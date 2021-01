Jak římkokatolický duchovní zneužívá epidemie k protivládní propagandě

„To je velká neznámá. Naše vláda jedná zatím dost nepředvídatelně. K tomu jsem skeptický k slibům, že vakcinace nás zachrání, což je jen líbivé heslo. Nicméně v nějaké formě oslavy proběhnou, už teď se plánované jarní výstavy přenášejí na podzim. Doufám, že v květnu na nás PES nebude až tak štěkat. Chtěli bychom většinu akcí uskutečnit, možná, že některé pro omezenou účast budeme muset doplňovat online přenosem,“ říká duchovní.

Zdroj: https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/svaty-jan-nepomucky-nepomuk-plzensko-socha-kruhovy-objezd-oslavy-blahoreceni.A210111_588848_plzen-zpravy_vb

Aj, já posílám vás jako ovce mezi vlky; protož buďte opatrní jako hadové, a sprostní jako holubice...





Budete-li jako hadové, nezemřete smrtí. My nedodržujeme protiepidemická opatření proto, že je to nutné k ochraně naší a našich bližních, ale proto, že nám to nařizuje ta zlá vláda. Taky to očkování je líbivé heslo, buďme skeptičtí. Ostatně i ten náš svatý se údajně stal obětí politických čachrů zlého krále...