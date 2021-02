Facebook zablokoval četné stránky v Austrálii

18. 2. 2021





V 5.30 ráno australského východního pobřežního času, po dlouhých měsících vyhrožování a po neúspěšných pokusech lobbovat australskou vládu ohledně navrhovaného nového mediálního zákona zakázal Facebook v Austrálii sdílení zpravodajství na svých stránkách.



Byly zrušeny facebookové stránky všech australských médií. Australané, kteří se pokusili sdílet na svých osobních stránkách, odkazy na články z australského tisku, dostali automatické hlášky, že je to nefunkční.



Nový australský mediální zákon, který donutí Facebook a Google, aby si vyjednali dohody s australskými vydavateli, v jejichž rámci bude Facebook muset platit za odkazy na jejich články, prošel prvním jednáním v parlamentu. Google reagoval vyjednáním údajné dohody v hodnotě 30 milionů dolarů s největší místní australskou mediální společností. Facebook stránky médií v Austrálii zrušil.

Jenže Facebook nezrušil jen zpravodajské stránky. Zrušil také stránky Australského meteorologického úřadu, který na nich publikuje vážná varování před nebezpečným počasím, zrušil stránky ministerstva požárnictví a nouzových služeb v Západní Austrálii, kteeré varovaly před lesními požáry, zrušil stránky zdravotnických institucí, informující o průběhu koronavirové pandemie i oficiální stránky místních vlád v několika australských státech. Facebook zrušil stránky pro oběti domácího násilí, stránky služeb pro bezdomovce i stránky pro australské domorodce.Blokace legitimních informačních zdrojů pro mnoho lidí dokázalo nepřesvědčivost předchozího tvrzení Facebooku, že nemá možnost odstraňovat hate speech či dezinformační stránky. Lidé poukazují na to, že když čelí Facebook hrozbě, že za zveřejňování odkazů na sdělovací prostředky bude muset platit, jednal velice rychle.V 8 ráno napsal na Twitteru australský federální ministr financí Josh Frydenberg, že vedl s Markem Zuckerbergem "konstruktivní diskusi" a že se obě strany dohodly, že "se pokusí najít řešení".Frydenberg uvedl, že rozhodnutí Facebooku zablokovat vládní australské stránky "nemá vůbec nic společného s mediálním zákonem", o němž se teprve bude muset v Senátu debatovat, než bude přijat. Dodal, že vláda chce provést reformy a že to, co Facebook udělal, "potvrzuje pro všecbny Australany, jak obrovskou tržní moc mají tito mediální digitální giganti".Není jasné, zda má Facebook, který má 2,89 miliard aktivních uživatelů měsíčně a hodnotu 780 miliard amerických dolarů, jakékoliv obavy z blokování životně důležitých informací pro 11,23 milionů Australanů.Fryderbergova tisková konference byla streamována na Facebooku, ale několik minut po jejím začátku byla zablokována.Australanům netrvalo dlouho, než objevili, jak se blokaci Facebooku vyhnout. Zveřejňování odkazů na zpravodajství prostřednictvím agregátorů jiných portálů stále ještě fungovalo a dále fungovaly odkazy na Facebooku na tweety obsahující odkazy na články ve zpravodajství. Ve 13 hodin byla facebooková stránka meteorologického úřadu, i stránky četných vládních úřadů zase zprovozněny. Stránky sdělovacích prostředků zprovozněny nebyly.Podrobnosti a zuřivé tweety Australanů ohledně blokace facebookových stránek v angličtině ZDE