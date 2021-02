Čtyřicet dní pro zdraví lidí i ekonomiky

23. 2. 2021

Cíl: potlačit vir v populaci pod 1 tis. nových potvrzených případů za den



(Pozn. red. BL: V Británii mají také cíl potlačit virus pod 1 tisíc nových nákaz denně. Jenže tam je šestkrát více obyvatelstva.)



Po roce boje s pandemií koronaviru se situace v naší zemi dostala do mimořádně nebezpečného stádia. Kapacity zdravotnictví jsou už prakticky vyčerpány, v některých lokalitách již dochází k selekci pacientů na ty, kteří dostanou nezbytnou pomoc a na ty, kteří musí počkat. Část nemocných, kteří by potřebovali nemocniční péči, zůstává doma, část pacientů, kteří by potřebovali intenzivní péči, zůstává na běžných lůžkách. I přes hrdinské nasazení zdravotníků významná část těch, kdo se do nemocnic dostanou, zemře, a mnoho dalších umírá doma. Zároveň jsou zavřené školy, obchody a restaurace a krachuje mnoho drobných živnostníků. Ekonomická a osobní situace milionů lidí se stále zhoršuje a zavření škol působí dlouhodobé škody.