Kreml připravuje Rusy na doživotní Putinovu vládu

18. 3. 2024

Poté, co sloužil čtyři funkční období jako prezident a jedno funkční období jako premiér, čímž překonal rekordy všech sovětských vůdců s výjimkou Josifa Stalina, jednasedmdesátiletý Vladimir Putin znovu otevírá dveře volebních místností, aby legitimizoval dalších šest let své vlády. Poté, co sloužil čtyři funkční období jako prezident a jedno funkční období jako premiér, čímž překonal rekordy všech sovětských vůdců s výjimkou Josifa Stalina, jednasedmdesátiletý Vladimir Putin znovu otevírá dveře volebních místností, aby legitimizoval dalších šest let své vlády.

V prezidentských volbách, které začaly v pátek, musí Putin v podmínkách cenzury, represí a totální kontroly nad sčítáním hlasů získat podle příkazu Kremlu zaslaného regionům asi 80 %. To by mu umožnilo překonat svůj vlastní rekord z roku 2018 a zůstat u moci až do roku 2030 – déle než kterýkoli ruský vládce od carevny Kateřiny II.

"Nenechte se mýlit, je to práce na celý život," řekl jeden z partnerů agentury. Podle jiného vysoce postaveného zdroje není Putinovo setrvání u moci otázkou politiky, ale výhradně prezidentova zdraví. A navzdory zvěstem se zdá být pevné, řekl zdroj agentuře Reuters.

Dokonce i nezávislé průzkumy veřejného mínění ukazují, že Rusko je téměř ze 70 % ochotno hlasovat pro Putina, a to navzdory invazi na Ukrajinu, která zanechala zemi s desítkami tisíc mrtvých a rekordním počtem zmrzačených od čečenských válek. Nucené hlasování zaměstnanců veřejného sektoru a zaměstnanců státních firem devalvovaly ruské volby do podoby fiktivního rituálu, jehož výsledek je předem znám.

V Rusku "neexistuje žádná opozice, žádná svoboda, žádná volba", napsal v pátek předseda Evropské rady Charles Michel. Dodal, že gratuluje Putinovi k vítězství "v předstihu".

Poté, co Putin zabil své politické oponenty a přepsal ústavu tak, aby jeho funkční období bylo nulté, může technicky zůstat prezidentem až do roku 2036. Ale pokud to bude nutné, může být ústava znovu změněna, řekl 12. března Sergej Naryškin, ředitel zahraniční zpravodajské služby.

"Může a měla by se měnit v souladu se současnými potřebami ruské společnosti a novými výzvami, které se objevují," zdůraznil, aniž by upřesnil, o jakých potřebách mluví.

Přestože ruská opozice vyhlásila protesty a vyzvala lidi, aby přišli k volebním urnám v poledne 17. března, Kreml nevidí pro Putina problém. "Putin nemá konkurenci – je na úplně jiné úrovni. Západ udělal velmi vážnou chybu, protože pomohl sjednotit významnou část ruské elity a ruského obyvatelstva kolem Putina svými sankcemi a touhou vykreslit Rusko jako padoucha," řekl agentuře Reuters vysoce postavený zdroj.

Páté funkční období, na jehož konci bude Putinovi 78 let, což by z něj mohlo udělat nejstaršího vládce v tisícileté historii Kremlu – staršího než Leonid Brežněv a Konstantin Černěnko, který zemřel v 75 letech – nevyhnutelně přinese Rusku novou vlnu cenzury a digitální kontroly. Soudě podle akcí Roskomnadzoru v posledních měsících, po nezávislých médiích a zahraničních sociálních sítích mohou být v Rusku zablokovány i Youtube a Telegram, řekl Michail Klimarev, šéf Společnosti pro ochranu internetu.

Podle něj Roskomnadzor od 4. března přestal nahrávat seznam zakázaných zdrojů – a nyní může "dělat cokoli" s pomocí blokovacího zařízení, aniž by hlásil nebo zveřejňoval své akce.

Mezitím se postupně uzavírají mezery pro obcházení blokace: Podle kanadského poskytovatele Windscribe rozsah blokování služeb VPN v Rusku již přesáhl rozsah čínských. A v místech připojení ruského internetu ke světu telekomunikační společnosti na žádost ruských úřadů instalují sledovací zařízení, píše The New York Times.

"Sovětský svaz se vrací. A s tím se vrací totální cenzura," říká Mazaj Banzajev, provozovatel ruské VPN Amnezia.

Ani válku, která Rusku přinesla bezprecedentní sankce a první masovou mobilizaci od 2. světové války, nepovažuje Kreml za problém pro Putinovu moc. Sám Putin je přesvědčen, že bude schopen bojovat ještě mnoho let, řekly agentuře Reuters tři zdroje.

