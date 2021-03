Jemen: 16 milionů lidí hladoví a 400 000 dětí je ohroženo smrtí hladem

2. 3. 2021

Jedenáctiletá Sadia Ibrahim Mahmud byla tak slabá, že nemohla ani posunout přikrývku, na svém vyzáblém těle. "Chci se uzdravit, a chci chodit do školy," řekla, její hlas nebyl silnější než šepot. Později se mnou promluvila na chodbě její matka: "Saida nikdy nebyla ve škole. V naší vesnici škola není. Ale přísahám Bohu, jestli přežije, postavím školu sama." To se nestalo. Sadia za několik dní zemřela. Tento strašlivý příběh se po celém Jemenu opakuje každý den. 16 milionů lidí - polovina obyvatelstva země - hladoví.

OSN nemá řádné fondy pro své humanitární programy pro rok 2021, ani ze zemí, jako je Británie a monarchie v Perském zálivu, které hrají aktivní roli v jemenské válce - situace se jen zhorší.Humanitární organizace varují, že 400 000 dětí mladších pěti let je ohroženo smrtí hladem V provincii Shabwa počet vážných případů podvýživy stouple v roce 2020 o 10 procent. Nemocnice v městě Abs informuje o 41 procentním nárůstu vážných případů podvýživy ve srovnání s loňskem.Pro děti, kterým se podaří přežít podvýživu a epidemie cholery a horečky dengue, je budoucnost problematická. Jak to řekl jeden lékař v provincii Shabwa - země ztrácí celou generaci v důsledku války.Průměrný věk dívek pro svatbu byl v některých venkovských oblastech před válkou 14 let. Od té doby poklesl. Chlapce, jimž není ani 11, verbují všechy strany tohoto složitého konfliktu do války.Smrt přichází především z leteckých úderů saúdských stihaček a stihaček z Emirátů.70 procent Jenemců, kteří žijí v oblastech ovládaných vzbouřenci z kmene Houthi, dobře ví, že to jsou země jako Británie, které umožňují, aby byly bombardovány jejich svatby, nemocnice a školní děti.A i když Joe Biden tvrdí, že válka v Jemenu je pro jeho vládu prioritou, těžko to zastaví nynější intenzivní boje v centrální provincii Marib.Podrobnosti v angličtině ZDE