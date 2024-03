Polsko odvolalo 50 velvyslanců jmenovaných bývalou pravicovou vládou

15. 3. 2024

Polsko odvolává 50 svých velvyslanců v rámci snah nové proevropské vlády o zlepšení diplomatických misí v náročném období, uvedlo polské ministerstvo zahraničí.



Ve svém prohlášení ministerstvo uvedlo, že obměna vyslanců je "nezbytná" a poslouží "lepšímu a profesionálnímu plnění obtížných úkolů", kterým čelí polská zahraniční politika.





Polský premiér Donald Tusk prohlásil, že v době, kdy se sousední Ukrajina brání plnohodnotné ruské válce, je nezbytné mít tým loajálních vyslanců. Zdůraznil, že se nejedná o "odvetu" vůči jeho předchůdcům.



Všichni diplomaté byli jmenováni předchozí pravicovou vládou, která vládla osm let až do prosince, kdy v polských volbách získala celkovou většinu trojkoalice opozice a ujala se moci s Donaldem Tuskem jako premiérem.



Vládní prohlášení nejmenovalo žádného z velvyslanců, které ministr zahraničí Radek Sikorski odvolal, a neřeklo, kdy budou odvolaní velvyslanci nahrazeni nebo zda budou některé zahraniční posty omezeny.



Ministerstvo však uvedlo, že tato procedura byla zahájena.



Agentura Associated Press uvedla, že odvolání diplomatů nemusí schválit prezident Andrzej Duda, který je spojován s předchozí pravicovou vládou a je vůči Tuskovi kritický.



Tusk uvedl, že má vysoké mínění o práci polského velvyslance v USA Marka Magierowského, což naznačuje, že konkrétní vyslanec by nemusel být odvolán.



Vládnoucí nacionalistická strana Právo a spravedlnost (PiS) byla během svého působení u moci obviňována z toho, že v Polsku narušuje právní stát, omezuje právo na potrat a útočí na menšiny. Její kroky vyvolaly spor s EU v různých otázkách, od nezávislosti soudů až po práva LGBTQ+.



Poté, co byl Tusk v prosinci potvrzen ve funkci premiéra, slíbil, že "vše napraví".





"Budeme schopni napravit chyby, aby se všichni bez výjimky mohli cítit jako doma," řekl tehdy.







