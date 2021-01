Michael Apted, autor slavného časosběrného televizního seriálu 7 UP, zemřel ve věku 79 let

12. 1. 2021 / Jan Čulík

Britský filmový režíser Michael Apted, který udělal kariéru ve Spojených státech, kde až do posledních let natáčel hrané celovečerní filmy, proslul v Británii časosběrným seriálem Seven Up. Začal původně samostatných dokumentárním filmem, který vyrobila britská komerční televize Granada TV v roce 1964. Tento první film, režiséra Paula Almonda, byl docela levicově ideologický. Byl kritikou tehdejšího labouristického premiéra Wilsona, který se tehdy veřejně vychloubal (tak trochu jako československý prezident Antonín Novotný, který v roce 1960 učinil Československo "socialistickou" republikou), že v Británii vznikla beztřídní společnost. První film, analyzující život a mentalitu čtrnácti sedmiletých dětí z anglické dělnické třídy a z anglických vyšších středních vrstev, dokázal, že už mezi těmito malými dětmi jsou obrovské sociální rozdíly. Film byl tak polemikou s labouristickým premiérem. Cílem filmu bylo kritizovat ostrou třídní nerovnost v Británii. Mottem filmu bylo jezuitské rčení: "Dejte mi dítě do sedmi let a já vám ukážu, co z něho bude za člověka." Apted režisérovi děti pomáhal interviewovat.

Vznikla dojemná, hluboká série filmů. Oslovila miliony lidí, škoda, že je v ČR zcela neznámá. V roce 2005 hlasovali diváci britské televize Channel 4, že Aptedovy filmy ze série Seven Up jsou jedním z padesáti nejlepších světových dokumentárních filmů, jaké kdy byly natočeny.







Zajímavé je, poukazuje Dominika Švecová, že se pokusil i o svého druhu třeštíkovský film. Postavil před kameru devět snoubeneckých dvojic a natočil o nich r. 2001 film Married in America , je to film o manželství na začátku 21. století. Hovoří se tam o všem, co se týká partnerských vztahů.





O pět let později se k těmto manželských dvojicím vrátil a zkoumal, jak jim to v manželství jde. Na třetí pokračování začal vybírat peníze pomocí crowdfundingu a sebral je, ale film už nevznikl. Zde o tomto projektu Apted mluví.







Anglický nekrolog Michaela Apteda ZDE

Michael Apted byl v tom prvním filmu pouze pomocníkem produkce. Po několika letech ho však napadlo, že by se měl natočit další film zkoumající, jak to s touto skupinou dětí bylo dál. Natočil dokument 14 Up, o čtrnáctiletých Angličanech, a pak se k nim vracel po celý svůj život každých sedm let, takže nakonec vznikla monumentální série filmů o lidském životě. Poslední pokračování, 63 Up, se vysílalo v roce 2019. Aptedovi bylo tehdy sedmasedmdesát. Vyjádřil se, že natočí ještě 70 Up, pokud se toho dožije. "Budu pokračovat, dokud budu schopen dýchat a mluvit." To se bohužel už nestane. Sám režisér Michael Apted označil sérii Seven Up za "nejdůležitější věc, jakou jsem kdy udělal". Má pravdu. Je to monumentální svědectví o lidském životě.Nejzajímavější na celé filmové sérii (pozdější filmy se citacemi a srovnáváním vracejí k filmům dřívějším) je, že se vývoj protagonistů, sledovaných pravidelně od jejich sedmi let, stal naprosto nepředpověditelným. Člověk z bohatého zázemí se stal bezdomovcem, chlapec z dělnického prostředí úspěšným podnikatelem...Aptedovy filmy samozřejmě měly v různých částech světa napodobovatele. V českém kulturním kontextu se jim nejvíce blíží časosběrné filmy Manželské etudy dokumentaristky Heleny Třeštíkové. Při příležitosti vysílání deváté série filmů Seven Up jsme v Britských listech zveřejnili srovnávací analytický článek spolupracovnice Britských listů Dominiky Švecové z roku 2013, který před časem vyšel v mediálním sborníku Vize-meze-televize (Praha a Bratislava 2015). Je ZDE K prvnímu pokračování série Seven UP se Michael Apted vyjádřil velmi kriticky, že vlastně pořádně nevybrali pro film ty děti. Byly to děti jen z Londýna a jen ze dvou diametrálně odlišných tříd. Apted se později věc pokusil napravit dokumentárním filmem 7Up 2000, kde měl děti z daleko rozrůzněnějšího zázemí. Byl to jeden z řady projektů, které původní seriál Seven Up inspiroval (včetně zahraničních projektů) a Apted se na nich účastnil jako produkční.Apted se s mnoha svými protagonisty spřátelil na celý život a to ho vedlo k tomu, aby uvažoval o vztahu mezi uměním a životem. "Chcete, aby se ve filmu děly dramatické věci, aby byl film napínavý," řekl v roce 1986. "Jenže jak jim to můžete přát? Je obrovský konfikt mezi natáčením filmu a přátelstvím."Od sedmdesátých let začal Michael Apted natáčet celovečerní hrané filmy. Jeho první velký úspěch byl v roce 1980 film Coal Miner's Daughter, životopisný film o Lorettě Lynn, v němž hrála Sissy Spacek. Mezi jeho četné hrané filmy patří i film Gorillas in the Mist, Gorily v mlze, známý i v ČR. Natočil také bondovku. V USA měl velmi široký repertoár, natáčel díly do televizních seriálů i hrané filmy. Všechny jeho filmy byly ovliněny hlubokou zkušeností při natáčení dokumentárního seriálu Seven Up.