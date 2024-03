Británie: Dokumentární seriál Up byl zvolen nejvlivnějším britským televizním pořadem posledních 50 let

13. 3. 2024

Dokumentární seriál, který po dobu pětapadesáti let sleduje životy 14 dětí v sedmiletých intervalech, se umístil na prvním místě žebříčku k 50. výročí založení společnosti Broadcasting Press Guild





Přelomový dokumentární seriál Up byl v anketě předních televizních publicistů zvolen pořadem, který za posledních 50 let nejvíce změnil televizi.



Seriál, který sleduje skupinu dětí z různých sociálních vrstev a každých sedm let dokumentuje jejich pokroky, se umístil na prvním místě v žebříčku nejvlivnějších pořadů posledních pěti desetiletí, který sestavil Cech novinářů (BPG).



Porota ocenila tento seriál, jehož první díl se vysílal v roce 1964, za antropologickou povahu jeho studia a trvalý vliv, který má od té doby na televizní dokumentární tvorbu.



Předloha seriálu vycházela z úsloví "dejte mi dítě do sedmi let a já vám utvořím dospělého člověka" a zaznamenávala životy 14 dětí od dětství až do stáří.



Pokrok dětí odráží sociální a ekonomické změny v britské společnosti, přičemž někteří účastníci, jako například Nick Hitchon, syn farmáře z Yorkshiru, který se stal uznávaným vědcem, dosáhli svých snů.



Jiní zklamali očekávání diváků. Neil Hughes byl v sedmi letech bystrý chlapec hrající šachy, který chtěl jít na Oxfordskou univerzitu, ale když se producent pořadu Michael Apted po sedmi letech vrátil, stal se z něj po šikaně stín jeho dřívějšího já. Stal se z něj bezdomovec, střídal různá zaměstnání a pak se dal na dráhu místního politika a stal se laickým kazatelem.



Seriál Up byl jedním z prvních, který z obyčejných lidí udělal televizní hvězdy, a byl tak populární, že se vysílal na veřejnoprávní BBC i komerční ITV a běžel až do roku 2019.







V České republice se pod vlivem dokumentárního seriálu Up Michaela Apteda pokusila o něco podobného, i když kratšího, v časosběrném seriálu Manželské etudy Helena Třeštíková.









Na dalších místech žebříčku se vliv Davida Attenborougha na televizní tvorbu projevil tím, že se v první desítce umístily dva jeho pořady: přírodopisný seriál Život na Zemi z roku 1979 na druhém místě a seriál Planeta Země z roku 2006 na šestém místě, který nastavil novou laťku v oblasti natáčení filmů o přírodě.