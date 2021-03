Více než 75 procent uprchlíků ze Sýrie trpí posttraumatickým syndromem

1. 3. 2021



Britská charitativní organizace Syria Relief požaduje větší investice do psychologických služeb pro uprchlíky v řadě zemí světa poté, co zjistila, že většina uprchlíků ze Sýrie, deset let po začátku tamější občanské války, trpí posttraumatickým syndromem (PTSD). Syrští uprchlíci v zahraničí i lidé, kteří jsou stále v Sýrii, ale byli vyhnáni ze svých domovů, nemají žádnou podporu od psychologů.







"Nechodím vůbec ven. Sedím ve stanu. Někdy trpím epizodami stresu, kdy mám pocit, že chci všechno rozbít a bít manžela," svědčila jedna žena v Libanonu. Nepodařilo se jí překonat léta hromadících se tragedií během války, včetně bitvy o Aleppo v roce 2015, včetně ztráty svého nově narozeného syna a pokusu o znásilnění od muže, který předstíral, že ji nabídne pomoc.



Ahmad al-Mousa, 24, byl vážně zraněn, když jeho dův v městě Tel al-Karameh v roce 2014 zasáhla barelová bomba. Říká, že silný hluk, zejména letadla nad hlavnou, v něm okamžitě vyvolává strach. Nikdo mu nikdy s tím nepomohl.



Charles Lawley z organizace Syria Relief, autor analýzy v této věci, konstatuje: "Jsme daleko úspěšnější při obstarávání hmotné pomoci jako potraviny či školy. Existuje však obrovské množství traumatu, které nevidíme."



"Víme, že existuje mnohagenerační dopad posttraumatického syndromu na obyvatelstvo, Víme, že to bude mít následky pro děti, které se narodily během tohoto konfliktu," konstatovala Diana Rayes, výzkumnice psychického zdraví na Johns Hopkins University.



Mnoho Syřanů má nyní pocit, že válka v jejich zemi byla zapomenuta.



Více nečž 5,6 milionů Syřanů uprchlo ze své země od roku 2011 a 6,6 milionů Syřanů muselo utéci ze svých domovů, avšak zůstávají v Sýrii.



Podrobnosti v angličtině



"Nechodím vůbec ven. Sedím ve stanu. Někdy trpím epizodami stresu, kdy mám pocit, že chci všechno rozbít a bít manžela," svědčila jedna žena v Libanonu. Nepodařilo se jí překonat léta hromadících se tragedií během války, včetně bitvy o Aleppo v roce 2015, včetně ztráty svého nově narozeného syna a pokusu o znásilnění od muže, který předstíral, že ji nabídne pomoc.Ahmad al-Mousa, 24, byl vážně zraněn, když jeho dův v městě Tel al-Karameh v roce 2014 zasáhla barelová bomba. Říká, že silný hluk, zejména letadla nad hlavnou, v něm okamžitě vyvolává strach. Nikdo mu nikdy s tím nepomohl.Charles Lawley z organizace Syria Relief, autor analýzy v této věci, konstatuje: "Jsme daleko úspěšnější při obstarávání hmotné pomoci jako potraviny či školy. Existuje však obrovské množství traumatu, které nevidíme.""Víme, že existuje mnohagenerační dopad posttraumatického syndromu na obyvatelstvo, Víme, že to bude mít následky pro děti, které se narodily během tohoto konfliktu," konstatovala Diana Rayes, výzkumnice psychického zdraví na Johns Hopkins University.Mnoho Syřanů má nyní pocit, že válka v jejich zemi byla zapomenuta.Více nečž 5,6 milionů Syřanů uprchlo ze své země od roku 2011 a 6,6 milionů Syřanů muselo utéci ze svých domovů, avšak zůstávají v Sýrii.Podrobnosti v angličtině ZDE

0