Británie: V předvolebně vypjaté atmosféře zápasí šéf Konzervativní strany s dalším skandálem

14. 3. 2024

čas čtení 8 minut

Mám vždycky určité pochybnosti, píše Jan Čulík, zda tu mám informovat o dalším britském vnitropolitickém skandálu, jevícím se jako další bouře ve sklenici vody, ale nešť. Je to důkazem, že britští konzervativci nezvládají.

V pondělí přinesl deník Guardian exkluzivní informaci, že největší finanční dárce Konzervativní straně, podnikatel Frank Hester, který za poslední rok věnoval konzervativcům 10 milionů liber (300 milionů Kč), řekl před několika lety, že při pohledu na černošskou (donedávna) labouristickou poslankyni Diane Abbottovou, "máte chuť nenávidět všechny černošky", a prohlásil, že tato poslankyně "by měla být zastřelena".

To je trochu na hraně, protože v posledních letech byli v Británii zavražděni už dva poslanci.



Od pondělka se britská média nezabývají skoro ničím jiným. Premiér Rishi Sunak konečně po určité pauze přiznal, že tyto výroky jsou rasistické, ale nechce dárci těch 10 milionů liber vrátit (oni už je asi konzervativci utratili), jak to mnoho lidí požaduje, nejen opozice, ale i řada lidí v Konzervativní straně.





Hester, podnikatel ze Západního Yorkshiru, vede firmu Phoenix Partnership (TPP), která se zabývá zdravotnickými technologiemi a od roku 2016 jí britské zdravotnictví a další vládní orgány zaplatily více než 400 milionů liber, především za péči o 60 milionů britských zdravotnických záznamů. Za necelé čtyři roky vydělal na smlouvách s ministerstvem zdravotnictví a sociální péče (DHSC) 135 milionů liber.



V květnu 2023 věnoval Hester konzervativcům 5 milionů liber a tento měsíc oznámil další dar ve výši 5 milionů liber, který strana přijala od jeho společnosti v listopadu loňského roku. S odstupem několika měsíců do příštích parlamentních voleb mluvčí strany potvrdil, že je nyní jejím "historicky největším dárcem".



Labouristé vyzvali konzervativce, aby vrátili dar ve výši 10 milionů liber od Hestera a jeho společnosti.



Po zveřejnění výroků se v prohlášení TPP uvádí, že Hester "uznává, že se před několika lety na soukromém setkání hrubě vyjádřil o Diane Abbottové, ale jeho kritika neměla nic společného s jejím pohlavím ani barvou pleti". V prohlášení se uvádí, že Hester nesnáší rasismus, "v neposlední řadě proto, že jej zažil jako dítě irských přistěhovalců v 70. letech 20. století".



V prohlášení se dále uvádí: "Dnes dvakrát volal Diane Abbottové, aby se jí pokusil přímo omluvit za bolest, kterou jí způsobil, a svých výroků hluboce lituje. Chce dát jasně najevo, že rasismus považuje za jed, který nemá ve veřejném životě místo."



Právníci společnosti TPP již dříve uvedli, že společnost podporuje rozmanité a inkluzivní pracoviště s významným podílem zaměstnanců z řad etnických menšin a že Hesterovy výroky byly zkresleny a vytrženy z kontextu a nejsou pravdivou ani přesnou charakteristikou společnosti ani Hestera.



V rozhovoru z minulého týdne Hester pochválil Rishiho Sunaka za přijetí umělé inteligence a řekl: "Budoucnost je v umělé inteligenci a my máme premiéra, který to chápe."



Deník The Guardian se dozvěděl o schůzce v sídle TPP v roce 2019, na níž Hester hovořil o vedoucí pracovnici jiné organizace a řekl: "Ta ženská je hovno. Je to ta nejzasranější osoba. Upřímně řečeno, snažím se nebýt sexistický, ale když potkám někoho, jako je [ta výkonná ředitelka], tak prostě ...







Je to jako snažit se nebýt rasista, ale když vidíte Diane Abbottovou v televizi, tak si říkáte, že ji nenávidíte, prostě chcete pak nenávidět všechny černošky, protože ona tam je, a já vůbec nenenávidím všechny černošky, ale myslím si, že by ji měli zastřelit.

Na této schůzce řekl: "Dělám spoustu vtipů o rasismu, o našich různých vyznáních a kulturách. Ale chci vás jen ujistit, že rasismus je prostě ta nejodpornější věc."



Zdroj v angličtině Z Zdroj v angličtině Z DE



Ve středu se v Dolní sněmovně konala k této věci velmi bouřlivá debata mezi Sunakem a šéfem labouristické opozice Starmerem. Diane Abbottová se hlásila, ale předseda sněmovny Lindsay Hoyle (který má máslo na hlavě, protože způsobil chaos při nedávném hlasování o Gaze) ji nevyvolal.







Abbottová k tomu toto píše v Guardianu:



Ošklivá slova Franka Hestera na mou adresu jsou připomínkou: všechny strany, včetně labouristů, se musí postavit proti rasismu



Diane Abbottová obvinila konzervativce, že se snaží v blížících parlamentních volbách "hrát na rasovou strunu", a uvedla, že nadávky, kterým čelila od sponzora toryů Franka Hestera, jsou ztělesněním tohoto přístupu.



V komentáři pro deník Guardian poslanecká veteránka uvedla, že ji Hesterovy poznámky "rozrušily, ale nepřekvapily", vzhledem k množství rasistických urážek, kterých se jí dostává.



Abbottová, nejdéle sloužící černošská poslankyně ve Velké Británii, která po loňském vyloučení z Labouristické strany zasedá jako nezávislá, uvedla, že jí labouristé rovněž dluží omluvu za urážlivé komentáře na její adresu, které byly odhaleny ve vnitrostranických zprávách.



Abbottová kritizovala předseduDolní sněmovny Lindsayho Hoyleho za to, že ji ve středu nedal možnost promluvit v parlamentě.



V narážce na Hesterovy výroky uvedla, že je "otrlá vůči rasistickým urážkám". Napsala: "Měsíčně dostávám stovky urážlivých e-mailů, telefonátů a dopisů a jejich počet stoupá, kdykoli se objevím v médiích.



"Většina z nich je zaměřena na můj vzhled, zpochybňuje mou inteligenci a obsahuje klasické rasistické hlášky, jako např: "Vrať se tam, odkud jsi přišla," uvedla Abbottová.



Pokračovala: "Ale jak se blíží volby a labouristé jsou trvale v průzkumech o 20 bodů napřed, toryové jsou zoufalí. Jejich politickým trumfem byly vždy nízké daně a rozumné řízení ekonomiky.







Liz Trussová však zlikvidovala veškerou představu, že toryové mají vyšší ekonomickou kompetenci, a daně v Británii jsou nyní za konzervativců na nejvyšší trvalé úrovni v historii. Jediná karta, která toryům zbývá, je tedy karta rasová, a tu budou hrát nemilosrdně."



To se podle ní projevilo v politice, jako je program deportací žadatelů o azyl do Rwandy, a v obavách konzervativců z extremismu, který se podle Abbottové částečně týká levičáků, "ale je to také krycí slovo pro muslimy".



Metropolitní policie postupuje vůči propalestinským pochodům v Londýně spravedlivě, napsala Abbottová a dodala: "Ale základní islamofobní narativ toryů vyžaduje, aby si i nadále stěžovali na pořádkové síly. Pro konzervativní politiky je to neobvyklý postoj."



Když se Abbottová obrátila k labouristům, uvedla, že od strany nedostala omluvu poté, co zpráva, kterou v roce 2022 zveřejnil Martin Forde QC, zjistila, že byla terčem urážek v soukromých zprávách na WhatsAppu mezi zaměstnanci strany nepřátelskými vůči Jeremymu Corbynovi, které vykazovaly "zjevný a skrytý rasismus a sexismus".



"Oni sice nevyzývali k tomu, abych byla zastřelena, ale jejich tón se nelišil od toho, co říkal Hester," napsala Abbottová. "Dodnes se mi však nikdo z dotyčných neomluvil a Labouristická strana se neomluvila mně osobně."



Abbottová přišla o členství v Labouristické straně kvůli dopisu, v němž se zdálo, že zlehčuje rozsah rasismu vůči židům.



Napsala: "Bude smutné a zároveň zvláštní, pokud Starmer vyhodí první britskou černošskou poslankyni z parlamentní labouristické strany kvůli osmiřádkovému dopisu, za který jsem se okamžitě omluvila. Nejdůležitější však je, že labouristická strana se pevně drží své protirasistické tradice a je připravena bojovat proti rasismu a islamofobii vždy a všude."







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

219

"[Ta ženská] a Diane Abbottová by měli být zastřeleni. Ona je hloupá... Když zjistíme, že [jednatelka] je neprofesionální, můžeme ji vyhodit. Není to tak dobré jako její smrt. Mnohem lepší by bylo, kdyby zemřela. Ona spotřebovává zdroje. Jí jídlo, které by mohli jíst jiní lidé. Víte?"Abbottová byla labouristickou poslankyní více než 35 let, než ji strana loni v dubnu suspendovala poté, co naznačila, že židé, Irové a kočovníci nejsou "celý život" vystaveni rasismu. Nyní čeká na rozhodnutí, zda bude znovu přijata do Labouristické strany.Při jiné příležitosti v roce 2019 svolal Hester všechny, kdo byli mezi jeho zaměstnanci "cizinci", na schůzku, kde se bránil proti internetovým recenzím, které prý pocházejí od bývalých zaměstnanců a obviňují ho z rasistických výroků.