Co se sociálními sítěmi?

A mají pravdu. V technologické evolučni spirále jsme zase o jeden závit výše, nové má se starým mnoho společného, ovšem také několik zásadních odlišností, jinak jaký by to byl vývoj, že ano? Zatímco noviny mají řádově desítky až stovky autorů obsahu, kteří se dají editorem dobře a zodpovědně kontrolovat k datu redakční uzávěrky, nejúspěšnější sociální sítě jich mají dvě miliardy, publikujících cosi non stop v desítkách jazyků.





To se kontrolovat stejným způsobem zkrátka nedá. Giganti sice zkouší programovat umělou inteligenci, která by nejohavnější věci zvládala místo lidí, ale výsledky známe všichni - jsou bezzubé, bezduché, svým střílením mimo terč budí spíše naštvání, pokud ne ironický smích. Giganti oprávněně trvají na tom, že jsou platformami, jejich kvantita je kvalitativně odlišuje od vydavatelů.



My však přesto chceme, aby se chovali i jako vydavatelé, chceme aby kontrolovali a mazali, protože jsou věci, jejichž šiření nechceme dopustit. Ano, ve společnosti existuje jistá část romantiků, kteří sní o panenské anarchii bez jakýchkoli zásahů, jako je napřiklad zakladatel webu, volající po návratu do stavu, kdy internet začinal, bez dominance gigantů i bez státních regulací.





Ovšem to jsou jen romantické představy vycházející z neznalosti, co že anarchie ve skutečnosti je. Ta je místem bez řádu, stavem, umožnujícím libovolné zlo a svévoli, které dalo vzniknout pořekadlu, že "je snesitelnějších sto let diktatury než tři dny anarchie". Internet - jako všechny nové fenomény - si mohl dovolit být neregulovaný pouze ve svých začátcích, kdy kromě pár akademiků a nerdů nikoho moc nezajímal. Růst zájmu si ruku v ruce vynucoval i adekvátní míru řádu, tj. regulací. Anarchický kybeprostor by se stal totiž v pikosekundě mistem pro volný obchod s lidskými orgány a drogami, místem pro organizaci únosů, vražd a vydírání, loupeží, podvodů a defraudací, místem pro agitace k nejobskurnějším ideologiím, což by samozřejmě mělo dopad i do reálného světa, který virtuální prostor zrcadlí. Proto, že nechceme anarchii v reálném světě, nechceme ji ze stejných důvodů ani v jeho zrcadle - virtuálním kyberprostoru. Zavádíme pravidla, která jedno po druhém odstřihávaji zlo, které jejich absence přitahuje.



Včera - po barbarské propagandě Islámskeho státu, kdy šiřila videi odřezáváni hlav a výzvy k teroristickým útokům, po vzmáhajícím se neonacistickém terorismu (Breivik, vypalování ubytoven), jsme byli ve fázi, kdy jsme chtěli po sociálních sitích učinnou regulaci těchto extrémů. Uvědomili jsme si, že nikdy nemůžeme předem vytipovat osamělého vlka typu Breivika, ale že u kořene k jeho radikalizaci a růstu je nenavistná propaganda uvnitř uzavřených skupin, která je inkubátorem Breiviků, islamistických a jiných šakalů. Chtěli jsme, aby sociálni sítě převzali část zodpovědnosti vydavatelů a tyto nenávistné inkubátory ze svých prostorů odstraňovaly.



A ony to začaly dělat, neboť jednak čelily pohrůžce nejvyššiho patra politiky, že v opačném připadě na ně dupne státní exekutivni moc a jednak to prospivá mimo jiné jejich byznysu - většina jejich zákazníků touží více po mírumilovném prostředí než po lítém bojišti barikád. Čelí teď protichůdnému tlaku - že regulují stále nedostatečně a zároveň že regulují přiliš.





Sociálni sítě se stamiliony publikujícími uživateli jsou platformami i vydavateli zároveň - to je odlišuje od předchozích médií. Vůči miliardám drobných uživatelů se nemohou chovat jinak než jako platforma. Vůči nepatrné menšině z nich - třeba influencerům, kteři mají nad milion folowerů - se již zvládnou chovat jako vydavatelé. Zde se již přibližujeme kladickému mediálnimu schématu - kterému influencerovi se taková "cenzura" nelibí, může migrovat na jinou platformu, či si založit svoji, ono založení vlastní sitě je srovnatelné se založením vlastních novin v minulosti, spíše to stojí výrazně méně.





Pokud 88 milionům twitterových folowerů skutečně Donald Trump chybí, nic mu nebráni, aby je vyzval k zaplacení ekvivalentu jedinného výtisku klasických novin, tj. jednoho dolaru, a ziskal by tak kapitál, přesahující náklady na naprogramováni vlastní sítě snad stokrát. To, co nepřichází v úvahu u "malého" uživatele, je možné u "velkého", tento úhel pohledu může řešit mnohé z rozporuplného. Hranici mezi malým a velkým stanoví budoucí společenská debata.





Výtka technologickým firmám, že chtějí brát výhody platforem a zbavovat se povinností vydavatelů, je oprávněná, ovšem trpí defektem polovičatosti pohledu. Stejnou tendenci lízat šlehačku ze dvou dortů a korpus nechat druhým mají i uživatelé a jejich politická reprezentace. Radi by pro sebe výhodu neomezené možnosti projevu, ale povinnost bezpečného prostředí aby nesl někdo jiný - zařiď si to, jak umíš. Těží výhody rozšířenosti sítě mezi své známé a kultovní osoby svého zájmu, ke kterým maji diky tomu blíže než kdykoli předtím, zároveň nechtějí nést důsledky tohoto rozšíření, tj. růst moci těchto platforem.





Většinou však není potřeba vymýšlet dávno vymyšlené, a vynalézat nějaké zvláštní regulace technologických platforem, když mohou docela dobře sloužit stávající antimonopolní pravidla. Napřiklad povolování akvizic menšich konkurentů nebo nutnost rozděleni společnosti po získání přílišné dominance na trhu. Moc technologických gigantů není dána jejich zvláštní záludností, ale tim, že ona pravidla jednoduše nevyužíváme. A ona jsou dobrá a nutná, protože chrání trh takový, jaký jej chceme mít - otevřený, dynamický a konkurenční. Jejich lepším vymáhánim lze očekávat vznik konkurenčnějšího trhu sociálnich sítí, větši mobilitu uživatelů a tím i obroušení hran mnohých současných problémů.





Sociálni sítě názorným příkladem globálniho, nikoli lokálního fenoménu. Lokální pokusy ustanovit jakousi odvolací komisi, která bude nařizovat znovuobnovení smazaných účtů, jako aktuálně v Polsku, jsou předem odsouzeny k nezdaru. Ukazuji na malichernou malost přístupu, která tím, že lokální politická moc dostane malou větev nadnárodního gigantu pod svoji částečnou kontrolu, svobodnému projevu v dané zemi spíše ublíží než prospěje.





Protože mistní hlasy, které jsou obvykle mimo rozlišovací schopnosti globální platformy, lokální moc většinou citlivě vnímá a má živý zájem na jejich zvýraznění nebo naopak potlačení. Lokální diktátor je vždy efektivnější než diktátor globální. Kdyby polské konzervativní vládě skutečně šlo o regulaci gigantů ve prospěch svobody slova, účinnější v tomto směru by byla nejbližší globální úroveň, kterou představuje Evropská unie. Ta má jednak skutečné prostředky, jak globální charakter sítí měnit, a jednak její pravidla platné pro půlmiliardový trh nutně musí obsahovat prvek univerzálnosti, neposluhující lokálnim držitelům moci.