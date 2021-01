Vláda zvládá? Utahujte si z nás v Utahu!

19. 1. 2021 / Karel Dolejší

"Jde mi o to, aby lidi dostali rozum. Nesouhlasím s tím, co se tady děje a neztotožňuji se se všemi opatřeními vlády. Na druhou stranu nedodržování pravidel není tou správnou formou, jak protestovat. - Chápu, že někteří lidé, kteří mají pevné zdraví a mají to štěstí, že jim nemoc nevzala příbuzné, tak to neřeší. Kdyby ti lidé viděli odcházet příbuzné jako já, nikdy už by netvrdili, že je to rýmička. Po tom, co jsem na kovidových jednotkách viděla tváří v tvář, co to s lidmi dělá, jsem se začala bát," uvedla Martinová.

Někteří se prostě bojí, že by jim mohli umřít jejich blízcí, když už si virus vyžádal přes 14 000 životů a v průměru každý osmý hospitalizovaný zemře - a jiní se zase mnohem více bojí samotné možnosti, že by lidé jako Petr Ludwig třeba mohli mít pravdu, když upozorňují na selhávání českého státu v přímém přenosu.

***

Americký stát Utah představuje jedno z mála míst, kde loňské prezidentské volby skutečně, nikoliv údajně, vyhrál Donald Trump.

Tedy místo, kde se alternativní realita populistů stala skutečností.

Země zaslíbená nonsensu, kde snad už můžete ráno kolemjdoucím přát "dobrý večer" a v úterý zase "pěkný víkend" - kde dočista zešílela košilela a až do oblak vynesen byl plkodlak - opravdu existuje.

Ti kdo si navzdory faktům a přibývajícímu počtu mrtvých potřebují neustále nalhávat, že se nic neděje, nebo že to, co předvádí Babiš a spol., funguje a stačí, nemají zapotřebí vyhrožovat lidem kolem sebe jen proto, že jejich názory nesdílejí.

V Utahu přece žijí alternativní realitu naplno a oficiálně. Nějaká fakta tam už nikdo neřeší. Můžete si z lidí zakotvených v hmatatelné skutečnosti utahovat, jak se vám jen zlíbí.

Tady v Evropě Elias Canetti v reakci na drzou nacistickou lež napsal: "Zatím se nám nezdařilo více, než postavit proti neslábnoucímu účinku fatálních vzorů protivzory dokonalé pravdivosti."