Světová zdravotnická organizace varovala před koronavirem pozdě

19. 1. 2021











- Mezinárodní týn expertů kritizoval Světovou zdravotnickou organizaci, že vyhlásila mezinárodní pandemickou krizi až 30. ledna 2020. I Čína měla reagovat rychleji a varovat rychleji svět. Expert WHO varuje, že počet mrtvých na koronavirus dosáhne nyní velmi brzo 100 000 osob týdně. ZDE - Trump zrušil koronavirový zákaz cestování do USA z Británie, EU a z Brazílie. Platí to od 26. ledna, ode dne, od kdy musejí cestující do USA mít negativní test. Není vyloučeno, že Biden zákaz znovu zavede.- Maroko potvrdilo první dovezený případ britské varianty covidu, a to v přístavu Tangier u Maročana, který se vrátil z Irska přes Marseille.- Česká republika také potvrdila přítomnost nového britského, daleko nakažlivějšího kmenu koronaviru.- Británie měla v týdnu do 17.1. nejvyšší globální počet úmrtí na milion obyvatel. Na druhém místě byla Česká republika.- Vědci mají nové biologické důkazy, že se jihoafrická varianta koronaviru váže lehčeji na lidské buňky, a je proto nakažlivější.