Alexej Navalnyj zatčen po návratu do Moskvy

Jake Sullivan: Pan Navalný by měl být okamžitě propuštěn a pachatelé tohoto šokujícího útoku na jeho život musejí být pohnáni k odpvoědnosti. Útoky Kremlu na pana Navalného nejsou jen porušování lidských práv, ale i urážkou ruského lidu, který chce, aby jeho hlasy byly slyšeny,.



Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlin’s attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard.

Navalnyj sám na Twitteru ironicky komentoval Putina i Medveděva:

"Když s přáteli čekáte na přílet letada..."



Cynické zatčení Alexeje Navalného vyvolalo řadu rozhořčených reakcí. Politikové i řadoví občané oceňují Navalného odvahu.



Guy Verhofstadt, Evropský parlament: Nemyslím, že bych měl odvahu dělat to, co dělá Navalnyj. Takže alespoň udělejme všechno, co je v našich silách na jeho podporu a pomoc:



I don’t think I would have the courage to do what Navalny is doing... So at least let’s do all that’s in our power to support and to help him #Navalny #Magnitsky https://t.co/Vb1z8g58Tj

Protestovala i Světlana Tichanovskaja: Zatčení Navalného na letišti v Moskvě je nebezpečný krok směrem k likvidaci politických alternativ pro Rusy. Bělorusko je svědkem, kam vede takového zacházení s politickými oponenty. Toto neslouží zájmům ruského lidu ani země.



Detention of Alexey @Navalny at a Moscow airport is a dangerous step to depriving Russians of political alternatives. Belarus has seen the outcome of such treatment of political opponents. This does not serve the interests of the Russian people and of the country. — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) January 17, 2021

Mimochodem, Bělorusové dál, i za mrazu -25 stupňů Celsia, demonstrují za demokracii a proti Lukašenkovi:

I can’t stop admiring Belarusians. It's -25c degrees. It doesn't stop people from protesting. Every day — they gather in different parts of Belarus and rally against the dictator. They protest despite mass arrests and threats. With such brave citizens, we will prevail. pic.twitter.com/V43jz3RI2X — Franak Viačorka (@franakviacorka) January 16, 2021





Bill Browder, americký podnikatel, který s hrůzou poznal praktiky ruského mafiánského režimu, když se tam pokusil podnikat: Zdá se, že Putin dělá všechno, co je v jeho silách, aby udělal z Navalného národního hrdinu. Poté, co Navalného otrávil, což vyžadovalo, aby mu němečtí lékaři zachránili život, ho Putin zatýká po návratu pro porušení ochranného dohledu, protože byl Navalnyj v Německu!



Putin seems to be doing everything possible to make @navalny into a national hero. After poisoning Navalny which required German doctors to save his life, Putin arrests him on return for parole violations because he was in Germany. https://t.co/esfXOJ69Cy — Bill Browder (@Billbrowder) January 17, 2021



Představitel EU pro zahraničněpolitické záležitosti Joseph Borrell Fontelles: Ruské úřady musejí respektovat práva Alexeje Navalného a okamžitě ho propustit. Politizace soudnictví je nepřijatelná.



Russian authorities must respect Alexei @navalny’s rights and release him immediately.

Politicisation of the judiciary is unacceptable. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 17, 2021



Jak vypadá odvaha:

What courage looks like: https://t.co/CKckjeCF9y — Gavin Esler (@gavinesler) January 17, 2021



Proti sprostému a cynickému zatčení Navalného právem protestovali i Tomáš Petříček

Zadržení @navalny je politicky motivováno. Byl zatčen za své názory, nikoli za to, co je mu formálně kladeno za vinu. Ruský režim tím porušuje mezinárodní smlouvy o lidských právech. Budu chtít, abychom se tomu věnovali na nejbližším unijním jednání rady ministrů zahraničí (FAC). — Tomáš Petříček (@TPetricek) January 17, 2021



a Andrej Babiš