Krize na Blízkém východě: Španělská loď s humanitární pomocí je vidět u pobřeží Gazy, hlásí zprávy

15. 3. 2024

čas čtení 17 minut



Loď Open Arms, která táhne bárku s 200 tunami potravin pro Palestince ohrožené hladomorem, se nachází pět kilometrů od pobřeží Gazy



Španělské plavidlo s humanitární pomocí je vidět u pobřeží Gazy



První plavidlo s humanitární pomocí mířící do obléhaného pásma Gazy prostřednictvím nového námořního koridoru bylo v pátek vidět u pobřeží válkou zničeného území

Videozáznam a fotografie agentury AFP ukázaly španělské plavidlo s humanitární pomocí viditelné u pobřeží Gazy, které táhlo bárku, jež podle španělské charitativní organizace, která ji provozuje, převáží 200 tun potravin pro Palestince, jimž po více než pěti měsících války hrozí hladomor.



Na pobřeží posetém sutinami se v pátek shromáždila hrstka civilistů, aby plavidlo sledovala, ukázaly záběry AFP, i když nebylo jasné, kdy loď skutečně dorazí k pobřeží.



Potraviny dodala americká nevládní organizace World Central Kitchen, která má v Gaze tým stavějící molo, na které bude možné náklad vyložit.



Kypr, středomořská země, která je výchozím bodem námořního koridoru, uvedl, že se připravuje druhé, větší plavidlo, které se vydá na stejnou cestu.



Námořní mise a výsadky však nejsou "žádnou alternativou" k pozemním dodávkám, uvedlo tento týden ve svém prohlášení 25 organizací včetně Amnesty International a Oxfamu.



Ministerstvo zdravotnictví v Gaze ovládané Hamásem zaznamenalo v posledních týdnech nejméně 27 úmrtí na podvýživu a dehydrataci, většinou dětí.

Videozáznam a fotografie agentury AFP ukázaly španělské plavidlo s humanitární pomocí viditelné u pobřeží Gazy, které táhlo bárku, jež podle španělské charitativní organizace, která ji provozuje, převáží 200 tun potravin pro Palestince, jimž po více než pěti měsících války hrozí hladomor.Na pobřeží posetém sutinami se v pátek shromáždila hrstka civilistů, aby plavidlo sledovala, ukázaly záběry AFP, i když nebylo jasné, kdy loď skutečně dorazí k pobřeží.Potraviny dodala americká nevládní organizace World Central Kitchen, která má v Gaze tým stavějící molo, na které bude možné náklad vyložit.Kypr, středomořská země, která je výchozím bodem námořního koridoru, uvedl, že se připravuje druhé, větší plavidlo, které se vydá na stejnou cestu.Námořní mise a výsadky však nejsou "žádnou alternativou" k pozemním dodávkám, uvedlo tento týden ve svém prohlášení 25 organizací včetně Amnesty International a Oxfamu.Ministerstvo zdravotnictví v Gaze ovládané Hamásem zaznamenalo v posledních týdnech nejméně 27 úmrtí na podvýživu a dehydrataci, většinou dětí.

- Výroky egyptského prezidenta Abdela Fattaha al-Sisiho o snaze dosáhnout příměří v Gaze



"Hovoříme o dosažení příměří v Gaze, což znamená příměří, poskytnutí co největšího množství pomoci," uvedl Sisi ve zprávě zaznamenané během návštěvy vojenské akademie.



To by zahrnovalo "omezení dopadu tohoto hladomoru na lidi a také umožnění pohybu lidí v centru a na jihu směrem na sever, s velmi důrazným varováním před vpádem do Rafáhu," uvedl.



"Varovali jsme před tím, co se děje, že nevstupování pomoci povede k hladomoru," dodal Sísí.



Egypt, který se obává vysídlení Palestinců, kteří se tísní v blízkosti jeho hranic, se spolu s Katarem a USA snaží zprostředkovat mezi Izraelem a Hamásem dohodu o příměří a propuštění izraelských rukojmích výměnou za palestinské vězně.



Ve čtvrtek egyptský ministr zahraničí vyzval Izrael, aby otevřel pozemní přechody s Gazou a vpustil do ní více pomoci.



- Po sérii útoků ze strany Íránem podporovaných húsijských povstalců byla v pátek v Rudém moři u Jemenu poškozena obchodní loď raketovým úderem, informovala agentura France-Presse (AFP).



Povstalci tvrdí, že jednají jako součást "osy odporu" spojenců a zmocněnců Íránu na protest proti izraelské válce proti Hamásu v pásmu Gazy.



Útoky Húsíů, včetně smrtícího útoku na loď přepravující volně ložené zboží minulý týden a potopení lodi převážející tisíce tun hnojiva, vyvolaly odvetné údery amerických a britských sil.



- Egypt usiluje o dosažení příměří v Gaze, říká prezident Sísí



Egypt usiluje o dosažení příměří v Gaze, zvýšení přísunu pomoci a umožnění přesunu vysídlených osob z jihu na sever, uvedl v pátek prezident Abdel Fattah al-Sisi, informuje agentura Reuters.



Sísí v nahrané zprávě rovněž varoval před nebezpečím izraelského vpádu do pohraničního města Rafáh.





- Hizballáh řekl Íránu, že by v případné válce s Izraelem bojoval sám, informují zdroje agentury Reuters



Vzhledem k tomu, že v Gaze útočí spojenec Hamásu, navštívil v únoru Bejrút šéf íránských sil Quds, aby s ním projednal riziko, které by hrozilo, kdyby Izrael příště zacílil na libanonský Hizballáh, což by mohla být ofenzíva, která by hlavního regionálního partnera Teheránu vážně poškodila, uvedlo sedm zdrojů agentury Reuters.



V Bejrútu se šéf jednotek Quds Esmail Qaani setkal s vůdcem Hizballáhu Sajjidem Hasanem Nasralláhem, podle těchto zdrojů nejméně potřetí od smrtících útoků Hamásu na jižní Izrael ze 7. října a zničujícího odvetného útoku Izraele na Gazu.



Rozhovor se stočil na možnost plné izraelské ofenzívy na severu, v Libanonu, uvedly zdroje. Kromě poškození Hizballáhu by taková eskalace mohla Írán přimět k razantnější reakci než doposud od 7. října, uvedly tři z těchto zdrojů, Íránci z vnitřního mocenského kruhu.



V posledních pěti měsících Hizballáh, zapřisáhlý nepřítel Izraele, projevil Hamásu podporu v podobě omezeného počtu raket vystřelených přes severní hranici Izraele.



Na dosud neoznámené schůzce Nasralláh ujistil Kááního, že nechce, aby byl Írán zatažen do války s Izraelem nebo USA, a že Hizballáh bude bojovat na vlastní pěst, uvedly všechny zdroje.



"Tohle je náš boj," řekl Nasralláh Kaanímu, uvedl jeden z íránských zdrojů obeznámených s rozhovory.





- Philippe Lazzarini, generální komisař UNRWA, poděkoval Austrálii za obnovení financování této agentury OSN. Ve svém příspěvku na Twitteru napsal: "Děkujeme Austrálii, že se připojila k dárcovským zemím, které zachovaly/zvýšily své financování, a k těm, které nedávno oznámily svůj příspěvek pro UNRWA v této kritické době v Gaze a regionu.



Vaše podpora svědčí o vašem závazku vůči humanitárním zásadám a osudu palestinských uprchlíků během bezprecedentní krize. Doufám, že i další dárci, kteří dočasně pozastavili své příspěvky, učiní podobné oznámení a podpoří agenturu, aby zvrátila rozsáhlý hlad v Gaze a zůstala záchrannou linií pro palestinské uprchlíky v celém regionu.





- Austrálie obnovila financování UNRWA a přislíbila další pomoc pro Gazu



Austrálie obnoví financování Agentury OSN pro pomoc Palestincům (UNRWA), a to několik týdnů poté, co agentura přišla o podporu ve výši stovek milionů dolarů v důsledku izraelského obvinění, že se někteří její zaměstnanci v Gaze podíleli na útoku ze 7. října.



Podle agentury Associated Press (AP) se v pátek k navýšení pomoci pro Gazu zavázala také australská vláda, přičemž ministryně zahraničí Penny Wongová vyjádřila zděšení nad zhoršující se humanitární situací v Gaze.



Austrálie tímto krokem následovala Švédsko, Evropskou komisi a Kanadu, které obnovily financování organizace Unrwa, jejíž mezinárodní financování bylo po dobu vyšetřování obvinění zmrazeno.





"Podle nejlepšího dostupného současného doporučení agentur a právníků australské vlády není Unrwa teroristickou organizací," řekla Wongová novinářům v pátek v Adelaide, když oznamovala balíček pomoci.





- Podle ministerstva zdravotnictví na tomto území vedeném Hamásem bylo od 7. října při izraelské vojenské ofenzivě v Gaze zabito 31 341 lidí. Dodalo, že 73 134 lidí bylo zraněno. Novinářům se nepodařilo nezávisle ověřit údaje o počtu obětí vydané během konfliktu.



- Izraelská armáda prohlásila, že "pokračuje v operacích v Chán Júnisu, provádí cílené nálety na teroristické cíle a likviduje teroristy". Tvrdí, že se zaměřila na bojovníky, kteří se pokusili odpálit raketu na Izrael, a zničila raketomety v oblasti Hamadu.



- Při bodném útoku v izraelském nákupním komplexu Bejt Kama byl těžce zraněn padesátiletý muž.



- Příbuzní některých osob, o nichž se předpokládá, že je Hamás stále drží v Gaze, uspořádali ve čtvrtek v Tel Avivu demonstraci a dočasně zablokovali dálnici. Asi 40 příbuzných zablokovalo silnici, přičemž drželi transparenty s nápisy "Chceme je živé, ne v rakvích" a nesli velké fotografie rukojmích.



- Izraelská armáda uvedla, že ve čtvrtek ráno udeřila na to, co nazvala "teroristickou infrastrukturou Hizballáhu" uvnitř Libanonu. Rovněž uvedla, že zachytila "podezřelý letecký cíl" směřující do Izraele.



- Palestinská společnost Červeného půlměsíce obvinila izraelské bezpečnostní síly, že od 7. října na Západním břehu Jordánu okupovaném Izraelem 95krát zabránily sanitkám dostat se k nemocným nebo zraněným lidem. Konstatuje, že "ohrožují životy v rozporu s mezinárodním humanitárním právem".



- Palestinský prezident Mahmúd Abbás jmenoval premiérem Mohammeda Mustafu, dlouholetého důvěryhodného poradce pro ekonomické záležitosti, uvedla ve čtvrtek oficiální tisková agentura Wafa. Mustafovo jmenování přichází necelé tři týdny poté, co jeho předchůdce Mohammed Shtayyeh rezignoval s odkazem na potřebu změny po útoku Hamásu ze 7. října, který vyvolal válku s Izraelem v Gaze.



- Spojené státy a Spojené království vyzvaly námořní inspekci OSN, aby učinila více pro to, aby zabránila íránským raketám dostat se do přístavů kontrolovaných Húeíi na západě Jemenu.



Vůdce jemenských Húsíů Abdul Malik al-Hútí ve čtvrtek prohlásil, že operace skupiny zaměřené na plavidla se budou stupňovat, aby se zabránilo lodím napojeným na Izrael proplouvat Indickým oceánem směrem k mysu Dobré naděje.



Americká armáda ve čtvrtek uvedla, že Húsíové vypálili dvě protilodní balistické střely z Jemenu směrem k Adenskému zálivu a dvě střely směrem k Rudému moři, ale nebyla hlášena žádná zranění ani škody na amerických nebo koaličních lodích. Ústřední velení americké armády uvedlo, že v oblastech kontrolovaných Húsíi v Jemenu zničilo devět protilodních střel a dva bezpilotní letouny.



Zvláštní vyslanec OSN pro Jemen sdělil Radě bezpečnosti OSN, že čím déle bude válka v Gaze pokračovat a jemenští povstalci Húsíové budou nadále útočit na lodě v Rudém moři, tím větší je riziko, že by Jemen mohl být znovu uvržen do války. Hans Grundberg uvedl, že nebylo možné zaštítit jeho slibné úsilí o obnovení míru v Jemenu, protože skutečnost je taková, že "to, co se děje v regionu, ovlivňuje Jemen - a to, co se děje v Jemenu, může ovlivnit celý region".







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

358

Austrálie spolu s 15 mezinárodními partnery v lednu zmrazila financování Unrwy, čímž se agentura, která v Gaze zaměstnává zhruba 13 000 lidí a je hlavním dodavatelem potravin, vody a přístřeší, ocitla na pokraji finančního kolapsu.Malý počet zaměstnanců agentury byl po těchto obviněních propuštěn.Izrael tvrdí, že 450 zaměstnanců Unrwy bylo členy militantních skupin v Gaze, ačkoli o tom neposkytl žádné důkazy.Podle návrhu, který viděla tisková agentura Reuters, předložil Hamás zprostředkovatelům a USA návrh příměří v Gaze, který zahrnuje propuštění izraelských rukojmích výměnou za svobodu palestinských vězňů, z nichž 100 si odpykává doživotní tresty.Hamás uvedl, že počáteční propuštění Izraelců by podle návrhu zahrnovalo ženy, děti, staré a nemocné rukojmí výměnou za propuštění 700-1000 palestinských vězňů. Součástí je i propuštění izraelských "rekrutek".Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua uvedl, že nové stanovisko Hamásu vychází z "nerealistických požadavků".Egypt a Katar se snaží zmenšit rozpory mezi Izraelem a Hamásem ohledně toho, jak by mělo vypadat příměří, vzhledem k tomu, že humanitární krizi čelí čtvrtina obyvatelstva v poničeném pásmu Gazy hladomoru.V únoru obdržel Hamás návrh z pařížských jednání o příměří v Gaze, který obsahoval 40denní pauzu ve všech vojenských operacích a výměnu palestinských vězňů za izraelské rukojmí v poměru 10:1 - tedy v podobném poměru jako nový návrh na příměří.Izrael tento návrh rovněž odmítl s odkazem na svůj dlouhodobý cíl neukončit válku, dokud nezničí Hamás. Hamás trvá na tom, že dohoda by měla válku ukončit.Podle nejnovějšího návrhu Hamás uvedl, že se dohodne na datu trvalého příměří po první výměně rukojmích a vězňů a že termín stažení Izraele z Gazy bude dohodnut po první fázi, uvádí agentura Reuters.Skupina uvedla, že ve druhé fázi plánu budou propuštěni všichni zadržovaní z obou stran.Pozdě ve čtvrtek Hamás uvedl, že zprostředkovatelům předložil komplexní vizi příměří založenou na zastavení toho, co označuje za izraelskou agresi proti Palestincům v pásmu Gazy, poskytnutí pomoci a podpory, návratu vysídlených Palestinců do jejich domovů a stažení izraelských sil.Agentura Reuters informuje o některých podrobnostech návrhu Hamásu na příměří, včetně propuštění ženských rukojmích výměnou za palestinské vězně.Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua uvedl, že nový návrh, který Hamás předložil zprostředkovatelům, je stále založen na "nerealistických požadavcích". V prohlášení uvedl, že aktuální informace o této otázce budou v pátek předloženy válečnému kabinetu a rozšířenému kabinetu bezpečnosti, informovala agentura Reuters.Hamas ve čtvrtek uvedl, že zprostředkovatelům předložil komplexní vizi dohody o příměří. Podle agentury Reuters je dohoda založena na zastavení izraelské "agrese" proti Palestincům v Gaze, poskytnutí pomoci a podpory, návratu vysídlených osob do jejich domovů a stažení izraelských sil.Návrh Hamásu na příměří zahrnuje také první fázi propuštění izraelských žen, dětí, starých lidí a nemocných rukojmích výměnou za propuštění 700-1000 palestinských vězňů, uvádí Reuters. Propuštěna by měla být stovka palestinských vězňů, kteří si v izraelských věznicích odpykávají doživotní tresty, a propuštění izraelských "rekrutek". Podle návrhu, který viděla agentura Reuters, by se Hamás dohodl na datu trvalého příměří po počáteční výměně rukojmích a vězňů. Po první fázi by byl rovněž dohodnut termín stažení Izraele z Gazy. Hamás uvedl, že ve druhé fázi plánu by byli propuštěni všichni zadržovaní z obou stran.Ministryně zahraničí Penny Wongová oznámila rozhodnutí o rozmrazení nouzového financování ve výši 6 milionů dolarů (5 milionů liber). Rozhodnutí následuje po podobných krocích Kanady a Švédska."Pokud chce OSN vidět více pomoci na severu Gazy, měla by koordinovat více konvojů," řekl Elad Goren, vedoucí civilního oddělení COGAT, orgánu ministerstva obrany, který řídí civilní záležitosti na okupovaných palestinských územích. Goren také uvedl, že 99 % kamionů s pomocí zaslaných do Gazy bylo "schváleno", čímž se ohradil proti zprávám OSN a nevládních organizací, že těžkopádné izraelské kontroly blokují dodávky potravin a dalších nezbytných věcí.Čas hlasování nebyl stanoven a návrh, který získala agentura AP, může být ještě změněn. Spojené státy rozeslaly původní návrh 19. února, den předtím, než vetovaly široce podporovanou rezoluci podporovanou arabskými státy, která požadovala okamžité humanitární příměří, s tím, že by narušila jednání o dohodě o propuštění rukojmích.Palety obsahující 300 tun potravinové pomoci - o 50 % více než první zásilka - by měly být zkontrolovány a naloženy do konce čtvrtka, ale zatím není známo, kdy opustí přístav Larnaka. Arvind Das z Mezinárodního záchranného výboru uvedl, že pomoc na cestě po vodě je "kapkou v moři při pohledu na potřebu".