australského Christchurch poté, co mu obnovil účet na Twitteru

19. 3. 2024

Zakladatel Identitárního hnutí Martin Sellner hlásá nadřazenost evropských etnik a v roce 2020 mu byl zakázán přístup na Twitter



Krajně pravicovému Rakušanovi, který před útokem v australském městě Christchurch v roce 2019 dostával dary od teroristy a komunikoval s ním, byl obnoven účet na Twitteru. Na jeden z jeho tweetů odpověděl majitel Twitteru Elon Musk.



Zakladatel takzvaného Identitárního hnutí Martin Sellner, který hlásá nadřazenost evropských etnických skupin, byl v roce 2020 pod bývalým vedením spolu s desítkami dalších účtů spojených s hnutím zakázán na Twitteru v souvislosti s kritikou, jak platforma nakládá s extremistickým obsahem.



Bylo zjištěno, že Tarrant poskytl Sellnerově identitářské organizaci dar ve výši 1 500 eur (2 487 australských dolarů) a že si v roce 2018 vyměnili přátelské e-maily, včetně toho, že Sellner Tarranta pozval na pivo nebo kávu, pokud někdy přijede do Rakouska.



Tarrant skutečně v roce 2018 Rakousko navštívil, ale Sellner popírá, že by se dvojice setkala.



Sellner minulý týden pochválil Muska za obnovení jeho účtu na Twitteru, kde má nyní modré zaškrtnutí spojené s placenými účty a 51 000 sledujících.



"Jsem šťastný a vděčný, že jsem se vrátil na Twitter. Zvláště bych chtěl Muskovi poděkovat za to, že tuto platformu opět zpřístupnil," uvedl. "Doufám, že tento trend bude pokračovat a všichni ostatní, kteří byli zablokováni, se vrátí."



Poté, co Sellner zveřejnil video související s tím, že švýcarská policie zrušila akci, na které hovořil ve švýcarském kantonu Aargau, a uvedl, že mu byl na dva měsíce zakázán vstup do Aargau, Musk reagoval: "Je to legální?".



Minulý měsíc bylo oznámeno, že Německo zvažuje zakázat Sellnerovi vstup do země.



Dr. Josh Roose, odborník na extremismus z Deakinovy univerzity, uvedl, že Sellnerův účet je nejnovějším v dlouhé řadě účtů krajní pravice, včetně vůdce australské Národní socialistické sítě, kterému bylo pod Muskovým vedením povoleno vrátit se na Twitter.



"Shodou okolností všichni z nich nějakým způsobem, formou nebo formou komunikovali s Brentonem," řekl.



"Nyní, když se tyto skupiny vrátily a od té doby, co jim byl povolen návrat na platformu, se všechny navzájem sledují a mezinárodně propojily. Takže to také umožnilo hnutí budovat vazby a kontakty."



Společnost X byla kontaktována s žádostí o komentář. V plamenném rozhovoru s bývalým moderátorem CNN Donem Lemonem tento týden Musk obhajoval ponechání několika antisemitských a rasistických příspěvků na platformě s tím, že nebyly nezákonné.



"Takže, Done, ty miluješ cenzuru, to chceš říct?" Musk řekl.



Lemon odpověděl, že věří v umírněnost, na což Musk odvětil: "Umírněnost je propagandistické slovo pro cenzuru."



Pokud byl příspěvek nezákonný, "odstraníme ho", řekl Musk a dodal, že pokud neporušoval zákon, "dáváme palec na misku vah nebo jsme cenzoři".



Roose upozornil, že to sice může odpovídat Muskovu výkladu svobody projevu v USA, ale účty byly původně odstraněny za šíření nenávisti a pokusy vyvolávat strach na internetu a nic se na tom nezměnilo.



"Není to sice překvapivé, ale jen to signalizuje... je to umožňující vliv, který těmto hnutím poskytuje platformu pro šíření nenávisti."



V lednu australská komisařka pro elektronickou bezpečnost Julie Inman Grantová odhalila, že na základě údajů, které jí společnost X poskytla v období od listopadu 2022 do května 2023, obnovila společnost X 6 103 australských účtů, včetně 194 účtů, které byly pozastaveny za porušení tehdejších zásad společnosti X týkajících se nenávistného chování.



"Řada z těchto obnovených uživatelů byla dříve zakázána za nenávist na internetu," uvedla tehdy Inman Grantová. Pokud pustíte nejhorší pachatele zpět a zároveň výrazně snížíte důvěryhodnost a bezpečnost personálu ... existují jasné obavy ohledně důsledků pro bezpečnost uživatelů."



Společnost X patřila mezi půl tuctu technologických platforem, kterým tento týden australský regulační orgán pro bezpečnost online zaslal právní upozornění s dotazem, jakým způsobem na svých platformách postupují proti extremistickým a teroristickým materiálům. Grant uvedl, že video z masakru v Christchurchi stále koluje po internetu.



Platformám by mohly být uděleny pokuty za to, že na oznámení nereagují do 49 dnů.



Roose uvedl, že vlády se zdráhají podniknout "skutečné kroky", a přestože se spekulovalo o tom, že Austrálie bude následovat USA v případném zákazu TikToku kvůli obavám o bezpečnost, reálně nehrozí, že by X byl zakázán kvůli tomu, že se nedokáže vypořádat s extremismem na platformě, pokud to oznámení eSafety zjistí.





"Jde o ochotu podniknout rozhodné kroky na základě schopnosti jednat a pochopení základních hodnot a občanství, protože i když v reálném životě vám to neprojde, prochází to online, a to je to, co rozkládá demokracii ... která má být založena na vzájemném respektu a uznání druhých."







