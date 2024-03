Krize na Blízkém východě: Izrael tvrdí, že zničil raketomety v Gaze; příbuzní rukojmích blokují silnici při protestu v Tel Avivu

14. 3. 2024

- Loď humanitární pomocí z Kypru, která má dorazit k břehům Gazy, je jen "kapkou v moři" toho, co je potřeba k řešení akutní krize na tomto území, uvedl včera pozdě večer vedoucí pracovník Mezinárodního záchranného výboru pro tuto krizi.



Arvind Das popsal vážnou podvýživu a nedostatečné zásoby vody a hygienických zařízení v Gaze poté, co od prosince vedl na území čtyři týmy zdravotníků z IRC a organizace Medical Aid for Palestinians.



"Dvě stě tun je při pohledu na potřebu kapka v moři," řekl Das z Káhiry po nedávném návratu z Gazy. "Vidím podvýživu v táborech, v nemocnicích, v přístřešcích, vidím ji doslova všude. Jen se to zhoršuje."



Při nedávném rychlém hodnocení formálních a neformálních přístřešků Das uvedl, že nedostatek potravin, vody nebo hygienických zařízení je v Gaze evidentní. V jednom přeplněném útulku viděl ženy rodit děti v prostorách úzkých až 1,5 metru. Pitné vody, kterou mají ukrývající se civilisté k dispozici, je méně než 200 ml na osobu denně.



Žádná ze 47 tun pomoci, kterou byl IRC schopen dodat, sice nebyla pro Gazu odmítnuta, IRC však uvádí, že se zdržel vkládání věcí do nákladních aut, které by v Gaze potřeboval, ale které jsou na seznamu věcí, jež do Gazy nesmí, včetně věcí potřebných k zajištění bezpečného zásobování vodou.



Das popsal, že vidí stovky odmítnutých kamionů s pomocí, protože podléhají pravidlům a pokynům, které podle něj "často nedávají smysl".



Ze všech krizí, v nichž Das pracoval, včetně Afghánistánu, Jemenu, Súdánu a Sýrie, je podle něj v Gaze výrazný rozdíl v počtu žen a dětí, které byly v konfliktu zabity nebo zraněny.



"Téměř 75 %, 80 % zraněných, které tvoří děti, a vidět kojence, děti a ženy, to jsem v Afghánistánu, Sýrii ani nikde jinde neviděl," řekl Das. "Tady jsem záměrně viděl cílení na nemocnice, školy, útulky, to je velmi těžko pochopitelná logika a zdůvodnění, to je rozdíl."

- Od 7. října bylo v Gaze při izraelské vojenské ofenzivě zabito 31 341 Palestinců - ministerstvo

Hamasem vedené ministerstvo zdravotnictví v Gaze vydalo aktualizované údaje o počtu obětí a uvedlo, že za posledních 24 hodin bylo v Gaze zabito dalších 69 Palestinců.



Celkový počet obětí od zahájení izraelské vojenské ofenzívy v pásmu Gazy tak dosáhl 31 341. Kromě toho bylo zraněno 73 134 osob.



- Izrael tvrdí, že lokalizoval a zničil raketomety v pásmu Gazy

Ve své poslední operační zprávě izraelská armáda uvedla, že "pokračuje v operacích v Chán Júnisu, provádí cílené nálety na teroristické cíle a likviduje teroristy".



Tvrdí, že se zaměřila na bojovníky, kteří se pokusili odpálit raketu na Izrael, a zničila raketomety v oblasti Hamad.



Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.



- Palestinská společnost Červeného půlměsíce na sociálních sítích obvinila izraelské bezpečnostní síly, že od 7. října na Západním břehu Jordánu okupovaném Izraelem 95krát zabránily sanitkám dostat se k nemocným nebo zraněným lidem. Tvrdí, že "ohrožují životy v rozporu s mezinárodním humanitárním právem".



- Hani Mahmoud, který pro Al Džazíru připravuje reportáže z Rafáhu, uvedl, že zejména na severu pásma Gazy panuje skličující nálada ohledně vyhlídek na získání pomoci.



Píše:



Slyšeli jsme, jak se hladové a z velké části traumatizované obyvatelstvo, které uvízlo v pásmu Gazy, ptá, jaký má smysl dostávat tyto kamiony do Gazy a její severní oblasti, když se na ně střílí. Začíná to být velmi obtížné a celý proces je spojen s velkým nebezpečím. Kuvajtský kruhový objezd je nyní znám jako smrtící past.



Podle nepotvrzených zpráv z noci na dnešek, které přinesla palestinská tisková agentura Wafa, mohlo být při čekání na pomoc na severu Gazy na stejném místě, kde bylo na začátku měsíce zabito více než 100 lidí, zabito šest lidí a desítky jich byly zraněny.



- USA se chystají uvalit další sankce na izraelské osady na západním břehu Jordánu.

V noci na dnešek přinesl americký server Axios zprávu, kterou označil za exkluzivní, že administrativa amerického prezidenta Joea Bidena se chystá uvalit další sankce na izraelské osady na Západním břehu Jordánu.



Barak Ravid napsal:



Bidenova administrativa by měla již ve čtvrtek uvalit nové sankce na dva nelegální outposty na okupovaném Západním břehu Jordánu, které byly využívány jako základna pro útoky extremistických izraelských osadníků proti palestinským civilistům, řekli tři američtí představitelé agentuře Axios. Bylo by to poprvé, co by USA uvalily sankce na celé základny, a ne jen na jednotlivce.







- Protest příbuzných rukojmích zablokoval dálnici v Tel Avivu





- Agentura OSN pro palestinské uprchlíky (Unrwa) uvedla, že jeden z jejích skladů pomoci v pásmu Gazy byl ve středu "zasažen", přičemž byly zraněny "desítky" lidí. Fotograf agentury AFP viděl oběti incidentu přicházet do nemocnice al-Najjar v Rafáhu, z nichž nejméně jednu identifikovali další lidé v nemocnici jako zaměstnance OSN.





- Očekává se, že ke břehům Gazy dorazí loď s humanitární pomocí Open Arms plující pod španělskou vlajkou, která ve středu vyplula z Larnaky. Plavidlo táhne bárku s až 200 tunami vody, potravin a životně důležitých léků. Kypr, EU, Spojené arabské emiráty, USA a Velká Británie by měly vydat společné prohlášení o tom, "co bude následovat".





- Čtyři lodě americké armády vypluly v úterý ze základny ve Virginii a vezou asi 100 vojáků a vybavení potřebné k vybudování dočasného přístavu na pobřeží Gazy, který by usnadnil dodávky pomoci. Nové zařízení - které bude sestávat z mořské plošiny a mola pro dopravu pomoci na břeh - by mělo být zprovozněno "za 60 dní", řekl novinářům brigádní generál americké armády Brad Hinson.





- Světový potravinový program (WFP) v úterý uvedl, že do severní části Gazy dopravil "první úspěšný" konvoj s pomocí od 20. února. V příspěvku na Twitteru WFP uvedl, že "v úterý brzy ráno doručil do města Gazy dostatek potravin pro 25 000 lidí", ale vyzval k "každodenním dodávkám" a "vstupním bodům přímo na severu".





- Philippe Lazzarini, generální komisař UNRWA, v úterý prohlásil, že "počet dětí, které byly nahlášeny jako zabité za něco málo přes čtyři měsíce v Gaze, je vyšší než počet dětí zabitých za čtyři roky válek na celém světě dohromady", a označil jej za "ohromující". Ve svém příspěvku na Twitteru Lazzarini napsal: "Tato válka je válkou proti dětem."

- Jordánský král Abdulláh II. se ve středu setkal se španělským ministrem zahraničí José Manuelem Albaresem Buenem. Ve zprávě zveřejněné na sociálních sítích jordánský královský dvůr uvedl, že král během setkání "zdůraznil, že tragické humanitární podmínky v Gaze vyžadují mezinárodní akci, která zabrání dalšímu zhoršování", a dodal, že Jordánsko oceňuje postoj Španělska k obnovení financování Unrwa, k dvoustátnímu řešení a k výzvě k příměří v Gaze.











