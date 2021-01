Rozhovor Britských listů 355. Je naše nynější krize způsobena zvyklostmi z Rakouska-Uherska?

18. 1. 2021









Politické postoje visegrádské skupiny nejsou zrovna konstruktivní. Polsku a Maďarsku hrozí zablokování dotací z EU, v ČR je vyšetřován Babiš. Kolem roku 1900 byla střední Evropa zdrojem nesmírně zajímavých myšlenek, kulturně i politicky. Příčinou bylo, že se mísily kultury. Pak ale bylo Rakousko-Uhersko zlividováno. Bylo to neštěstím pro střední Evropu. Brzo došlo k nacistické okupaci, pak ke komunismu. Střed Evropy je geopoliticky slabé místo. Hegemonům na východě a na západě dokáží středoevropské státy čelit jen na základě spolupráce. To neuměly a neumějí dodnes. Středoevropské státy však převzaly od Rakouska-Uherska snad natrvalo jeho záporné rysy: autoritářství, byrokratismus, slabost politiků a nezájem o jednotlivého občana. O kostlivcích ve skříni v české politice, jimiž více než sto let po rozpadu Rakouska-Uherska trpíme dodnes. Jan Čulík o tom hovoří s politologem Jiřím Pehem. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá v Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od středy 20. ledna 2021.