Hluboké kořeny ohlušujícího mlčení levice k Hamásu

15. 3. 2024

čas čtení 22 minut

Existují vážné ideologické důvody, proč části levice tak těžce sešly z cesty. Důsledky sahají daleko za konflikt na Blízkém východě, píše Yascha Mounk. Existují vážné ideologické důvody, proč části levice tak těžce sešly z cesty. Důsledky sahají daleko za konflikt na Blízkém východě,

7. října byl svět svědkem nejhoršího vyvražďování Židů od holokaustu. Stovky návštěvníků hudebního festivalu byly chladnokrevně zavražděny. Rodiny, které se skrývaly ve svých domovech, byly upáleny zaživa. Židovské matky a otcové v děsivé ozvěně čtyřicátých let prosili své děti, aby zůstaly zticha, aby jejich potenciální vrazi neodhalili, kde se nacházejí. Téměř dvě stě lidí zůstává ve spárech teroristické organizace, která ve své zakládající listině oznámila své genocidní záměry.

Mnoho lidí všech vyznání a přesvědčení si uvědomilo obludnost těchto zločinů. Řada světových lídrů teroristické útoky jasně odsoudila. Soukromí občané sdíleli svůj zármutek na sociálních sítích. Miliony lidí truchlily. Ale navzdory přívalu podpory se také objevil velký kontingent lidí a organizací, kteří zůstali nezvykle zticha – nebo zašli tak daleko, že masakr oslavovali.

I když například britský premiér Rishi Sunak našel jasná slova o Hamásu, BBC vytrvale odmítá nazývat bojovníky Hamásu, kteří zabili více než 1200 lidí , jménem, které je právem vyhrazeno pro ty, kdo se záměrně zaměřují na nevinné civilisty z politických důvodů: Teroristy. Mezitím mnoho škol a univerzit, neziskových organizací a korporací, které se v posledních letech pustily do odsuzování a připomínání všech druhů tragédií, malých i velkých, nezvykle ztichlo.

Některé z nejslavnějších univerzit na světě – včetně Princetonu, Yale a Stanfordu – vydaly prohlášení až poté, co se dostaly pod silný tlak na sociálních sítích. Na Harvardské univerzitě bylo zapotřebí tlaku absolventů a rozhořčeného vlákna Larryho Summerse, bývalého rektora této instituce, aby jeho nástupce přiměl k opožděné akci.

Ještě horší byli lidé a organizace, které pogromy aktivně oslavovaly. Několik poboček Demokratických socialistů Ameriky, kteří do svých řad nadále počítají Alexandrii Ocasio-Cortezovou, povzbuzovalo své stoupence, aby se účastnili shromáždění, která oslavovala teror Hamásu jako spravedlivou formu odporu. Jak napsala sanfranciská pobočka na X, "víkendové události" by měly být považovány za nedílnou součást "práva Palestinců na odpor". Chicagská pobočka hnutí Black Lives Matter dokonce oslavovala teroristy, kteří zavraždili desítky lidí na rave v jižním Izraeli, když spojila nyní smazaný obrázek paraglidisty s popiskem: "Stojím za Palestinou."

Mezitím akademici z předních univerzit pilně obhajovali tyto teroristické útoky jako formu antikoloniálního boje. "Postkoloniální, antikoloniální a dekoloniální nejsou jen slova, která jste slyšeli ve svém EDI workshopu," napsal profesor na fakultě sociální práce na McMaster University v Kanadě. napsal "Osadníci nejsou civilisté," tvrdí profesor z Yaleovy univerzity, který psal pro mainstreamová média včetně The Washington Post a The New York Times.

To vše vyvolává jednoduchou otázku: Jak je možné, že tak významná část levice stojí na straně teroristů, kteří otevřeně oznamují své genocidní záměry? Proč se klíčové instituce tak zdráhají odsoudit jeden z nejhorších teroristických útoků v živé paměti? Co podle nich činí oběti těchto útoků o tolik méně hodnými solidarity než oběti mnoha jiných zvěrstev, která odsoudili?

Ideologické kořeny velkého mlžení

V posledních dnech lidé nabídli mnoho možných vysvětlení tohoto selektivního mlčení. Některé se zaměřují na otevřený antisemitismus. Jiní zdůrazňují, že pochopitelné znepokojení nad nemorálními činy, které izraelské vlády podnikly v minulosti, zaslepilo mnoho aktivistů vůči utrpení nevinných izraelských civilistů. Jiní stále poukazují na to, že institucionální lídři se chtějí vyhnout vyvolání rozzlobených reakcí aktivistů a raději o citlivých otázkách mlčí z prostého strachu o svá pracovní místa.

Každé z těchto vysvětlení obsahuje zrnko pravdy. Někteří lidé na světě jsou skutečně pohlceni jednou z nejstarších nenávistí na světě. Jiní se skutečně přehnaně soustředí na všechno, co Izrael udělal špatně, což je postoj, který je snazší pochopit v případě Palestinců, jejichž předkové byli vysídleni, než v případě levicových aktivistů, kteří po mnoho desetiletí shledávali přešlapy jednoho státu, který je shodou okolností židovský, hodnými mnohem většího odsouzení než podobné nebo větší přešlapy spáchané kýmkoli jiným. A konečně je vskutku pravda, že mnozí rektoři univerzit, lídři neziskových organizací a ředitelé korporací dospěli mezi institucionálními zhrouceními posledních let k přesvědčení, že se musí za každou cenu vyhýbat kontroverzím, mají-li dál pobírat své štědré výplaty.

Dvojí metr, který se v posledních dnech stal tak zřejmým u některých částí levice, má však také hlubší zdroj, který je spíše ideologický než praktický nebo atavistický. V posledních desetiletích nový soubor představ o roli, kterou hraje identita – a měla by hrát – ve světě, proměnil samotnou podstatu toho, co znamená být na levici, a nahradil tak starší sadu univerzalistických aspirací.

Tato nová ideologie, kterou nazývám "syntézou identity", trvá na tom, že na celý svět musíme pohlížet prizmatem kategorií identity, jako je rasa. Tvrdí, že klíčem k pochopení jakéhokoli politického konfliktu je jeho pojetí z hlediska mocenských vztahů mezi různými identitními skupinami. Analyzuje povahu těchto mocenských vztahů prostřednictvím zjednodušujícího schématu, které na základě severoamerické zkušenosti staví takzvané bělochy proti takzvaným "barevným lidem". A konečně vnucuje toto schéma – způsobem, který by se v tehdejším akademickém žargonu dal ironicky nazvat "neokoloniálním" – složitým konfliktům ve vzdálených zemích.

Potíže se strukturálním rasismem

Mnozí zastánci syntézy identity správně poukazují na to, že popis rasismu, který se zaměřuje čistě na individuální přesvědčení nebo motivaci, s sebou nese nebezpečí, že zakryje důležité formy nespravedlnosti. I když mají všichni ty nejlepší úmysly, následky historických nespravedlností mohou zajistit, že mnoho studentů z řad přistěhovalců bude navštěvovat podfinancované veřejné školy nebo že mnoho příslušníků etnických menšin bude na trhu s bydlením znevýhodněno. Proto má podle nich smysl přidat do našeho slovníku nový koncept: Strukturální rasismus.

Jak Cambridgeský slovník vysvětluje, strukturální rasismus se skládá ze "zákonů, pravidel nebo oficiální politiky ve společnosti, které vedou k přetrvávajícímu nespravedlivému zvýhodňování některých lidí a nespravedlivému nebo škodlivému zacházení s jinými na základě rasy a podporují je". Poukazem na to, že některé formy rasismu jsou tímto způsobem "strukturální", jsme schopni lépe zachytit – a doufejme, že napravit – okolnosti, v nichž příslušníci některých rasových skupin trpí značným znevýhodněním z jiných důvodů, než je individuální předpojatost.

To je do té míry, do jaké to jde, věrohodné. Abychom porozuměli současné Americe, je vskutku užitečné přidat do naší konceptuální sady nástrojů pojem strukturálního rasismu. V posledních letech však mnozí zastánci syntézy identity zašli ještě o krok dál: Začali tvrdit, že tento novější koncept strukturálního rasismu by měl zcela nahradit starší koncept individuálního rasismu.

Místo toho, aby část levice uznala, že existují dvě různá pojetí rasismu, z nichž každé svým způsobem pomáhá objasnit skutečné nespravedlnosti, začala rasismus konceptualizovat výhradně strukturálně. "Rasismus," píše jeden internetový průvodce o rostoucím konsensu, "se liší od rasových předsudků, nenávisti nebo diskriminace", protože musí zahrnovat "jednu skupinu, která má moc provádět systematickou diskriminaci prostřednictvím institucionální politiky a praxe společnosti a utvářením kulturních přesvědčení a hodnot, které tuto rasistickou politiku a praktiky podporují".

Ve své nejradikálnější podobě toto tvrzení znamená, že je nemožné, aby člen historicky marginalizované skupiny byl rasistický vůči členovi historicky dominantní skupiny. Vzhledem k tomu, že rasismus nemá nic společného s individuálním přesvědčením nebo vlastnostmi a členové skupin, které jsou relativně bezmocné, nejsou schopni provádět "systematickou diskriminaci" členů skupin, které jsou poměrně mocné, ani ty nejodpornější formy nenávisti nemusí být považovány za rasistické. Jak napsal článek ve Vice: "Je doslova nemožné být rasistou vůči bělochovi."

Výsledkem je znovu a znovu forma selektivní slepoty, kdy příslušníci menšinových skupin vyjadřují bigotní postoje vůči údajně privilegovanějším skupinám, včetně těch, které jsou samy menšinami. Tato neschopnost rozpoznat důležitost tradičnějšího pojetí rasismu znemožňuje pojmenovat, co se děje, když se příslušníci jedné menšinové skupiny stávají oběťmi zločinů z nenávisti spáchaných příslušníky jiné menšinové skupiny, která je nyní považována za více znevýhodněnou. Například v prosinci 2019 dva teroristé zabili policejního detektiva a poté zavraždili tři lidi v košer obchodě s potravinami v Jersey City nedaleko New Yorku. Měli za sebou dlouhou historii zveřejňování antisemitského obsahu na sociálních sítích; jedním z útočníků byl stoupenec hnutí Černí hebrejští Izraelité, které zastává otevřeně antisemitské názory. Ale protože útočníci byli černoši a oběti byly vnímány jako běloši, mnoho zpravodajských kanálů nedokázalo střelbu klasifikovat jako rasistickou, nebo ji považovat za zločin z nenávisti, a to po neuvěřitelně dlouhou dobu.

Potíže s bílým privilegiem

Představa, že veškerý rasismus je strukturální, je hluboce škodlivá, protože institucím ztěžuje otevřít oči vůči formám diskriminace vůči členům skupin, které jsou údajně dominantní. V praxi je situace ještě horší kvůli skutečnosti, že mnoho lidí na levici si nyní osvojilo velmi zjednodušující představu o tom, kdo je dominantní a kdo marginalizovaný – představu, která vnucuje americké pojetí rasy situacím, v nichž spíše zkresluje, než osvětluje základní skutečnosti.

V Severní Americe je nejvýraznějším – i když zdaleka ne jediným – rasovým rozdílem po staletí rozdíl mezi bělochy a černochy. Při posuzování, která skupina je údajně privilegovaná v zahraničním konfliktu, si proto mnoho Američanů myslí, že stačí zjistit, kdo je "bílý" a kdo "barevný". To jim znemožňuje porozumět konfliktům, v nichž příslušné politické štěpení nestaví bělochy proti černochům (nebo obecněji "bílé" proti "barevným").

Například Whoopi Goldbergová opakovaně trvala na tom, že holokaust "nebyl o rase". Vzhledem k tomu, že z amerického pohledu jsou židovští i nežidovští Němci bílí, zjistila, že je nemožné pochopit ideologii, která se soustředí na rasové rozdíly mezi nimi. "Žida na ulici nepoznáte," tvrdila mylně.

V případě Izraele to vedlo většinu pozorovatelů k předpokladu, že mezi Izraelci a Palestinci existuje jasné rozdělení rasových rolí: V jejich myslích jsou Izraelci bílí, Palestinci "barevní". A vzhledem k tomu, že běloši měli historicky moc nad barevnými, posiluje to dojem, že je nemožné, aby se Izraelci stali oběťmi rasové nenávisti.

Tato perspektiva se však opět ukazuje jako natolik zjednodušující, že hraničí s bludem. Goldbergová se mýlila, když se domnívala, že nacisté nebyli schopni rozpoznat Židy; ačkoliv se některým Židům podařilo přežít díky tomu, že se vydávali za "Árijce", mnozí nacisté – a jejich kolaboranti ve střední Evropě – byli velmi úspěšní v odhalování lidí, které podezřívali z toho, že jsou Židé.

Ještě důležitější je, že předpoklad, že většina obětí teroristických útoků byli "bílí" Židé s kořeny v Evropě, je prostě mylný. Nejde jen o to, že existují černí izraelští Židé, jejichž předkové imigrovali z Etiopie, nebo o to, že mezi oběťmi Hamásu bylo mnoho migrantů z Thajska a Nepálu; jde také o to, že Izrael jako celek je nyní domovem více Židů Mizrachim, kteří pocházejí z Blízkého východu, než aškenázských Židů, jejichž předkové dlouho žili v Evropě.

Nechám na jiných, aby spekulovali o tom, zda jsou vizuální rozdíly mezi židovskými a nežidovskými Němci více či méně výrazné než rozdíly mezi Araby a Židy Mizrachim. Význačnost Židů Mizrachim však prozrazuje ještě další způsob, jakým se pokusy vměstnat izraelsko-palestinský konflikt do zjednodušujícího konceptuálního schématu ošklivě zvrtly.

Potíže s dekolonialismem

Vzhledem k současnému demografickému složení země je tvrzení, že izraelští civilisté by měli být považováni za osadníky, kteří jsou lovnou zvěří pro teroristické útoky, dvojnásob cynické. Je cynické, protože žádná politická kauza, jakkoli spravedlivá, neospravedlňuje záměrné útoky na děti a babičky – ani na izraelské, ani na palestinské straně. A je také cynické, protože velká většina Židů Mizrachim byla od konce 2. světové války násilně vysídlena ze zemí Blízkého východu, v nichž jejich předkové žili stovky let, přičemž žádná jiná země než jediný židovský stát na světě jim nebyla ochotna nabídnout bezpečný přístav.

Postkoloniální apologeti teroristických organizací, jako jsou Hamás a Hizballáh, se rádi dovolávají glorifikace násilí u Frantze Fanona. Problém nespočívá jen v tom, že jejich tendenční čtení jeho díla přehlíží způsoby, jakými může být násilí morálně korozivní a politicky destruktivní; jde také o to, že implicitní analogie mezi takzvanými pied noirs (bílí osadníci v Alžírsku, kteří by se mohli bezpečně vrátit do francouzské metropole, pokud by se tak rozhodli) a Židy Mizrachim (kteří by nebyli ani vítáni, ani v bezpečí, kdyby se vrátili do Íránu nebo Iráku, Maroka nebo Alžírska) je tak zavádějící, až je zvrácená.

A přesto tato zavádějící analogie určuje, komu lidé na levici připisují roli oběti a pachatele, což vysvětluje, proč desítky studentských skupin na Harvardu mohou tvrdit, že Izrael je jaksi "zcela zodpovědný" za rozhodnutí Hamásu zavraždit více než 1000 civilistů. Na hlubší úrovni dokonce pomáhá vysvětlit, jak mohou levicoví aktivisté a akademici vnímat hluboce autoritářský a otevřeně teokratický režim, který je otevřeně nepřátelský vůči sexuálním menšinám, jako progresivní hnutí.

Podle mnoha progresivistů to, co rozhoduje o tom, zda by se hnutí mělo považovat za levicové nebo pravicové, je založeno na tom, zda tvrdí, že bojuje za ty, o kterých se domnívají, že jsou marginalizováni. Vzhledem k tomu, že Hamás je organizací neprivilegovaných "barevných lidí" bojujících proti "privilegovaným" "bílým" Židům, je třeba na něj pohlížet jako na součást globálního boje proti útlaku. I když jeho program, který mimochodem zahrnuje násilné potlačování sexuálních menšin v pásmu Gazy, připomíná některé z nejbrutálnějších krajně pravicových režimů na světě, ti, kdo pochodují na podporu Hamásu, je považují za součást globálního boje za pokrokové hodnoty. Jak v roce 2006 řekla Judith Butlerová, ústřední postava této intelektuální tradice, je "velmi důležité" klasifikovat Hamás i Hizballáh jako "sociální hnutí, která jsou progresivní, která jsou levicová, která jsou součástí globální levice".

Je čas na zúčtování se špatnými myšlenkami na levici

V posledních dnech si někteří pozorovatelé začali uvědomovat, jak moc části levice sešly z cesty. Mnoho levicových akademiků bylo upřímně zděšeno, když viděli, jak jejich přátelé a kolegové oslavují vraždění dětí. Rozhodnutí vlivných hnutí, jako je Black Lives Matter, zbožňovat teroristy, vyvolalo všeobecné pobouření. Americký kongresman Shri Thanedar se veřejně zřekl svého členství v DSA.

To je dobrý začátek. Ve svobodné zemi musí mít každý možnost svobodně vyjádřit svou podporu extremistickým organizacím, ať už jsou jakkoli odporné; krok mnoha evropských vlád potlačit protesty na podporu Hamásu nebo uvěznit ty, kdo oslavují teroristické útoky, je zradou liberálních zásad, na nichž by měl být založen náš odpor vůči této ohavné organizaci. Mainstreamové instituce však mohou a rozhodně by měly přestat nekriticky přijímat organizace, jako je BLM, které otevřeně oslavují teroristy. A občané by měli požadovat, aby umírněné politické strany, jako jsou demokraté, přestaly ve svém středu tolerovat členy organizací, jako je DSA, které mlží o morální přípustnosti masového vraždění.

Na černých životech záleží, a to velmi. Kolonialismus zůstává jednou z největších historických nespravedlností. Už dávno by však mělo být jasné, že uznání těchto důležitých faktů je plně slučitelné s vážnými obavami o organizace, které nyní hovoří jménem hnutí Black Lives Matter, a o postkoloniální diskurz, který až příliš často oslavuje násilný odpor vůči každému, kdo je jakkoli zjednodušeně považován za "utlačovatele".

Mnozí zastánci syntézy identity jsou skutečně motivováni dobrými úmysly. Klíčové části této ideologie však nyní poskytují krytí pro formy rasismu a dehumanizace zranitelných skupin, které by měly být prokletím každého, kdo se skutečně zajímá o historické hodnoty levice. Je načase, aby mnoho rozumných lidí, kteří se kousli do jazyka, když tyto myšlenky získaly obrovskou moc v mainstreamových institucích, pozvedli svůj hlas proti nim.

Utrpení, které má přijít

Jakýkoli humánní pohled na svět musí uznat, že civilisté si nikdy nezaslouží trpět kvůli skupině, do níž se narodili, nebo kvůli činům spáchaným těmi, kdo tvrdí, že mluví jejich jménem. Cítím stejnou empatii s palestinskými dětmi, které umírají při bombardování Gazy, jako s židovskými dětmi, které byly zabity při útoku Hamásu na Izrael. Narážky na kolektivní zodpovědnost jsou odporné, i když jsou vyřčeny v reakci na nechutný teroristický útok. Každá smrt civilisty je tragédií stejného morálního řádu.

Zatímco každá civilní oběť si svou tragickou smrt ve stejné míře nezaslouží, morální filozofové po staletí uznávali klíčový rozdíl, jímž se řídí vedení války. Vojenská akce, která je namířena proti vojenským cílům, může být legitimní. I když lze v důsledku takových útoků předvídat některá úmrtí civilistů, vojáci se musí zavázat, že je budou co nejvíce minimalizovat. Naproti tomu vojenská akce je vždy nelegitimní, pokud je cílem zabíjení nevinných, nikoli nezamýšleným vedlejším účinkem.

Tento soubor standardů pomáhá vysvětlit, jak spektakulárně Hamás, organizace, která začala současnou válku dlouho plánovaným překvapivým útokem, který zabil více než 1000 mužů a žen, batolat a babiček, Aškenázů a Mizrachimů, Židů a nežidů, Izraelců a Thajců a Američanů a Kanaďanů a Němců a Číňanů, nedokázal dodržovat nejzákladnější morální pravidla. Nyní by se jím mělo řídit i naše hodnocení izraelských akcí v Gaze.

Je to válka, kterou si Izrael nevybral, a má plné právo se bránit. Žádná demokracie by na svých hranicích netolerovala přítomnost teroristické organizace, která prokázala svou ochotu zapojit se do nevybíravého vraždění civilního obyvatelstva; bylo by vrcholem pokrytectví, kdyby lidé žijící v bezpečí Berlína nebo Paříže, Londýna nebo New Yorku očekávali, že to Izraelci udělají.

Vojenská ofenzíva proti Hamásu je však nesmírně obtížná, protože tato teroristická organizace záměrně umístila velkou část své vojenské infrastruktury doprostřed civilních osad; protože nyní dělá vše, co je v jeho silách, aby zabránil svým vlastním lidem v tom, aby se vzdalovali od vojenských cílů; a také proto, že Egypt, který se obává, že by bojovníci Hamásu mohli destabilizovat vládu nebo dokonce spáchat teroristické útoky na svém území, odmítl většině obyvatel Gazy bezpečný průchod. To vše vysvětluje, proč je pro Izrael tak těžké dosáhnout svých legitimních cílů, aniž by způsobil četné civilní oběti. Neznamená to však, že by Izrael přijal logiku kolektivního trestu tím, že by před totální invazí odřízl přístup k potravinám a pitné vodě, ani by to neznamenalo zprostit ozbrojené síly země povinnosti dělat vše, co je v jejich silách, aby minimalizovaly počet civilních obětí. Když tak Izrael neučiní, je kritika jeho vlády plně oprávněná.

Levice má potenciál k tomu, aby k tomuto okamžiku mocně promlouvala. Aby se jí to podařilo, musí odhodit ideologický žargon, kvůli němuž tolik údajných idealistů podlehlo všudypřítomnému pokušení vymýšlet si důvody, proč je utrpení jedné strany pobuřující, zatímco utrpení druhé strany je slavné. Abychom si zachovali morální klid v ošklivých dnech a týdnech, které jsou nyní na obzoru, musíme obnovit morální univerzalismus, který nám i v té nejtemnější hodině připomíná naši sdílenou lidskost – a bez váhání naříká nad smrtí nevinných, bez ohledu na skupinu, k níž patří.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

