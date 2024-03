Není Babiš jako Blažek, nebo, není Blažek jako Babiš, nebo jsou tak nějak stejní?

14. 3. 2024

čas čtení 4 minuty

Po delším čase se opět strhla politická mela ohledně takové jedné záležitosti: „Já mám kompro, ty máš kompro, kdo má víc?“ Odpovědná koalice vedená skrznaskrz prohnilou ODS rychle sborově haleká, že ona, oni, ony nikdy kompro ani zdaleka, ani náhodou. Stačí ovšem zadat do vyhledávače na internetech dotyčné slovo a už to vyskakuje jeden odkaz za druhým i s pikantními podrobnostmi. Tentokrát se do kompromatu zanořil agent nejpovolanější, vybavený znalostmi z vinárny U Obuvníka. Nadutý oligarcha udělal začátečnickou chybu, když si ve vzteku nepohlídal, komu a co píše. ZDE Kdyby byl by hlídal, byl by klid, protože my jako dědici komunistických reálií jsme tady zvyklí na prapodivné roztodivnosti ze všech stran politického, byznysového i kdovíjakého prostředí, kde jde o moc a peníze a moc.