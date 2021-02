Británie uvalila na všechny příchozí do země ode dneška tvrdou karanténu. Navzdory horší nákaze, ČR má k cestování liberální přístup

Průběžné zpravodajství:

15. 2. 2021

Zatímco v Británii se denně očkuje půl milionu osob, v České republice450 780V neděli 14. 2. bylo očkovánoosob. Oběma dávkami bylo dosud proočkováno jen 163 749osob. V neděli bylo dokončeno očkováníDrtivou většinou používá ČR vakcínu mRNA firem Pfizer/BioNTech. (Paradox: Češi pro přežití závisejí na vynálezu tureckých imigrantů.)Aby bylo proočkováno 60 procent obyvatelstva ČR do léta, muselo by ČR očkovat půl milionu lidí týdně. Pro srovnání: V Británii bylo už očkováno první vakcínou 15 milionů lidí, to je 22,7 procent obyvatelstva. V USA bylo očkováno 38,6 milionů lidí, to je 11,7 procent obyvatelstva), z nich 14,3 milionů oběma dávkami.

- Kdokoliv přijíždějící do Anglie z 33 "vysoce rizikových" zemí bude dopravován britskou vládou do státem vybraných karanténních hotelů, kde pod dohledem bezpečnostních pracovníků budou muset setrvat v karanténě po dobu 10 dní. Za tento pobyt musejí předem zaplatit britské vládě 1750 liber (cca 52 000 Kč), jinak nedostanou povolení k cestě do Británie. Účelem opatření je zabránit rozšíření nových nebezpečných kmenů koronaviru v Británii. Skotsko zavedlo toto opatření pro přílety ze všech zemí světa.

- Britští zdravotníci asijského a černošského původu a neběloši žijící v sociálně postižených oblastech se vyhýbají očkování, jsou oběti fake news šířících se na sociálních sítích především z Asie. Ohrozí to zřejmě úsilí britské vlády pandemii zvládnout, varují britští vládní vědci ze skupiny SAGE. Zatímco 71 procent bělošských zdravotníků bylo očkováno aspoň jednou dávkou, bylo očkováno jen 59 procent lidí z jižní Asie a jen 37 procent černochů. Neočkována zůstává téměř třetina mladých zdravotníků pod třicet let, kteří si zřejmě myslí, že vakcína je pro ně zbytečná. ZDE









- Britská varianta koronaviru se dostala na Nový Zéland. Zaznamenali tam tři případy britské varianty koronaviru a premiérka Jacinda Ardern nařídila ostrý třídenní lockdfown.- Americká Centra pro zvládání infekcí (CDC) varují, že je příliš brzo zrušit povinost nosit roušky. I když v USA míra nárůstu nových nákaz klesá, stále je dvakrát tak vyšší než loni v létě. Denní nárůst nákaz v USA klesl pod 100 000.- Do Austrálie a na Nový Zéland přišly první vakcíny firem Pfizer/BioNTech.- Japonsko začíná očkovat ve středu.- Jižní Korea se rozhodla neočkovat lidi nad 65 let vakcínou firmy AstraZeneca, protože neexistuje dostatečné množství dat, zda pro tyto lidi je vakcína účinná.- Vakcína firme Pfizer/BioNTech poskytuje podle izraelské studie více než půl milionu plně očkovaných osob ochranu v 94 procentech případů.- Asi 1000 lidí bylo přistiženo, jak v nočním klubu v Bělehradu porušují karanténní omezení. Srbsko dovoluje setkávání maximálně pěti lidí.- Libanon začal očkovat vysoce rizikové skupiny, včetně zdravotníků a starých lidí.- Brazílie potvrdila přítomnost dvou případů britské variant ve státě Goiás.- Rwanda začala očkovat zdravotníky a vysoce rizikové skupiny. Je to první země ve východní Africe, která očkuje.- Čína zaznamenala 9 nových denních nákaz. V předchozí den zaznamenala 7.- V Anglii jásají sdělovací prostředky, že bylo první vakcínou očkováno už 15 milionů lidí. Jenže je to pouze první vakcína. Oběma vakcínami bylo v Británii očkováno jen 0,8 procent obyvatelstva, je to daleko méně než v Evropské unii. Británie jako jediná země na světě praktikuje kontroverzní očkovací politiku, kdy odkládá druhou vakcínu na dobu až po 12 týdnech. Zatímco to zřejmě bude fungovat u vakcíny Oxfordské univerzity a firmy AstraZeneca, u vakcíny Pfizer/BioNTech pro to neexistují žádná data. ZDE