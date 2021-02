Kterak čeští rusofobové nahrávají viru na smeč

8. 2. 2021 / Daniel Veselý

Rusofobie je podle mého názoru forma rasismu, což výstižně vysvětluje Petra Klátová v časopise Revueprostor: „Nenávist vůči Rusům nebo rusky mluvícím lidem, lidem v Rusku narozeným, stojí na stejných principech jako jakýkoli druh rasismu. Nic víc.“ Autorka klasickou rusofobii demonstruje na příkladu muzikanta Davida Kollera, který opakovaně tvrdil, že z Ruska nikdy nic dobrého nepřišlo. A tatáž hláška, byť v různých obměnách, v dnešních dnech rezonuje na sociálních sítích v souvislosti s ruskou vakcínou Sputnik V.

Čeští rusofobové mají očividně značný problém s rozlišením mezi mafiánským státním aparátem se sídlem v Kremlu, o jehož nekalých praktikách už před lety na základě odtajněných depeší informovaly WikiLeaks, a ruskou vědou. Prestižní lékařský časopis The Lancet nedávno uveřejnil recenzovanou studii, podle níž se vakcína Sputnik V zdá bezpečnou a efektivní, a to téměř na 92 procent. Jde o poznatky ze třetí fáze klinických testů, takže veškeré pochybnosti o účinnosti Sputniku V by se mohly rozptýlit, či alespoň podstatně zmírnit.

Známý Putinův kritik a novinář Joshua Yaffa na stránkách časopisu The New Yorker tuto skutečnost považuje za dobrou zprávu, a to i z geopolitického hlediska. Yaffa soudí, že ruští vědci se při honbě za vakcínou rozhodli své západní kolegy porazit. Na tom samozřejmě není nic špatného, jde-li o porážku zákeřného viru.

Pochybnosti o účinnosti Sputniku V u nás nerozptýlila ani studie prestižního časopisu, ani vyjádření některých českých odborníků. Imunolog Václav Hořejší 4. února v živém vstupu v televizi Nova ruskou vakcínu ocenil, a dokonce uvedl, že by mohla být lepší než západní vakcíny. Vědec zabývající se globálními riziky na Oxfordské univerzitě Jan Kulveit už dříve prohlásil, že ruská očkovací látka je dobrá. Biochemik Jan Konvalinka uvítal informace o Sputniku V zveřejněné v Lancetu, neboť předtím byly k dispozici pouze nezveřejněné informace.

Tradiční tuzemskou rusofobii pěkně vystihuje twitterový příspěvek komentátora Petra Honzejka, který uvedu v plném znění: "V mém okolí není nikdo, kdo by se nechal očkovat vakcínou Sputnik V. Jde o efekt z filmu Pelíšky. "Kdyby před vás postavili dvě úplně stejný krabičky sirek, která bude lepší? Samozrejmě americká!" Zkušenost mojí generace, že z Ruska nemůže přijít nic dobrého, je prostě určující."

Můžeme spekulovat o tom, kdo se pohybuje v Honzejkově okolí; jde snad o jeho přátele či kolegy z novinářské branže? Každopádně Honzejkovo twitterové vlákno svědčí o naprosté zabedněnosti jeho sledujících.

Na Twitteru si přisadil také zastupitel za Prahu 4 v dresu Zelených Petr Kutílek: „Sputnik V. Je proboha fakt potřeba říct cokoli navíc, aby bylo jasno, že primárně jde o nástroj kremelské propagandy, a tomu se podřizuje vše, doslova vše?“

Jasně, jakmile jde o cokoliv, co pochází z Ruska, vždy za tím hledejme buďto špatnou kvalitu, nebo proradné kremelské pařáty. Z Ruska přece nikdy nic dobrého nepřišlo, jak vyřvával na pódiu David Koller. Věcná kritika je jako obvykle zastíněna stupidním protiruským rasismem.

Zůstává otázkou, zda si tito lidé vůbec uvědomují, že jejich primitivní stanoviska nahrávají viru na smeč. Je snad epidemická situace v České republice příznivá, abychom si mohli dovolit odmítnout ruskou vakcínu, pokud bude schválena Evropskou lékovou agenturou (EMA)? Leč tuzemské rusofoby nepřesvědčí ani analýza prestižního vědeckého časopisu, protože fakta pro ně nemají žádnou váhu, jakmile zaslechnou slovo Rusko.

Nechme se překvapit, co přinesou příští dny – zda bude Sputnik V schválen a jak bude probíhat jeho případná distribuce v ČR. Ať tak či onak, ruská vakcína v kombinaci s těmi západními by mohla otřesnou epidemickou situaci v naší zemi zvrátit.