Kdo se zdráhá zavést tvrdý lockdown?

22. 2. 2021 / Daniel Veselý

Česká republika je nesvéprávnou montovnou, protože tu absentuje politická síla, jež by rázně bouchla do stolu a žádala okamžité zavedení tvrdého lockdownu. Po chvilkové koketérii s rozvolňováním přichází vláda s kosmetickými a patrně kontraproduktivními opatřeními, která však náš pád do propasti odvrátit nemohou. Blatného mlácení prázdné slámy na Primě o nutnosti zesíleného boje s virem doprovázené stesky na neposlušné obyvatelstvo, aniž by bič kompenzoval cukrem v podobě konkrétních motivačních pobídek, už nikdo příčetný nemůže brát vážně. A opatrnické našlapování okolo zavedení přísného lockdownu leccos o České republice vypovídají.