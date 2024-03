Rakousko: Politická iniciativa k zajištění dodávek ruského plynu od roku 2025

19. 3. 2024

Šéf WKO Kopf a šéf IV Neumayr vedou kampaň za vytvoření konsorcia, které by využívalo ukrajinské tranzitní plynovody k přivádění plynu ze Sibiře do Evropy, píše Günther Strobl. Šéf WKO Kopf a šéf IV Neumayr vedou kampaň za vytvoření konsorcia, které by využívalo ukrajinské tranzitní plynovody k přivádění plynu ze Sibiře do Evropy,

Blížící se konec dodávek ruského plynu od příštího roku z důvodu neprodloužení tranzitní smlouvy ukrajinskou energetickou společností Naftogaz, a tedy předpokládané vyšší ceny, spojují Hospodářskou komoru (WKO) a Federaci rakouského průmyslu (IV). Oba generální tajemníci, Karlheinz Kopf z Rakouské hospodářské komory a Christoph Neumayr z IV, vyzvali v pondělí ke společné iniciativě co nejdříve, aby se předešlo nejhoršímu.

Adresátem požadavku je ministryně energetiky Leonore Gewesslerová (Zelení). Nepřijala včas zvládnutelná opatření k diverzifikaci nákupů plynu pro podniky dotčené energetickou politikou. Kopf i Neumayr hovořili o "dvou ztracených letech". Wag-Loop, posílení západorakouského plynovodu v délce asi 40 kilometrů mezi Oberkappelem a Bad Leonfeldenem v Horním Rakousku, mohl být uveden do provozu již v roce 2025, pokud by byla přijata včasná reakce.

Režim zvláštního povolení

Například po vyjasnění otázky financování – přibližně 70 milionů z požadovaných 200 milionů eur poskytne ministerstvo financí – bude Wag-Loop k dispozici nejdříve v roce 2027. Aby to fungovalo rychle, měl by být politicky zvážen "zvláštní režim povolení pro Wag Loop", řekl Kopf.

A jak by se mohl ruský plyn, jehož absence by podle názoru Kopfa a Neumayra vedla k vážným problémům s dodávkami a odpovídajícím vysokým cenám v Rakousku, nadále dostávat do střední Evropy, pokud by se Naftogaz stáhl? Mezinárodní konsorcium obchodníků s plynem z postižených států namísto ukrajinského Naftogazu řídí další přepravu ruského plynu. Maďarsko a Slovensko, které stejně jako Rakousko nakupují ruský plyn prostřednictvím ukrajinské plynovodní sítě, již v tomto směru převzaly iniciativu. Je nejvyšší čas, aby se k této iniciativě připojilo i Rakousko. Pravděpodobně jde také o záruky a převzetí rizika, aby se soukromá společnost vůbec účastnila výběrového řízení.

Naléhavá žaloba na Německo

Kopf a Neumayr chtějí ministryni Gewesslerovou pohnat k odpovědnosti i v jiné věci, a to v rychlém zahájení řízení pro porušení práva proti Německu, aby byl poplatek za skladování plynu, který požadují tranzitéři, smeten ze stolu. Ta byla na začátku roku zvýšena pouze z 1,45 eura za megawatthodinu (MWh) na 1,58 eura. To odpovídá přirážce ve výši přibližně sedmi procent z velkoobchodní ceny, pokud je plyn do Rakouska dodáván potrubím přes Německo, říká Kopf. Nejedná se o nic jiného než o jednostranné clo uvalené Německem, a tedy v rozporu s právem EU, a to nejen podle WKO a IV.

Nebezpečí spočívá v tom, že pokud se proti této praxi nebude bojovat, přijdou jí na chuť i další země a budou moci plánovat něco podobného. V Itálii, kde se objevily podobné plány a od dubna se původně diskutovalo o "solidárním poplatku" ve výši 2,19 eura za MWh, byl tento projekt prozatím pozastaven, v neposlední řadě kvůli diskusím v Rakousku, uvedli zástupci obchodu a průmyslu. Kopf i Neumayr nejsou v zásadě proti diverzifikaci nákupů plynu, naopak. Říká se, že je to důležité a rozumné, ale vše se děje s mírou a cílevědomostí.

