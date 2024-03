Rozzuřené Maďarsko si předvolalo amerického vyslance kvůli Bidenovu výroku o "diktatuře"

13. 3. 2024

Joe Biden prohlásil, že maďarský premiér Viktor Orbán "usiluje o diktaturu" poté, co se Orbán setkal s Trumpem na Floridě.





Maďarsko si předvolalo amerického velvyslance kvůli výroku amerického prezidenta Joea Bidena, který řekl, že premiér Viktor Orbán chce diktaturu.



Maďarský vůdce v pátek odcestoval na Floridu na jednání s Donaldem Trumpem během návštěvy, při níž se nesetkal s nikým z Bidenovy administrativy.



Během předvolební akce ve Filadelfii se Biden zmínil o setkání Trumpa s maďarským politikem: "Víte, s kým se dnes setkal dole v Mar-a-Lago? S Orbánem z Maďarska, který na rovinu prohlásil, že si myslí, že demokracie nefunguje, a chce diktaturu."



Organizace na ochranu práv a evropské metropole opakovaně vyjádřily obavy, že Orbán a jeho strana Fidesz podkopávají v Maďarsku kontrolní mechanismy a rovnováhu. V roce 2014 Orbán památně prohlásil, že buduje "neliberální" stát.



A západní spojenci Maďarska jsou také stále více znepokojeni vazbami Maďarska s Moskvou a Pekingem, zatímco vztahy s Washingtonem dosáhly nejnižšího bodu.



Bidenovy výroky se však setkaly s rozhořčením maďarských politiků.



Péter Szijjártó, maďarský ministr zahraničí, odmítl slova amerického prezidenta jako "lži".



Na úterní tiskové konferenci uvedl, že americký velvyslanec v Budapešti David Pressman byl předvolán k vysokému maďarskému představiteli.



"Požádali jsme pana velvyslance, aby nám ukázal citát s místem a časem," řekl Szijjártó a popřel, že by Orbán kdy řekl to, co Biden zmiňoval. "Je to velmi vážná urážka."



Szijjártó pokračoval: "Nejsme povinni přijímat takové lži od kohokoli, i když je to prezident Spojených států."



V prohlášení uvedl mluvčí amerického velvyslanectví v Budapešti: "Můžeme potvrdit, že velvyslanec Pressman byl dnes ráno ministerstvem zahraničních věcí 'předvolán' na 'naléhavou' schůzku v souvislosti s výroky prezidenta Spojených států o Maďarsku. Velvyslanec Pressman vždy vítá příležitost diskutovat s naším spojencem o stavu maďarské demokracie."



Orbánovo setkání s Trumpem vyvolalo v Budapešti i ve Washingtonu pozdvižení kvůli obavám, že maďarský vůdce by mohl v rozhovorech s konzervativními americkými představiteli vznášet kremelské argumenty.



Po setkání Trump Orbána pochválil v příspěvku na sociálních sítích.



"Viktor je skvělý vůdce, kterého si váží celý svět. Maďarsko je díky jeho silné imigrační politice bezpečnou zemí, a dokud on bude v čele, vždy tomu tak bude!" napsal.



Orbán Trumpa rovněž pochválil - zejména pokud jde o politiku vůči Ukrajině.



V rozhovoru pro maďarská státem kontrolovaná média po návštěvě premiér označil Trumpa za "muže míru".



"Na ukrajinsko-ruskou válku nedá ani halíř. Proto válka skončí, protože je zřejmé, že Ukrajina se nedokáže postavit na vlastní nohy," řekl Orbán.





Na otázku, co se stane, pokud Biden vyhraje volby, Orbán řekl: "To by bylo špatné."





